خبر ها
دونالد ترمپ امروز با احمد شرع در قصر سفید دیدار خواهد کرد
قرار است دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز با احمد شرع، رئیس جمهور سوریه در قصر سفید دیدار کند.
این دیدار شش ماه پس از نخستین ملاقات ترمپ و شرع در عربستان سعودی انجام میشود.
این ملاقات همچنان تنها چند روز پس از آنست که واشنگتن اعلام کرد شرع، عضو پیشین القاعده، دیگر در فهرست مخصوص «تروریستهای جهان» جا ندارد.
شرع، ۴۲ ساله، سال گذشته قدرت را در دست گرفت.
نیروهای اسلامگرای تحت فرمانش از پناهگاهشان در شمالغرب سوریه حملهای برقآسا آغاز کردند و در هشتم دسمبر، رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند.
ملل متحد: میلیونها پناهجو در چرخهای جنگ و بحرانهای اقلیمی گرفتار شدهاند
ملل متحد امروز دوشنبه اعلام کرد که میلیونها پناهجو در چرخهای جنگ و بحرانهای اقلیمی گرفتار شدهاند.
این سازمان از نشست «کوپ ۳۰» خواست تا برای آسیبپذیرترین افراد، منابع مالی فراهم کند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یواناچسیآر، امروز با پخش گزارشی گفت که در ۱۵ سال آینده، مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیمی از پناهجویان جهان را در خود جای دادهاند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوکهای مرتبط با تغییرات اقلیمی روبهرو شوند.
بر بنیاد آمار یواناچسیآر ، تا نیمهٔ سال ۲۰۲۵، شمار افراد بیجا شده در نتیجهٔ جنگ، خشونت و آزار و اذیت به ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است.
از میان این افراد، سه نفر از هر چهار تن در کشورهایی زندگی میکنند که در معرض خطرهای شدید تا بسیار شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند.
یواناچسیآر گفته است که تا سال ۲۰۵۰، پانزده گرمترین کمپ پناهندگان در جهان، در گامبیا، اریتریا، اتیوپیا، سنیگال و مالی، احتمالاً در هر سال نزدیک به ۲۰۰ روز با گرمای خطرناک و طاقتفرسا روبهرو خواهند بود.
سناتورهای امریکا به توافقی رسیدند که سبب پایان طولانیترین تعطیلی دولت خواهد شد
سناتورهای امریکا به یک توافق دوحزبی دست یافتند که بر اساس آن، تامین بودجۀ فدرال از سر گرفته میشود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد.
این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه روز یکشنبه حاصل شد.
تعطیلی دولت ایالات متحده ۴۰ روز پیش آغاز شد و بیسابقهترین تعطیلی در تاریخ این کشور بهشمار میرود.
در نتیجۀ تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیتهایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندهاند.
مقامها هشدار دادهاند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی «تقریباً فلج شود»، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تاخیر روبهرو شده است.
قرار است این توافق امروز به رایگیری گذاشته شود.
پس از تصویب، این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان است، فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا، برای امضای رئیسجمهور دونالد ترامپ آماده میشود.
طالبان: فعالیت قنسولگری افغانستان در بن امروز از سر گرفته میشود
وزارت خارجۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته میشود.
این وزارت به روز یکشنبه با انتشار بیانیهای گفت که مراجعین میتوانند سر از دهم ماه نومبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند.
در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.
پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونۀ دستهجمعی استعفا کردند.
وزارت خارجهٔ پاکستان گفته که به «گفتوگو و مذاکره» با طالبان متعهد است
پس از بینتیجه ماندن دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجهٔ پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان، به «گفتوگو و مذاکره» متعهد است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ پاکستان آمده است: «اصلیترین نگرانی پاکستان، تروریزمی است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.»
حکومت طالبان پیش از این چنین اتهامها را به شدت رد کرده و گفته است که مسلهٔ تروریزم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی موضوع داخلی پاکستان است.
دور سوم گفتوگوهای صلح میان دو طرف، روزهای پنجشنبه و جمعهٔ گذشته در شهر استانبول برگزار شد اما بینتیجه پایان یافت.
ترکیه یک هیئت را به هدف دستیابی به توافق بین طالبان و پاکستان به اسلام آباد اعزام می کند
به گزارش خبرگزاری رویترز ، یک هیئت بلند پایۀ ترکی به هدف توافق آتش بس و صلح بین طالبان و پاکستان در هفتۀ جاری به اسلام آباد سفر می کند.
این خبرگزاری به نقل از رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه (۱۷ عقرب) گزارش داد که وزیران خارجه و دفاع و رئیس استخبارات ترکیه شامل این هیئت خواهند بود.
اردوغان این مطلب را امروز هنگام بازگشت از باکو پایتخت آذربایجان ابراز کرده است.
رئیس جمهور ترکیه در سفر به آذربایجان با شهباز شریف صدراعظم پاکستان نیز دیدار کرد.
ترکیه می گوید که تلاش می کند تا توافق دایمی آتش بس و صلح بین افغانستان و پاکستان به زودی صورت بگیرد.
ترکیه ماه گذشته میلادی از دَور دوم گفتگو ها بین طالبان و پاکستان و روز های پنجشنبه و جمعه گذشته از دَور سوم گفتگو ها بین دو طرف در شهر استانبول میزبانی کرد.
دور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.
مویتای کار افغان حریف ایرانی خود را شکست داد
قهرمان شاهین، ورزشکار مویتای افغانستان، پوریا ولی حریف ایرانی اش را شکست داد.
این مسابقه شنبه شب (۱۷ عقرب) در شهر بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد.
شاهین پس از سه روند مبارزه با برتری در امتیاز داوران پیروز شد.
این ورزشکار تاحال در سازمانهای مختلف مویتای ۱۳ مسابقه کرده که در ۱۲ مسابقه برنده شده و در یکی شکست خورده است.
مویتای یک ورزش رزمی و سنتی تایلند است و در سال های اخیر در افغانستان نیزعلاقه مندان زیادی پیدا کرده.
بازگشت حدود دوازده و نیم هزار افغان در یک روز از پاکستان
کمیسیون ویژۀ طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجرین می گوید که نزدیک به دوازده و نیم هزار مهاجر افغان از پاکستان روز شنبه (۱۷ عقرب) از طریق گذرگاه های تورخم ، سپین بولدک و بهرامچه بازگشتند.
این کمیسیون در خبرنامه ای امروز یکشنبه گفت که با این افغان ها در خصوص انتقال شان و همچنان پول نقد کمک صورت گرفته است.
از خبرنامه های روزانۀ کمیسیون معلوم می شود که هزاران تن همه روزه از پاکستان بر می گردند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت ، روز جمعه اعلام کردند که روند بازداشت ، توقیف و اخراج مهاجرین در پاکستان تشدید یافته است.
این نهاد ها در گزارش مشترک گفتند که از ۲۶ اکتوبر تا اول نوامبر در مجموع ۳۷۴۴۸ افغان از طریق گذرگاه های تورخم ، غلام خان ، چمن و بهرامچه به افغانستان بازگشته اند.
وزیران خارجۀ طالبان و ایران در مورد دَور سوم مذاکرات استانبول گفتوگو کردند
امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان در یک تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران در مورد مذاکرات میان طالبان و پاکستان در استانبول، گفتوگو کرده است.
در خبرنامۀ وزارت خارجۀ طالبان که امروز یکشنبه (۱۸ عقرب) منتشر شد آمده است که آقای عراقچی بر حل چالشها میان افغانستان و پاکستان از راه گفتوگو تاکید کرد و آمادگی کشورش را برای همکاری در این زمینه ابراز کرده است.
بر اساس خبرنامه ، آقای متقی گفته که هیئت حکومت طالبان با «نیت نیک» در مذاکرات استانبول شرکت کرد و طالبان برای حل چالشها با پاکستان، به دیپلماسی اولویت میدهند.
در ادامه آمده که در دور سوم گفتوگوها، جانب پاکستانی آماده پذیرش هیچگونه مسئولیتی نبود.
وزارت خارجۀ ایران در مورد این گفتگوی تلفنی هنوز چیزی نگفته ؛ اما پیش از این از تماس تلفنی عباس عراقچی و محمد اسحاق دار معاون صدراعظم و وزیر خارجۀ پاکستان خبر داده بود.
وزارت خارجۀ ایران گفته است که عراقچی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت موجود بین افغانستان و پاکستان، بر ضرورت تداوم گفتگو بین دو طرف با همکاری کشورهای موثر در منطقه جهت رفع اختلافات و کاهش تنش تاکید کرد.
سومین دور مذاکرات بین هیئت های طالبان و پاکستان بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یکدیگر را مقصر خواندند.
این دور گفتگو ها روز های پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر استانبول ترکیه برگزار شد.
اسلام آباد ادعا می کند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکنند و از طالبان می خواهد که علیه آنان اقدام کنند.
طالبان با رد این ادعا گفته اند که به هیچ کس اجازه نمیدهند از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.
حکومت طالبان گفته که ،تی تی پی، مشکل داخلی پاکستان است و این گروه مسئولیتی در قبال فعالیت آن ندارد.
یک گردباد در جنوب برازیل دست کم شش نفر را کشت و حدود ۷۵۰ نفر را زخمی کرد
مقامات برازیل روز شنبه اعلام کردند که این گردباد بیشتر قسمتهای شهری را در جنوب این کشور ویران کرده است.
به گفتۀ آنان، این گردباد عصر جمعه، ماشینها را مانند اسباببازی واژگون کرد و ساختمانها را در ریو بونیتو دو ایگواکو، شهری با ۱۴۰۰۰ نفر جمعیت در ایالت پارانا، ویران کرد.
این طوفان تنها چند دقیقه طول کشید، اما با بادهای شدیدی با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت همراه بود.
تصاویر نشان میدهد که شهر تا حد زیادی ویران شده و ساختمانهای ویران و آوار در همه جا دیده میشود.