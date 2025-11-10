به گزارش خبرگزاری رویترز، کرملین روز دوشنبه ۱۹ عقرب اعلام کرد که می‌خواهد جنگ اوکراین هرچه زودتر پایان یابد، اما تلاش‌ها برای حل آن متوقف شده است.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در نشست خبری با خبرنگاران بار دیگر موضع کرملین را تکرار کرد که جنگ زمانی می‌تواند پایان یابد که روسیه به اهدافش دست یابد، و این کشور ترجیح می‌دهد این کار را از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک انجام دهد.

اوکراین و متحدان اروپایی‌اش ادعای مسکو مبنی بر اینکه کی‌یف روند صلح را مسدود کرده، رد می‌کنند.

هیچ گفت‌وگوی رو در رویی بین روسیه و اوکراین از ۲۳ جولای تاکنون انجام نشده است.

دونالد ترامپ ریئس جمهور امریکا تلاش کرده است تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را متقاعد کند که دیدار کنند، اما کرملین گفته است چنین نشستی تنها می‌تواند در مسکو برگزار شود – شرطی که زلنسکی آن را رد می‌کند.

ریس جمهور اوکراین بارها گفته است که باور ندارد پوتین واقعاً به دنبال صلح باشد.

پسکوف گفت که این کی‌یف است که نمی‌خواهد گفت‌وگوها را ادامه دهد.

با نزدیک شدن جنگ به پایان چهارمین سال خود، روسیه حدود ۱۹ درصد از قلمرو اوکراین را در اختیار دارد و به‌شدت در تلاش است تا شهرهای پوکروفسک و کوپیانسک را تصرف کند.