مقام های پاکستان: گفتگوها با طالبان افغانستان بدون نتیجه پایان یافت

او همچنین به تلویزیون جیو نیوز گفته است که هیچ برنامه‌ای برای ادامه‌ی گفتگوها وجود ندارد.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، خواجه آصف گفته است وضعیت کاملاً متوقف است و گفتگوها وارد مرحله‌ای نامعلوم شده‌اند.

رسانه‌های پاکستان شب گذشته گزارش دادند که گفتگوهای روز جمعه میان افغانستان و پاکستان در استانبول با بن‌بست روبه‌رو شد و هیأت پاکستانی میز گفتگو را ترک کرد.

به گفته‌ی جیو نیوز و سما رسانه‌ی نزدیک به اردوی پاکستان، دلیل ترک مذاکرات از سوی پاکستان این بود که هیأت طالبان از پذیرش مسئولیت حملاتی که در داخل پاکستان صورت گرفته، خودداری کرده است.

این در حالی است که پیش از این، منابع نزدیک به هیأت طالبان گفته بودند پاکستان از حکومت طالبان افغانستان می‌خواهد مسئولیت جلوگیری از آن حملاتی را بپذیرد که در آن سوی خط دیورند رخ می‌دهد.

رسانه سما می‌گوید که آخرین گفتگوهای میان پاکستان و افغانستان ناکام شده و روز جمعه هیأت پاکستانی پس از مذاکرات، به سوی میدان هوایی روان شده است.

مقام‌های قطر و ترکیه در جریان تحولات جاری قرار دارند.

براساس گزارش رسانه‌های پاکستان، تصمیم در مورد آینده‌ی گفتگوها اکنون پس از مشورت‌های رهبری عالی‌رتبه‌ی پاکستان گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، گفته است کشورش می‌خواهد گفتگوهای میان پاکستان و افغانستان با یک توافق‌نامه‌ی کتبی پایان یابد، نه با تفاهم شفاهی.

او در برابر خبرنگاران در مقابل پارلمان گفت:

"ما می‌خواهیم همه‌چیز روشن و در سند ثبت شود. اگر نقض توافق‌نامه صورت گیرد، قطر و ترکیه به‌عنوان تضمین‌کننده عمل خواهند کرد."

آصف افزود که پاکستان برای مذاکرات نیاز به هدایت کسی ندارد، اما تأکید کرد که این گفتگوها برای هر دو کشور و برای صلح منطقه اهمیت حیاتی دارد.

جیو نیوز گزارش داده است که مانع زمانی در گفتگوهای دو کشور به‌وجود آمد که پاکستان و حکومت طالبان روز پنج‌شنبه در استانبول سومین دور گفتگوها را آغاز کردند تا تنش‌های به‌وجودآمده پس از درگیری‌های خونین ماه گذشته را کاهش دهند.

این نشست ادامه‌ی گفتگوهای پنج‌روزه بود که در پایان آن، بر یک آتش‌بس موقت توافق شده بود.

عطاالله تارَّر وزیر اطلاعات پاکستان، ، در صفحه‌ی اکس توییتر سابق خود نوشته است:

"پاکستان از میانجی‌گری کشورهای برادر، ترکیه و قطر، سپاس‌گزاری می‌کند؛ اما اکنون مسئولیت بر عهده‌ی افغانستان است تا تعهدات بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه‌ی خود را در زمینه‌ی کنترل تروریزم عملی کند — تعهداتی که تاکنون به آن‌ها عمل نکرده است."

تارر تأکید کرد که پاکستان برای حفاظت از مردم و حاکمیت خود هر اقدام لازم را انجام خواهد داد:

"پاکستان برای امنیت و حفظ استقلال مردم خود از هر راه ممکن اقدام خواهد کرد."

پیش از این بن‌بست، دومین دور گفتگوهای طالبان افغانستان و پاکستان در ۲۵ اکتوبر در ترکیه برگزار شده بود.

در پایان دور گذشته، وزارت خارجه‌ی ترکیه در اعلامیه‌ای مشترک گفت که همه‌ی طرف‌ها بر ادامه‌ی آتش‌بس و ایجاد یک سازوکار نظارت و ارزیابی توافق کرده‌اند تا از صلح اطمینان حاصل شود و در برابر نقض‌ها اقدام صورت گیرد.