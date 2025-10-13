نعمت الله یکی از آسیب دیدگان زلزله ۳۱ ماه اگست در ولسوالی څوکی ولایت کنر می‌ گوید، این زلزله همسر، دو فرزند و همه دار و ندار زندگی اش را از او گرفته است.

او به رادیو آزادی گفت که اکنون با اعضای باقی مانده خانواده اش در زیرخیمه زندگی می‌کند و ضرورت عاجل به کمک دارد.

"خانه‌ام کاملا ویران شده است، در این حادثه خانم و دو فرزند خود را از دست دادم، حالا من می‌خواهم که با ما کمک شود چون زمستان درحال رسیدن است و خانه های ما دوباره برای ما ساخته شود، بخاطری که به شدت با مشکلات دست وگریبان هستیم."

درکنار زلزله اخیر در ولایات شرقی، سیلاب‌ها در سال های اخیر نیز شماری زیاد مردم را درمناطق مختلف افغانستان متضررکرده است.

دوست محمد، یکی از متضررین سیلاب سال گذشته در ولسوالی بورکه ولایت بغلان می‌گوید، سیلاب به شمول خانواده خودش تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را به مردم محل شان بار آورد.

"ما در حدود ۱۸ خانواده در محل بودیم که سیل آمد و خانه های ما را از بین برد و همه دار و ندار خود ما نیز از ما گرفت، در این رویداد هفت نفر شهید شدند، حالا به شمول خودم همه مردم به مشکلات بسیار شدید مواجه است که نان شب و روز خود را به مشکل پیدا می‌کنیم، هیچ کدام ما روزگار خوب نداریم، حتی یک بیلر آب را دوصد افغانی خریداری می‌کنیم."

دوشنبه ۱۳ اکتوبر برابر با روز جهانی کاهش خطرات آفات طبیعی است .

سازمان ملل متحد در ویب سایت خود اعلام کرده که افزایش هزینه‌ های ناشی از آفات طبیعی، بازتابی از تأثیرات بیشتر تغییرات اقلیمی و تصمیم‌ گیری‌های نادرست در توسعه است.

این سازمان می‌گوید که کشور ها در سراسر جهان با رویداد های طبیعی شدیدتری که ناشی از شرایط اقلیمی شدید و برنامه‌ریزی‌ های بدون در نظر گرفتن خطرات است مواجه اند.

سازمان ملل متحد در روز جهانی کاهش خطر آفات طبیعی ۲۰۲۵، خواستار دو اقدام فوری شده است که یکی افزایش بودجه عمومی و بین‌ المللی برای کاهش خطر آفات و دیگر اطمینان از این که تمام سرمایه‌ گذاری‌ های توسعه‌ ای و خصوصی با در نظر گرفتن خطرات و مقاوم‌ سازی انجام شوند.

در این حال نهاد امداد اسلامی افغانستان با نشر گزارشی گفته که مردم در افغانستان از آفات طبیعی و شوک‌ های محیط ‌زیستی و اقلیمی آسیب‌ های سنگینی را متحمل می‌ شوند.

نهاد امداد اسلامی به زلزله اخیر در ولایات شرقی افغانستان اشاره کرده افزوده که این زلزله مرگبار جان بیش از ۲۲۰۰ نفر را گرفته و بیشتر از ۶۳۰۰خانه را تخریب کرده است،اما به گفته این نهاد کمک کافی تا حالا نرسیده و دربخش پاسخگویی به شدت کمبود وجود دارد.

این نهاد نوشته است که با گذشت بیش از یک ماه از زمانی که زلزله های مرگبار روستا ها را در شرق افغانستان ویران کرده است، هزاران تن از نجات یافتگان هنوز هم بی خانمان هستند و با نزدیک شدن زمستان سرد در فضای آزاد می خوابند.

دراین حال شماری از موسسات خیریه کمک رسان به متضرران حوادث طبیعی به ویژه زلزله اخیر درشرق افغانستان نیز می‌گویند که زمستان در حال رسیدن است و آسیب دیده ها در ولایت کنر به کمک های بینادی فوری نیاز دارند.

عطاوالله مسئول یکی از موسسات خیریه به رادیو آزادی گفت: "باید با این مردم کمک های بینادی صورت گیرد، سرک ها ساخته شود، کلینیک ها ، مکاتب و مهم این که خانه های مردم ویران شده است، اینجا باران می بارد، مشکلات بسیار شدید است مردم خنک می خورند، بیشترشان مریض هستند کارهای بنیادی ضرور است که انجام شود."

شماری از کارشناسان توجه به موارد جلوگیری از حوادث طبیعی و محیط زیستی را بسیار مهم خوانده و می‌گویند، یکی از دلایل بوجود آمدن تلفات و خسارات بیشتر به مردم، ساخت و سازی خانه های غیر معیاری و خلاف نورم های ملی و بین المللی درافغانستان است.

احمد جاوید نور رئیس پیشین اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان درنظام جمهوری در این مورد به رادیوآزادی گفت : "ساخت و سازی که توسط مردم در چهاردهه و یا پیشتر از آن صورت گرفته است از لحاظ نورم های منطقوی، محلی، ملی و بین المللی بدور بوده و هیچ نوع نورم ها را در نظر نگرفته اند، یعنی شدید ترین تلفات را مردم دیدند که خانه های شان معیاری نبوده است، سیلاب های مدهش که آمد، اکثر خانه ها که در مسیرهای سیل بودند شدید ترین آسیب را دیده اند."

سازمان ملل متحد پیش از این گفته که تغییرات اقلیمی در جهان، از یک سو باران های شدید و سیلاب های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده، پایین رفتن سطح آب هایی زیرزمینی هم یکی از پیامد هایی بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود.

پیش از این، اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به آب آشامیدنی دسترسی ندارند.

ملل متحد همچنان در گزارش خود افغانستان را یکی از ده کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده است.

مولوی عبدالله جان سایق رئیس اطلاعات و روابط عامه و سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان به پرسش‌ های رادیو آزادی در مورداقدامات روی دست گرفته شده حکومت طالبان برای رسیدگی به متضرران پاسخ نداد.

مولوی مطیع الحق خالص سرپرست ادارهٔ حفاظت از محیط زیست حکومت که حدود یکسال قبل به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی (COP 29) در باکو رفته بود به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته بود که

نیاز است که باید در مجموع همۀ ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن، دست به دست هم بدهند و در جای که آسیب وارد می شود، در برابر آن بطور مشترک مبارزه کنند.

سازمان ملل متحد اما گفته است، با آنکه افغانستان بیشترین آسیب را از تاثیرات تغییر اقلیم جهان دیده، و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد، ممکن است افغان ها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.