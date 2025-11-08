افتتاح"موزیم بزرگ مصر"، بزرگترین رویداد فرهنگی در جهان

"موزیم بزرگ مصر" به زبان عربی" المتحف المصري الکبیر" یاد می شود

"موزیم بزرگ مصر" که به زبان عربی" المتحف المصري الکبیر" یاد می شود، در اول نومبر سالجاری در منطقۀ جیزه در شهر قاهره پایتخت مصر افتتاح شد. این موزیم در یک ساحۀ حدود پنجاه هزار هکتار زمین موقعیت دارد و برای اعمار آن بیش از یک میلیارد دالر مصرف شده است.

ساختمان"موزیم بزرگ مصر"به گونه‌ای طراحی شده که اهرام شهر جیزه از برخی از کلکین‌های آن قابل مشاهده است.

در کنار دروازه ورودی اصلی این موزیم یک مجسمۀ بزرگ رامسس دوم با قدامت تاریخی بیش از 3200 سال قرار دارد .

تکت های بازدید از "موزیم بزرگ مصر"بشکل آنلاین فروخته می شود، ویدیوها و انیمیشن ها در هر سمت آن نمایش داده میشود. همچنان اپلیکیشن های موبایل بازدید کنندگان این موزیم را راهنمایی میکند.

"موزیم بزرگ مصر" بیش از 100 اثر تاریخ 7,000 ساله مصر را در خود جای داده

برای حفظ آثار باستانی در این موزیم از قفچه های مخصوص استفاده می شود که رطوبت، فشار هوا و نور را کنترل می کند، تا آثار باستانی آسیب نبیند. تماشای همۀ آثار این موزیم چهار تا پنج ساعت وقت می گیرد.

در حال حاضر "موزیم بزرگ مصر" بیش از 100 اثر تاریخ 7,000 ساله مصر را در خود جای داده، برخی از آثار باستانی، مانند آثار کشف شده از مقبرۀ توتنخامون در یک قرن گذشته که قبلاً در مکان های مختلف در مصر ذخیره شده بودند، اکنون در یک محل به نمایش گذاشته شده است.

در"موزیم بزرگ مصر" برای بسیاری از آثار دیگر نیز جا و ظرفیت وجود دارد و باستان شناسان معتقدند که کشف همۀ آثار باستانی مصر قرن ها طول خواهد کشید.