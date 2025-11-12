مشارکت بیش از ۵۵ درصدی مردم در انتخابات پارلمانی عراق؛ اعلام نتایج نهایی هفتهٔ آینده

کمیسیون انتخابات عراق می‌گوید بیش از ۵۵ درصد افرادی که شرایط رأی‌دهی را داشتند، در انتخابات روز سه‌شنبه شرکت کرده‌اند.

آمار این کمیسیون نشان می‌دهد که از میان ۲۱ میلیون واجد شرایط، بیش از ۱۲ میلیون نفر رأی داده‌اند؛ در حالی‌ که میزان مشارکت در انتخابات سال ۲۰۲۱ تنها ۴۱ درصد بود.

مقام‌های کمیسیون اعلام کرده‌اند که نتایج ابتدایی انتخابات در ۲۴ ساعت آینده و نتایج نهایی در هفتهٔ آینده اعلام خواهد شد.

انتظار می‌رود که بلوک سیاسی محمد شیاع السودانی،صدراعظم عراق، بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورد، اما شاید نتواند اکثریت لازم را کسب کند. پیش‌بینی می‌شود که در نهایت میان احزاب شیعه، سنی و کرد توافقی برای تشکیل حکومت صورت گیرد.

آقای سودانی سه‌شنبه هنگام انداختن رأی خود در بغداد در حالی که مادر بیمارش را با ویلچر همراه آورده بود گفت این انتخابات اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را در چارچوب نظام سیاسی جدید عراق تأیید می‌کند.

مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه که میلیون‌ها طرفدار در عراق دارد، از مردم خواسته بود انتخابات را تحریم کنند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه حمزه حداد کارشناس امور عراق گفته است که هرچند میزان مشارکت نسبت به سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ کمتر بود، اما این یک گام مثبت برای عراق است و نشان می‌دهد که درخواست مقتدی صدر تنها در میان هواداران خودش محدود ماند. حداد می‌گوید معنای این وضعیت آن است که هیچ رهبر سیاسی در عراق نمی‌تواند روند انتخابات دموکراتیک را متوقف کند.

به باور ناظران مأموریت صدرعظم آینده دشوار خواهد بود زیرا باید در روابطش میان دو متحد مهم یعنی ایران و آمریکا تعادل حساسی برقرار کند.

ایران که نفوذش در بخش‌های دیگری از شرق‌میانه کاهش یافته می‌خواهد نفوذش را در عراق حفظ کند در مقابل، واشنگتن که هنوز نیروهایی در عراق دارد امیدوار است نفوذ ایران در این کشور تضعیف شود و بغداد تحت فشار قرار گیرد تا گروه‌های وابسته به ایران را خلع سلاح کند.

عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست ایالات متحده، سال‌ها میدان جنگ‌های نیابتی بود.

اگرچه این کشور با جمعیت حدود ۴۶ میلیون نفر در سال‌های اخیر به ثبات نسبی دست یافته، اما همچنان با کمبود امکانات، ضعف خدمات عمومی و فساد دست‌وپنجه نرم می‌کند.