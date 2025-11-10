هشدار ملل متحد؛ کمبود برق در افغانستان تاثیر مستقیم بر صحت و محیط زیست دارد

این نهاد روز یک‌شنبه، ۹ نوامبر، در صفحه ایکس نوشته که بسیاری از خانواده‌ ها برای رفع نیازهای روزمرهٔ خود به هیزم متکی‌اند که استفاده گسترده از آن به تخریب محیط زیست دامن می‌زند.

در ادامه آمده که افغانستان هنوز یکی از کشور های است که از نظر انرژی بسیار ناامن است.

اکثر اوقات که برق نمی‌باشد ما از چوب و زغال استفاده می‌کنیم.

شماری از شهروندان افغانستان می‌گویند که مجبورند به دلیل نبود برق پایدار از سایر مواد سوختی برای رفع نیاز های روزمره خود استفاده کنند.

فیروزه محمدی باشنده شهر مزارشریف ولایت بلخ در مورد به رادیو آزادی گفت: «اکثر اوقات که برق نمی باشد ما از چوب و زغال استفاده می کنیم بخاری ها هم از همین نوع اند بخاطر این که زمستان که می شود برق می رود در بسیار قریه ها اصلا برق وجود ندارد و آنان اصلا از وسایل برقی استفاده نمی کنند.»

از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان می گوید با آنکه افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است به ۳۰ مین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (Cop_30) در برازیل به صورت رسمی دعوت نشده است.

این اداره در اعلامیه ای که یکشنبه ۱۱ نوامبر منتشر کرد افزوده که این مسئله باعث محروم ساختن افغان ها از دست یافتن به کمک های مالی و فنی از صندوق های مالی جهانی تغییر اقلیم می شود.

در اعلامیه آمده است که افغان ‌ها با خشکسالی، سیلاب‌ ها، لغزش زمین ،ذوب یخچال‌ های طبیعی، از بین رفتن تنوع زیستی، کاهش محصولات زراعتی و مهاجرت ‌های اجباری ناشی از تغییرات اقلیمی روبرو اند.

در ادامه آمده که همچنین، اقلیم خشک، اقتصاد وابسته به منابع طبیعی و تأثیرات جنگ‌ های طولانی از عوامل اصلی تخریب محیط زیست و تشدید حوادث اقلیمی در کشور است.

این اداره مدعی شده که در کنار عوامل طبیعی، کشورهای صنعتی و پیشرفته با مصرف گستردهٔ انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای به رشد اقتصادی رسیده‌اند، اما همین روند سبب تغییرات اقلیمی شده و بیشترین آسیب آن متوجه کشورهای کمتر ‌توسعه یافته‌ مانند افغانستان است.

۳۰مین کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (Cop_30) از ۱۰ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ در برازیل برگزار می شود.

شماری از آگاهان امور محیط زیست می گویند که کمبود برق و اتکا به سایر مواد سوختی سلامت و محیط زیست مردم افغانستان را تهدید می‌کند و در کنار آن خشکسالی، سیلاب‌ ها و تخریب منابع طبیعی فشار بیشتری بر زندگی و زراعت وارد کرده است.

عبدالباسط رحمانی آگاه محیط زیست، آب و هواشناسی و کاهش آفات می گوید که بدون اقدام فوری داخلی و بین‌المللی، آسیب ‌ها بیشتر خواهد شد و عدم حضور رسمی افغانستان در کنفرانس‌ های جهانی مانند COP30 دسترسی به کمک‌ های بین‌المللی را محدود می کند.

«توجه همه جانبه نیاز است افغانستان همین لحظه در برنامه کوپ ۳۰ که در برازیل برگزار می شود یک نقش کمرنگی دارد از افغانستان دعوت نشده یا شده یا شرایطی مهیا نشده که متخصصین افغان و فعالان که در داخل در عرصه زیست محیط چه از ادارات دولتی یا غیر دولتی کار می کنند در این برنامه حضور پیدا کنند و اگر هم اشتراک کرده باشند بسیار کمرنگ است و این همه نشان می دهد که دنیا مسیر خود را می رود و کمتر به این مسایل توجه می کند.»

هیئتی از طالبان سال گذشته به عنوان ناظر در کنفرانس تغییرات اقلیمی در باکو، آذربایجان شرکت کرد، اما به صورت رسمی شرکت اشتراک نداشت.

پیش از این هم حکومت طالبان برای مقابله با تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان خواهان همکاری جامعۀ جهانی شده و در اوایل سال جاری میلادی گفته که تا سال ۲۰۳۰ برای رسیدن به این هدف به ۲۰ اعشاریه ۶ میلیارد دالر کمک مالی نیاز دارد.

افغانستان همچنان در برابر آفات طبیعی آسیب پذیر است، در تازه ترین مورد یک هفته قبل در اثر زلزله در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های بلخ و سمنگان بر اساس آمار رسمی ۲۷ تن کشته ، بیش از ۹۰۰ تن زخمی شدند و بیشتر از ۱۳۰۰ خانه ویران شد.

حدود دو ماه پیش از آن در نتیجه زلزله ۳۱ اگست در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر بیش از ۲۲۰۰ تن جان باختند، نزدیک به ۴ هزار نفر زخمی و حدود ۷ هزار خانه تخریب شد.