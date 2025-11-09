این اداره روز یکشنبه (۹ نوامبر) در شبکهٔ ایکس خود نوشته است که افغانستان در برابر تخریب محیط زیست آسیب‌پذیر است.

یو ان هبیتات افزوده است که مدیریت نادرست زباله و آب، و کمبود فضاهای سبز، سلامت مردم را با تهدید روبه‌رو کرده است.

این ادارهٔ سازمان ملل متحد تأکید کرده که از طریق برنامه‌ریزی هدفمند شهری و اقدامات جامعه‌محور می‌توان از محیط زیست حفاظت کرد و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشید.

در همین حال، شماری از باشندگان ولایت‌ های مختلف افغانستان می‌گویند که مدیریت زباله ‌ها در مناطق‌ شان ضعیف است.

شیبا روفی، یکی از باشندگان پایتخت کابل، روز یکشنبه (۹ نوامبر) به رادیو آزادی گفت:

در ۱۵ کوچه تنها یک زباله‌دانی دولتی گذاشته شده است، در این کوچه‌ ها تعداد خانواده ‌ها بسیار زیاد است و اگر روزانه پنج بار هم زباله خالی شود باز هم کم است

اما متأسفانه شاروالی هر سه یا چهار روز زباله را انتقال می‌دهد، و گاهی تا یک هفته نیز باقی می‌ماند."

نعمت‌الله بارکزی، مشاور امور فرهنگی ریاست شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، اما در ماه اسد سال جاری به رادیو آزادی گفت که روند نصب زباله‌دانی‌ ها در شهر کابل آغاز شده است.

تا آن زمان، ۱۵۰۰ زباله‌دانی در این شهر نصب شده و قرار است این رقم به بیش از ۵ هزار افزایش یابد.

الفت الله، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، نیز می‌گوید:

"مشکلات موجود در برابر مردم این است که در مناطق حاشیه‌ای کمبود کثافت دانی وجود دارد، نبود آگاهی عامه، بیشتر مردم در مورد جای درست زباله، وقت و طریقه آن آگاه نیستند، و همچنان محدودیت خدمات شاروالی."

از سوی هم یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، می گوید که مدیریت آب نیاز به توجه جدی دارد.

"متأسفانه در برخی از مناطق، در جوی ‌های عمومی که قبلاً آب جاری بود، مانند جوی انجیل، جوی نو و جوی النجان، بعضی از مردم فاضلاب خانه ‌های‌ شان را در همین کانال‌ ها رها می‌کنند و این به یک معضل بزرگ تبدیل شده است."

باشندگان ولایت ‌های مختلف تأکید می‌کنند که نه ‌تنها حکومت، بلکه خود مردم نیز در برابر حفاظت محیط زیست مسئولیت دارند.

در همین حال، شماری از کارشناسان محیط زیست می‌گویند که استفادهٔ بیش از حد از پلاستیک، آلودگی آب‌ های سطحی و فاضلاب، و آلوده شدن لایهٔ بالایی خاک، از جمله عواملی هستند که باعث مشکلات تنفسی و بیماری‌ های مرتبط با آب شده‌اند.

نجیب ‌الله سدید، کارشناس مدیریت آب و محیط زیست، در صحبت با رادیو آزادی برای بهبود و رفع مشکلات محیط زیست چنین پیشنهاد می کند.

زیربنای اساسی را که باید دولت ایجاد کند وجود ندارد

و بخاطر آن زیربنای اساسی مثلا شما برای مدیریت فاضلاب نیاز به کانالیزاسیون دارید و این نیاز به سرمایه گذاری هنگفتی دارد و افغانستان متاسفانه در حالت فعلی قادر به پرداخت این هزینه ها نیست اما تشویق سرمایه گذاری خصوصی در این بخش می تواند بسیار مفید باشد."

با این حال، حکومت طالبان در حدود چهار سال گذشته همواره خواهان کمک ‌های بین‌المللی برای بهبود مدیریت فاضلاب و توسعهٔ انرژی تجدیدپذیر شده است.

شماری از باشند‌گان شهرها در افغانستان از کمبود فضاهای سبز و پارک‌ها شکایت دارند و می‌گویند نبود درختان و محیط‌ های عمومی سبز باعث شده است هوای شهرها آلوده‌تر شود و امکان استراحت و تفریح برای خانواده‌ ها کاهش یابد.

آگاهان محیط زیست پیش از این به رادیو آزادی گفته اند که برای بهبود وضعیت شهری در کابل و دیگر شهرهای افغانستان، لازم است مدیریت زباله و آب منظم و برنامه ریزی شود، فضای سبز گسترش یابد و مردم در صرفه‌جویی آب و رعایت پاکیزگی آموزش ببینند.

آنان تأکید می کنند که مشارکت شهروندان و برنامه‌ریزی شهری هماهنگ، کلید حفاظت از محیط زیست و زندگی بهتر است.