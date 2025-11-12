هشدار ادارات ملل متحد ؛ میلیون ها نفر در ده ها مکان در جهان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند

برنامۀ جهانی غذا ، دبلیف ایف پی ، و ادارۀ خوراک و زراعت ، ایف ای او، در گزارشی مشترک برای رسیدگی به نیازمندان به کمک های بشری در جهان خواستار کمک مالی شدند.

این در حالی است که مساعدت های بین المللی در جهان کاهش یافته است.

در گزارشی این دو اداره که امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب ، ۱۲ نوامبر) منتشر شد از هائیتی ، مالی ، سودان جنوبی و یمن نیز از جملۀ کشورهایی یاد شده که با «خطر قریب الوقوع گرسنگی فاجعه بار» رو به رو اند.

در گزارش همچنان گفته شده که شش کشور دیگر افغانستان ، جمهوری دموکراتیک کانگو ، میانمار ، نایجریا ، سومالیا و سوریه از کشور هایی به شمار می روند که در مورد وضعیت آنها «نگرانی زیاد» وجود دارد.

برنامۀ جهانی غذا و ادارۀ خوراک و زراعت سازمان ملل متحد گفته اند که کمبود بودجه برای کمک های بشردوستانه "پاسخ های اضطراری را فلج می کند و دسترسی به غذا را برای آسیب پذیرترین افراد کاهش می دهد.

این دو اداره خواستار کمک های بیشتر از جانب حکومت ها و تمویل کنندگان شده اند.

دبلیو ایف پی و ایف ای او ، گفته اند که تا آخر ماه اکتوبر ده و نیم میلیارد دالر دریافت شده است در حالی که به گفتۀ این نهاد ها ، برآورد می شود که برای کمک با افراد در معرض خطر به ۲۹ میلیارد دالر نیاز است.

کودونگی یو ، مدیر عمومی ادارۀ خوراک و زراعت ملل متحد گفته که جلوگیری از گرسنگی فقط یک وظیفۀ اخلاقی نیست بلکه به گفتۀ او ، این یک سرمایه گذاری هوشمندانه در صلح و ثبات درازمدت است.

وی افزوده که صلح ، پیش شرط مصونیت غذایی است و حق دسترسی به غذا یک حق اساسی بشری است.

ایالات متحده سال گذشته بزرگترین کمک کنندۀ این دو نهاد سازمان ملل متحد بود. ادارۀ دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک های خارجی این کشور را کاهش داده است.

برخی ازکشور های بزرگ دیگر نیز میزان کمک های انکشافی و بشری را کم کرده اند.

در همین حال برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که از میان هر ده خانواده در افغانستان ، نُه خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند.

این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.