وزیر دفاع پاکستان: نمی توان به مذاکرات با طالبان امید بست

خواجه محمد آصف در شبکۀ ایکس نوشته است که «حاکمان کابل» می‌توانند از تروریزم در پاکستان جلوگیری کنند.

حملۀ انتحاری بیرون از مجتمع قضایی اسلام‌آباد پیش از ظهر امروز سه شنبه (۲۰ عقرب) صورت گرفت.

محسن نقوی وزیر داخلۀ پاکستان می گوید که در این حمله دستکم ۱۲ نفر کشته و حدود ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است.

پولیس گفته که در مورد این رویداد تحقیق می کند.

وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیامی از کابل است و افزوده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد.

حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام بلندپایۀ دفاعی پاکستان تااکنون واکنش نشان نداده است.

آقای آصف همچنان گفته که پاکستان در« حالت جنگ» قرار دارد.

او افزوده است، باید درک کرد که اردوی پاکستان در این جنگ در منطقۀ مرزی افغانستان – پاکستان و ساحات دورافتادۀ بلوچستان سرگرم نبرد است.

وزیر دفاع پاکستان پیش از این گفته بود که در صورت میانجی‌گری ترکیه و قطر، امکان ازسرگیری مذاکرات با طالبان وجود دارد.

او به جیو نیوز روز دوشنبه گفت که ترکیه و قطر هر دو از نزدیک‌ترین متحدان پاکستان اند و اسلام‌آباد نمی‌تواند درخواست آن‌ها برای ادامهٔ مذاکرات با طالبان را رد کند.

حملۀ انتحاری در اسلام آباد پس از آن است که دَور سوم گفتگو ها بین هیئت های طالبان و پاکستان روز جمعه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را مقصر دانستند.

یک روز پیش از حملۀ انتحاری دراسلام آباد ، موتر بمبگذاری شده در دهلی نو پایتخت هند رقیب پاکستان منفجر شد.

هندوستان تایمز به نقل از مقام ها گزارش داده که در این انفجار در نزدیک بنای تاریخی لعل قلعه ناوقت روز دوشنبه حداقل ۱۳ تن کشته و ۲۱ تن دیگر زخمی شدند.

مسئولیت انفجار در دهلی جدید را نیز هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته است.

نارندرا مودی صدراعظم هند گفته که عاملان انفجار به عدالت کشانده خواهند شد.

عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان در اعلامیه های جداگانه در شبکۀ ایکس گفته است که این وزارت انفجار ها در دهلی نو و اسلام آباد را شدیداً محکوم و مراتب تسلیت خود را ابراز می کند.



