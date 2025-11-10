خبرگزاری فرانس پرس شام گذشته (۱۸ عقرب) این موضوع را به نقل از اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ پاکستان گزارش داد.
در اعلامیه آمده است: «اصلیترین نگرانی پاکستان، تروریزمی است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.»
حکومت طالبان پیش از این چنین اتهامها را به شدت رد کرده و گفته است که مسلهٔ تروریزم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی موضوع داخلی پاکستان است.
دور سوم گفتوگوهای صلح میان دو طرف، روزهای پنجشنبه و جمعهٔ گذشته در شهر استانبول برگزار شد اما بینتیجه پایان یافت.
هیئت حکومت طالبان گفته است گفتوگوها به این دلیل بینتیجه ماند که طرف پاکستان حاضر به پذیرش هیچگونه مسئولیتی نبود، در حالی که طرف پاکستان، حکومت طالبان را مقصر میداند.
آنان میگفتند، به ما تضمین بدهید که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد.
امیر خان متقی، وزیر خارجۀ حکومت طالبان به روز یکشنبه در کابل در یک نشست مدعی شد که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
«نمایندگان پاکستان در جریان مذاکرات، برخی پیشنهادها و خواستهایی داشتند که عملی و منطقی نبود. به عنوان مثال، آنان میگفتند، به ما تضمین بدهید که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ ندهد. آیا ما مسئول تأمین امنیت پاکستان هستیم؟ آیا ما در آنجا نیروی حافظ صلح داریم؟ حتی در یکی از نشستها درخواستی هم مطرح شد که گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) از پاکستان به افغانستان منتقل شوند.»
تا هنوز مقامات پاکستان در مورد این سخنان متقی رسماً تبصره نکردهاند.
تیتیپی در سالهای اخیر مسئولیت حملات مرگبار در داخل پاکستان را پذیرفته است.
گفتوگوهای طالبان افغان و حکومت پاکستان تا کنون با میانجیگری قطر و ترکیه صورت گرفته است.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز گذشته اعلام کرد که وزیران خارجه و دفاع و همچنان رئیس سازمان استخبارات آن کشور به زودی به پاکستان سفر میکنند تا زمینهٔ یک توافق «صلح» میان اسلامآباد و کابل را فراهم سازند.
تاکنون زمان دقیق سفر هیئت ترکیه به اسلامآباد اعلام نشده و همچنان روشن نیست که آیا این هیئت قصد سفر به کابل را نیز دارد یا نه.
پاکستان در نهم اکتوبر بر شهر کابل حملهٔ هوایی انجام داد.
پس از آن حمله، طالبان افغان بر پاسگاههای پاکستان در نزدیکی خط دیورند حمله کردند که با حملات متقابل از سوی پاکستان روبهرو شدند.
در نتیجهٔ درگیریها، دستکم ۷۰ نفر از هر دو طرف کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند.
پس از این حملات، قطر و ترکیه دو طرف را یکبار در دوحه و دو بار در استانبول پای میز گفتوگو نشاندند، اما تا کنون این تلاشها نتیجهٔ قابل ملاحظهای نداشته است.
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان گفته است که تلاشهای ترکیه برای حل مشکل دو طرف ادامه یابد.
آقای خلیلزاد یکشنبه در شبکه ایکس نوشت که بخاطر عدم موفقیت گفتوگوهای دو طرف ناامید شده است.
هرچند اسلام آباد مدعی است که تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی، از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکند، طالبان گفتهاند به هیچ کس اجازه نمیدهند از افغانستان علیه کشورهای دیگر کار بگیرد.