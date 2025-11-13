خبر ها
تصویب لایحۀ تامین بودجه توسط مجلس نمایندگان ، گامی دیگر به سوی پایان تعطیلی حکومت فدرال
مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه تامین بودجه را برای پایان دادن به طولانی ترین تعطیلی حکومت فدرال تصویب کرد.
از تعطیلی حکومت در ایالات متحده ۴۳ روز سپری می شود.
پیش از این ، خبرگزاری رویترز به نقل از قصر سفید گزارش داده بود که رئیس جمهور دونالد ترمپ این لایحه را چهارشنبه شب به وقت امریکا امضا خواهد کرد.
مجلس نمایندگان لایحۀ تامین بودجه را ساعاتی پیش تصویب کرد.
مجلس سنا این لایحه را روز دوشنبه تصویب کرده بود.
این لایحه بودجۀ حکومت را تا پایان ماه جنوری تامین میکند.
توافق بر سر لایحه پس از آن صورت گرفت که شماری از اعضای دموکرات مجلس سنا در کنار جمهوریخواهان قرار گرفتند و در بارۀ توافقی مذاکره کردند که بر اساس آن کارمندان فدرال به کار بازگردند و خدمات ضروری از سر گرفته شود.
اسرائیل می گوید، گذرگاه "زیکیم" بروی کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شد
اسرائیل امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهاد ها، باز کرده است.
ادارۀ که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می کند، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که گذرگاه "زیکیم" برای ورود لاری های حامل کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شده است.
خبرگزاری فرانس پرس، از قول سخنگوی همین اداره نوشته که گذرگاه"زیکیم" مانند گذرگاه"کرم ابوسالم" که تا بخش جنوبی غزه امتداد دارد، به طور دایمی باز خواهد ماند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که گروه حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی به غزه حمله کردند، اکثر گذرگاههای منتهی به غزه بسته شدهاست.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
یک مقام طالبان: هیئت پاکستانی خواسته ، طالبان علیه جنگ در پاکستان فتوا صادر کنند ؛ اما اسلام آباد در این مورد هنوز تبصره نکرده
معین وزارت داخلۀ طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان می گوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته است که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت این کشور ناروا است.
رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشستی در کابل امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) گفت که میانجیگران هم می خواستند که فتوا از سوی حکومت طالبان صادر شود ؛ اما به گفتۀ او آنان «میانجیگران» از حساسیت ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نیستند.
اسلام آباد در این باره هنوز چیزی نگفته است.
دَور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز های پنجشنبه و جمعۀ گذشته به میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد ؛ اما بی نتیجه به پایان رسید.
امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
در عین حال ، وزارت خارجۀ پاکستان گفته بود که نگرانی عمدۀ این کشور تروریزمی است که به گفتۀ این وزارت از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.
اسلام آباد ادعا می کند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، در قلمرو افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح ریزی و انجام می دهند.
حکومت طالبان با رد این ادعا می گوید که تی تی پی ، مشکل داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد.
ملا عبدالغنی برادر: راه ها با پاکستان در صورتی بازگشایی خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید که راه های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد.
ملا عبدالغنی برادر این سخن را امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) در نشستی با تاجران و صنعتکاران در کابل گفت.
این در حالی است که بیش از یک ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه ها با افغانستان را پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده است.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تاجران و صنعتکاران خواست که برای تجارت راه های بدیل را جستجو کنند.
این مقام ارشد طالبان همچنان خواهان توقف واردات دوا از پاکستان شده است و گفته که وارد کنندگان دارو سه ماه فرصت دارند تا در صورت قرار داد با تاجران پاکستانی ، حساب های خود را تصفیه کنند.
پاکستان در مورد این اظهارات عبدالغنی برادر هنوز تبصره نکرده است.
دَور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعۀ گذشته در شهر استانبول ترکیه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در گفتگو ها مقصر دانستند.
ترکیه: همه ۲۰ سرنشین طیارۀ نظامی ساقط شدۀ این کشوردر گرجستان جان باخته اند
مقام های ترکیه امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کردند که همه ۲۰ سرنشین یک طیارۀ نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد جان باخته اند.
یاشار گولر ، وزیر دفاع ترکیه در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که همکاران «قهرمان» شان در نتیجۀ سقوط طیارۀ نظامی باربری C-130 در نزدیک مرز بین گرجستان و آذربایجان جان باختند.
این طیاره عصر روز دوشنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می رفت.
علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.
بسیاری رهبران جهان به شمول آذربایجان و گرجستان و مارک روته سرمنشی ناتو به خاطر این رویداد به ترکیه تسلیت گفته اند.
تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه ، همبستگی کشورش را با ترکیه ابراز کرده است.
بحران اقتصادی افغانستان؛ سازمان ملل میگوید بیشتر خانوادهها وعدههای غذاییشان را حذف میکنند
سازمان ملل اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار سخت شده و از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبورند وعدههای غذایی خود را حذف کنند، اموال خانه را بفروشند یا قرض بگیرند تا نیازهای روزانه خود را تأمین کنند.
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در گزارش تازه خود گفته است که بازگشت اجباری مهاجران افغان، زلزله، خشکسالی و محدودیتهای کاری زنان فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.
براسا این گزارش یک نظر سنجی از ۴۸ هزار خانوار نشان میدهد که بیش از نیمی از بازگشتکنندگان برای خرید غذا از مراقبتهای صحی خود صرفنظر کردهاند و حدود ۹۰ آنها قرضدار اند.
از سوی هم زنان بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ مشارکت زنان در نیروی کار به شش درصد کاهش یافته محدودیت طالبان بر زندگی زنان که سرپرست خانواده شان اند عمیقا تاثیر گذاشته است.
این نهاد سازمان ملل از طالبان خواستند محدودیتها را از کارکنان زن بردارند.
این در حالی است که اخیراً سازمان ملل فعالیتهای خود در مرز اسلامقلعه هرات را به دلیل محدودیتهای شدید بر کارمندان زن متوقف کرده است.
یونیسف: اسرائیل اجازه انتقال وسایل واکسین و شیر خشک کودکان غزه را نمیدهد
صندوق کمکهای سازمان ملل برای کودکان میگوید اسرائیل مانع انتقال سرنگهای واکسین کودکان غزه و بوتلهای شیر شده است.
یونیسف روز سهشنبه اعلام کرد در حالی که آتشبس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان غزه را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمیدهد ۱.۶ میلیون سرنگ و یخچالهایی که با انرژی خورشیدی کار میکنند، به غزه منتقل شوند.
ریکاردو پایریس سخنگوی یونیسف گفت این سرنگها از ماه آگست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند.
بخش مربوط به نظارت بر کمکها در اردوی اسرائیل گفته است که مانع انتقال سرنگهای واکسین به غزه نمیشود، اما میخواهد اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمکرسانی استفاده نکند.
پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان مقابل قطر
تیم ملی کرکت افغانستان سهشنبه شب در تنها دیدار بیستاوور خود با تفاوت ۲۵ دوش تیم قطر را شکست داد.
افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در ۲۰ اوور تعیینشده، با از دست دادن ۸ بازیکن هدف ۱۵۰ دوش را برای تیم مقابل تعیین کردند.
بازیکنان قطر هر ۲۰ اوور را بازی کردند و در حالی که ۷ بازیکنشان را ازدست دادند، ۱۲۴ دوش به دست آوردند.
درویش رسولی کپتان تیم افغانستان با ۶۶ دوش در ۳۷ بال، بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.
با شدت گرفتن اخراج افغانها؛ طالبان از جامعه جهانی خواستند به مهاجران بازگشته کمک کنند
در سه هفتهٔ اخیر، بیش از دوصد هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتهاند.
به گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان گفته که در میان این افراد، تعدادی زندانی نیز شامل هستند.
آقای حقانی همچنین از جامعهٔ جهانی خواسته است تا با مهاجران بازگشتهٔ افغان کمک کنند.
روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران حدود دو سال پیش آغاز شد.
بنابر اطلاعات ادارهٔ هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا)، از آغاز سال میلادی جاری تا ششم نومبر، ۲.۴ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان خود بازگشتهاند.
همایون ارشادی بازیگر ایرانی در سن ۷۸ سالگی درگذشت
همایون ارشادی بازیگر ایرانی سهشنبه، ۲۱ عقرب در سن ۷۸ سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت.
ارشادی متولد سال ۱۹۴۷ در مرکز اصفهان بود، تحصیلات خود را در رشتهٔ معماری به پایان رساند و سپس وارد صنعت سینما شد.
ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم «طعم گیلاس» (۱۹۹۷) ساختهٔ عباس کیارستمی، که برندهٔ نخل طلای کن شد، به شهرت بینالمللی رسید.
این فیلم داستان مردی ناامید را روایت میکند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامهریزی شده او را دفن کند.
این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک حرفهٔ بازیگری دیرهنگام اما بسیار مورد احترام بود.
کارهای او همچنین در سطح بینالمللی دیده شد و در تولیدات هالیوودی از جمله «بادبادکباز» (۲۰۰۷) ایفای نقش کرد.