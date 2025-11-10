دونالد ترمپ امروز با احمد شرع در قصر سفید دیدار خواهد کرد

ملل متحد امروز دوشنبه اعلام کرد که میلیون‌ها پناه‌جو در چرخه‌ای جنگ و بحران‌های اقلیمی گرفتار شده‌اند.

این سازمان از نشست «کوپ ۳۰» خواست تا برای آسیب‌پذیرترین افراد، منابع مالی فراهم کند.

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یوان‌اچ‌سی‌آر، امروز با پخش گزارشی گفت که در ۱۵ سال آینده، مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیمی از پناه‌جویان جهان را در خود جای داده‌اند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوک‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی روبه‌رو شوند.

بر بنیاد آمار یوان‌اچ‌سی‌آر ، تا نیمهٔ سال ۲۰۲۵، شمار افراد بی‌جا شده در نتیجهٔ جنگ، خشونت و آزار و اذیت به ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است.

از میان این افراد، سه نفر از هر چهار تن در کشورهایی زندگی می‌کنند که در معرض خطرهای شدید تا بسیار شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند.

یوان‌اچ‌سی‌آر گفته است که تا سال ۲۰۵۰، پانزده گرم‌ترین کمپ پناهندگان در جهان، در گامبیا، اریتریا، اتیوپیا، سنیگال و مالی، احتمالاً در هر سال نزدیک به ۲۰۰ روز با گرمای خطرناک و طاقت‌فرسا روبه‌رو خواهند بود.