مسکو میگوید خواهان پایان جنگ است اما روند صلح «متوقف» شده است
به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه ۱۹ عقرب اعلام کرد که میخواهد جنگ اوکراین هرچه زودتر پایان یابد، اما تلاشها برای حل آن متوقف شده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی میتواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد، و این کشور ترجیح میدهد این کار را از راههای سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد.
اوکراین و متحدان اروپاییاش ادعای مسکو مبنی بر اینکه کییف روند صلح را مسدود کرده، رد میکنند.
هیچ گفتوگوی رو در رویی بین روسیه و اوکراین از ۲۳ جولای تاکنون انجام نشده است.
دونالد ترامپ ریئس جمهور امریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چنین نشستی تنها میتواند در مسکو برگزار شود – شرطی که زلنسکی آن را رد میکند.
ریس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعاً به دنبال صلح باشد.
پسکوف گفت که این کییف است که نمیخواهد گفتوگوها را ادامه دهد.
با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود ۱۹ درصد از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و بهشدت در تلاش است تا شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.
طالبان در هرات:زنان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانهها را ندارند
سازمان «داکتران بدون سرحد» میگوید که در هرات، زنان مریض و همراهانشان بدون پوشیدن برقع یا چادری اجازه ورود به شفاخانهها را ندارند.
بخش افغانستان این سازمان گفته است که این محدودیتهای تازه از تاریخ ۵ نوامبر در مراکز صحی، از جمله شفاخانه حوزهای هرات، آغاز شده است.
به گفته «اماساف»، به دلیل این محدودیت تازه از سوی مقامهای طالبان، مراجعه بیماران ۲۸ درصد کاهش یافته است.
برخی از زنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتهاند که نیروهای طالبان برای اجرای این محدودیت تازه با خشونت رفتار کردهاند.
اما مقامهای طالبان پوشیدن اجباری برقع را رد کردهاند، در حالیکه تأکید میکنند زنان در سراسر افغانستان – نه تنها در هرات – باید حجاب را رعایت کنند.
دونالد ترمپ امروز با احمد شرع در قصر سفید دیدار خواهد کرد
قرار است دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امروز با احمد شرع، رئیس جمهور سوریه در قصر سفید دیدار کند.
این دیدار شش ماه پس از نخستین ملاقات ترمپ و شرع در عربستان سعودی انجام میشود.
این ملاقات همچنان تنها چند روز پس از آنست که واشنگتن اعلام کرد شرع، عضو پیشین القاعده، دیگر در فهرست مخصوص «تروریستهای جهان» جا ندارد.
شرع، ۴۲ ساله، سال گذشته قدرت را در دست گرفت.
نیروهای اسلامگرای تحت فرمانش از پناهگاهشان در شمالغرب سوریه حملهای برقآسا آغاز کردند و در هشتم دسمبر، رژیم بشار اسد را سرنگون ساختند.
ملل متحد: میلیونها پناهجو در چرخهای جنگ و بحرانهای اقلیمی گرفتار شدهاند
ملل متحد امروز دوشنبه اعلام کرد که میلیونها پناهجو در چرخهای جنگ و بحرانهای اقلیمی گرفتار شدهاند.
این سازمان از نشست «کوپ ۳۰» خواست تا برای آسیبپذیرترین افراد، منابع مالی فراهم کند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، یواناچسیآر، امروز با پخش گزارشی گفت که در ۱۵ سال آینده، مناطقی که در حال حاضر نزدیک به نیمی از پناهجویان جهان را در خود جای دادهاند، ممکن است با خطر شدید ناشی از شوکهای مرتبط با تغییرات اقلیمی روبهرو شوند.
بر بنیاد آمار یواناچسیآر ، تا نیمهٔ سال ۲۰۲۵، شمار افراد بیجا شده در نتیجهٔ جنگ، خشونت و آزار و اذیت به ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است.
از میان این افراد، سه نفر از هر چهار تن در کشورهایی زندگی میکنند که در معرض خطرهای شدید تا بسیار شدید ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند.
یواناچسیآر گفته است که تا سال ۲۰۵۰، پانزده گرمترین کمپ پناهندگان در جهان، در گامبیا، اریتریا، اتیوپیا، سنیگال و مالی، احتمالاً در هر سال نزدیک به ۲۰۰ روز با گرمای خطرناک و طاقتفرسا روبهرو خواهند بود.
سناتورهای امریکا به توافقی رسیدند که سبب پایان طولانیترین تعطیلی دولت خواهد شد
سناتورهای امریکا به یک توافق دوحزبی دست یافتند که بر اساس آن، تامین بودجۀ فدرال از سر گرفته میشود و به تعطیلی دولت پایان داده خواهد شد.
این توافق میان سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه روز یکشنبه حاصل شد.
تعطیلی دولت ایالات متحده ۴۰ روز پیش آغاز شد و بیسابقهترین تعطیلی در تاریخ این کشور بهشمار میرود.
در نتیجۀ تعطیل شدن دولت، بسیاری از فعالیتهایش متوقف شد و صدها هزار کارمند فدرال بدون معاش ماندهاند.
مقامها هشدار دادهاند که در صورت ادامه یافتن تعطیلی دولت، سفرهای هوایی در ایالات متحده ممکن است به زودی «تقریباً فلج شود»، زیرا هزاران پرواز در آخر هفته لغو یا با تاخیر روبهرو شده است.
قرار است این توافق امروز به رایگیری گذاشته شود.
پس از تصویب، این توافق به مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوریخواهان است، فرستاده خواهد شد و پس از تایید در آنجا، برای امضای رئیسجمهور دونالد ترامپ آماده میشود.
طالبان: فعالیت قنسولگری افغانستان در بن امروز از سر گرفته میشود
وزارت خارجۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که فعالیت قنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان امروز دوشنبه از سر گرفته میشود.
این وزارت به روز یکشنبه با انتشار بیانیهای گفت که مراجعین میتوانند سر از دهم ماه نومبر جهت نوبت گرفتن برای دریافت خدمات قنسولی به وبسایت این قنسولگری مراجعه کنند.
در ادامه آمده است که چاپ پاسپورت از طریق قنسولگری افغانستان در بن هم در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.
پس از آن که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که دو نماینده طالبان را در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری بن پذیرفته است، کارمندان نظام جمهوری مخلوع در قنسولگری افغانستان در بن به گونۀ دستهجمعی استعفا کردند.
وزارت خارجهٔ پاکستان گفته که به «گفتوگو و مذاکره» با طالبان متعهد است
پس از بینتیجه ماندن دور سوم گفتوگوهای طالبان و پاکستان، وزارت خارجهٔ پاکستان گفته است که این کشور هنوز هم برای حل مشکلات با افغانستان، به «گفتوگو و مذاکره» متعهد است.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ پاکستان آمده است: «اصلیترین نگرانی پاکستان، تروریزمی است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.»
حکومت طالبان پیش از این چنین اتهامها را به شدت رد کرده و گفته است که مسلهٔ تروریزم یا فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان، تیتیپی موضوع داخلی پاکستان است.
دور سوم گفتوگوهای صلح میان دو طرف، روزهای پنجشنبه و جمعهٔ گذشته در شهر استانبول برگزار شد اما بینتیجه پایان یافت.
ترکیه یک هیئت را به هدف دستیابی به توافق بین طالبان و پاکستان به اسلام آباد اعزام می کند
به گزارش خبرگزاری رویترز ، یک هیئت بلند پایۀ ترکی به هدف توافق آتش بس و صلح بین طالبان و پاکستان در هفتۀ جاری به اسلام آباد سفر می کند.
این خبرگزاری به نقل از رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه امروز یکشنبه (۱۷ عقرب) گزارش داد که وزیران خارجه و دفاع و رئیس استخبارات ترکیه شامل این هیئت خواهند بود.
اردوغان این مطلب را امروز هنگام بازگشت از باکو پایتخت آذربایجان ابراز کرده است.
رئیس جمهور ترکیه در سفر به آذربایجان با شهباز شریف صدراعظم پاکستان نیز دیدار کرد.
ترکیه می گوید که تلاش می کند تا توافق دایمی آتش بس و صلح بین افغانستان و پاکستان به زودی صورت بگیرد.
ترکیه ماه گذشته میلادی از دَور دوم گفتگو ها بین طالبان و پاکستان و روز های پنجشنبه و جمعه گذشته از دَور سوم گفتگو ها بین دو طرف در شهر استانبول میزبانی کرد.
دور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.
مویتای کار افغان حریف ایرانی خود را شکست داد
قهرمان شاهین، ورزشکار مویتای افغانستان، پوریا ولی حریف ایرانی اش را شکست داد.
این مسابقه شنبه شب (۱۷ عقرب) در شهر بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شد.
شاهین پس از سه روند مبارزه با برتری در امتیاز داوران پیروز شد.
این ورزشکار تاحال در سازمانهای مختلف مویتای ۱۳ مسابقه کرده که در ۱۲ مسابقه برنده شده و در یکی شکست خورده است.
مویتای یک ورزش رزمی و سنتی تایلند است و در سال های اخیر در افغانستان نیزعلاقه مندان زیادی پیدا کرده.
بازگشت حدود دوازده و نیم هزار افغان در یک روز از پاکستان
کمیسیون ویژۀ طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجرین می گوید که نزدیک به دوازده و نیم هزار مهاجر افغان از پاکستان روز شنبه (۱۷ عقرب) از طریق گذرگاه های تورخم ، سپین بولدک و بهرامچه بازگشتند.
این کمیسیون در خبرنامه ای امروز یکشنبه گفت که با این افغان ها در خصوص انتقال شان و همچنان پول نقد کمک صورت گرفته است.
از خبرنامه های روزانۀ کمیسیون معلوم می شود که هزاران تن همه روزه از پاکستان بر می گردند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین المللی مهاجرت ، روز جمعه اعلام کردند که روند بازداشت ، توقیف و اخراج مهاجرین در پاکستان تشدید یافته است.
این نهاد ها در گزارش مشترک گفتند که از ۲۶ اکتوبر تا اول نوامبر در مجموع ۳۷۴۴۸ افغان از طریق گذرگاه های تورخم ، غلام خان ، چمن و بهرامچه به افغانستان بازگشته اند.