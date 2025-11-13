افغانستان
نمایندگان ویژۀ اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در مورد وضعیت افغانستان گفتوگو کردند
نشست این نمایندگان ویژه دیروز (چهارشنبه، ۱۲ نوامبر) در بروکسبل، پایتخت بلجیم برگزار شد.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در آسیای مرکزی در ویبسایت خود نوشت که این نشست به میزبانی اتحادیۀ اروپا برگزار شده است.
در این بیانیه آمده است که نمایندگان اسلوونی، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان در این نشست شرکت کردند.
شرکتکنندگان در این نشست تأکید کردند که دیدگاه مشترک منطقهای در مورد افغانستان مهم است و هماهنگی مشترک باید تقویت شود.
دیدبان حقوق بشر: طالبان ممکن است با تحریمهای جدید استرالیا مواجه شوند
دیدبان حقوق بشر دیروز (چهارشنبه، ۱۲ نوامبر) با نشر اعلامیهای گفته که اصلاحات پیشنهادی دولت استرالیا در مقررات تحریمهایش گامی مهم در جهت پاسخگویی مقامات طالبان و سایر مسئولان نقضهای جدی در افغانستان است.
به گفتۀ این سازمان، مقررات اصلاحشدۀ دولت استرالیا را قادر میسازد تا تحریمهای هدفمند و ممنوعیتهای سفر را بر افراد و نهادهایی در افغانستان که در سرکوب زنان، دختران و گروههای اقلیت یا به گونۀ کلی خشونت مشارکت دارند، اعمال کند.
همچنین این مقررات، امکان اعمال تحریم علیۀ هر کسی را که حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف میکند، فراهم میکند.
دانیلا گاوشون، مسئول بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر میگوید: "برای دولت استرالیا بسیار مهم است که علیۀ رهبران طالبان که مسئول حمله به حقوق زنان و دختران و سایر نقضهای فاحش در افغانستان هستند، اقدام کند."
او افزود که دولت استرالیا باید از تحریمهای هدفمند به عنوان یک ابزار مهم سیاست خارجی علیه طالبان استفاده کند تا آنها را برای پاسخگویی در مورد سوءاستفادههای جدی تحت فشار قرار دهد.
حکومت طالبان با وجود وضع محدودیتهای شدید به ویژه بر زنان و دختران، بارها مدعی شده که حقوق تمام افغانان به ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.
کمک صلیب سرخ چین به زلزله زدگان شمال افغانستان
جمعیت افغانی سره میاشت در کنترل طالبان می گوید که ادارۀ صلیب سرخ چین ۱۰۰ هزار دالر به زلزلهزدگان بلخ و سمنگان کمک کرده است.
این اداره روز (چهارشنبه، ۲۱ عقرب) در شبکه ایکس نوشت که این کمک را از ، باو ژو هوی معاون سفارت چین در کابل، تسلیم شده است.
زلزلۀ ۶.۳ ریشتری یکشنبه شب هفتۀ گذشته ولایتهایی شمال افغانستان را تکان داد.
بیشترین تلفات و خسارات به مردم بر اثر این زلزله در سمنگان و بلخ وارد شد.
بر اساس گزارش ها ، در این رویداد دستکم ۲۷ نفر جان باخته اند ، صد ها تن زخمی شدند و بیش از ۱۳۰۰ خانه تخریب شده است.
به دنبال این زلزله ، کشورهای مختلف برای زلزله زدگان کمک فرستادند.
عفو بین الملل: طالبان زندگی را برای زنان و دختران «غیرقابل تحمل» کرده اند
سازمان عفو بین الملل ، امنستی انترنشنل ، باری دیگر از محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان انتقاد کرده است.
این نهاد گفت که طالبان زندگی را برای زنان و دختران در افغانستان «غیرقابل تحمل» کرده اند.
امنستی انترنشنل روز چهارشنبه (۲۱ عقرب) در شبکۀ ایکس نوشت که طالبان ، زنان و دختران را تقریباً از تمام عرصه های زندگی حذف کرده و به صورت سیستماتیک حقوق آنها را نقض کرده اند.
به گفتۀ این نهاد ، این امر دسترسی زنان به مراقبت های صحی حیاتی را به شدت محدود خواهد کرد.
در ادامه آمده که جهان باید در همبستگی با زنان و دختران افغانستان با دادخواهی از حقوق آنان و پاسخگو قرار دادن مقام های طالبان عمل کند.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از چهارسال گذشته ، یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران از کار و تحصیل گرفته تا گشت و گذار و موارد دیگر وضع کرده اند.
در تازه ترین مورد شماری از زنان و دختران در ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که بنابر دستور مقام های محلی طالبان در این ولایت اجازه ندارند که بدون برقع به بیرون از خانه بروند.
هرچند طالبان پوشش اجباری برقع یا چادری را رد کرده و تاکید روی رعایت حجاب اسلامی کرده اند ؛ اما سازمان داکتران بدون مرز اجباری شدن پوشش برقع را در هرات تایید کرده.
این سازمان گفته است که با محدودیت های تازه ، مراجعۀ بیماران زن در شفاخانۀ حوزوی هرات ۲۸ درصد کاهش یافته است.
یک مقام طالبان: هیئت پاکستانی خواسته ، طالبان علیه جنگ در پاکستان فتوا صادر کنند ؛ اما اسلام آباد در این مورد هنوز تبصره نکرده
معین وزارت داخلۀ طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان می گوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته است که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت این کشور ناروا است.
رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشستی در کابل امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) گفت که میانجیگران هم می خواستند که فتوا از سوی حکومت طالبان صادر شود ؛ اما به گفتۀ او آنان «میانجیگران» از حساسیت ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نیستند.
اسلام آباد در این باره هنوز چیزی نگفته است.
دَور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز های پنجشنبه و جمعۀ گذشته به میزبانی ترکیه در شهر استانبول برگزار شد ؛ اما بی نتیجه به پایان رسید.
امیرخان متقی وزیر خارجۀ طالبان روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین دهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد.
در عین حال ، وزارت خارجۀ پاکستان گفته بود که نگرانی عمدۀ این کشور تروریزمی است که به گفتۀ این وزارت از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد، و جلوگیری از آن یک اولویت است.
اسلام آباد ادعا می کند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، در قلمرو افغانستان پنهان شده اند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح ریزی و انجام می دهند.
حکومت طالبان با رد این ادعا می گوید که تی تی پی ، مشکل داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد.
ملا عبدالغنی برادر: راه ها با پاکستان در صورتی بازگشایی خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان می گوید که راه های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره گشوده خواهند شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه ها را دوباره بسته نخواهد کرد.
ملا عبدالغنی برادر این سخن را امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) در نشستی با تاجران و صنعتکاران در کابل گفت.
این در حالی است که بیش از یک ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه ها با افغانستان را پس از افزایش تنش ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده است.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از تاجران و صنعتکاران خواست که برای تجارت راه های بدیل را جستجو کنند.
این مقام ارشد طالبان همچنان خواهان توقف واردات دوا از پاکستان شده است و گفته که وارد کنندگان دارو سه ماه فرصت دارند تا در صورت قرار داد با تاجران پاکستانی ، حساب های خود را تصفیه کنند.
پاکستان در مورد این اظهارات عبدالغنی برادر هنوز تبصره نکرده است.
دَور سوم مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعۀ گذشته در شهر استانبول ترکیه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در گفتگو ها مقصر دانستند.
بحران اقتصادی افغانستان؛ سازمان ملل میگوید بیشتر خانوادهها وعدههای غذاییشان را حذف میکنند
سازمان ملل اعلام کرده است که وضعیت اقتصادی در افغانستان بسیار سخت شده و از هر ۱۰ خانواده، ۹ خانواده مجبورند وعدههای غذایی خود را حذف کنند، اموال خانه را بفروشند یا قرض بگیرند تا نیازهای روزانه خود را تأمین کنند.
برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) در گزارش تازه خود گفته است که بازگشت اجباری مهاجران افغان، زلزله، خشکسالی و محدودیتهای کاری زنان فشار بیشتری بر اقتصاد افغانستان وارد کرده است.
براسا این گزارش یک نظر سنجی از ۴۸ هزار خانوار نشان میدهد که بیش از نیمی از بازگشتکنندگان برای خرید غذا از مراقبتهای صحی خود صرفنظر کردهاند و حدود ۹۰ آنها قرضدار اند.
از سوی هم زنان بیشترین فشار را تحمل میکنند؛ مشارکت زنان در نیروی کار به شش درصد کاهش یافته محدودیت طالبان بر زندگی زنان که سرپرست خانواده شان اند عمیقا تاثیر گذاشته است.
این نهاد سازمان ملل از طالبان خواستند محدودیتها را از کارکنان زن بردارند.
این در حالی است که اخیراً سازمان ملل فعالیتهای خود در مرز اسلامقلعه هرات را به دلیل محدودیتهای شدید بر کارمندان زن متوقف کرده است.
پیروزی تیم ملی کریکت افغانستان مقابل قطر
تیم ملی کرکت افغانستان سهشنبه شب در تنها دیدار بیستاوور خود با تفاوت ۲۵ دوش تیم قطر را شکست داد.
افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در ۲۰ اوور تعیینشده، با از دست دادن ۸ بازیکن هدف ۱۵۰ دوش را برای تیم مقابل تعیین کردند.
بازیکنان قطر هر ۲۰ اوور را بازی کردند و در حالی که ۷ بازیکنشان را ازدست دادند، ۱۲۴ دوش به دست آوردند.
درویش رسولی کپتان تیم افغانستان با ۶۶ دوش در ۳۷ بال، بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد.
با شدت گرفتن اخراج افغانها؛ طالبان از جامعه جهانی خواستند به مهاجران بازگشته کمک کنند
در سه هفتهٔ اخیر، بیش از دوصد هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به کشور بازگشتهاند.
به گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان گفته که در میان این افراد، تعدادی زندانی نیز شامل هستند.
آقای حقانی همچنین از جامعهٔ جهانی خواسته است تا با مهاجران بازگشتهٔ افغان کمک کنند.
روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران حدود دو سال پیش آغاز شد.
بنابر اطلاعات ادارهٔ هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا)، از آغاز سال میلادی جاری تا ششم نومبر، ۲.۴ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان خود بازگشتهاند.
خواجه آصف: اگر ترکیه و قطر درخواست کنند، ما آمادهایم دوباره با طالبان گفتگو کنیم
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که اگر ترکیه و قطر پیشنهاد میانجیگری بدهند، امکان ازسرگیری مذاکرات با طالبان وجود دارد.
او به شبکه پاکستانی جیو نیوز گفت که ترکیه و قطر هر دو از نزدیکترین متحدان پاکستان اند و اسلامآباد نمیتواند درخواست آنها برای ادامهٔ مذاکرات با طالبان را رد کند.
هفتهٔ گذشته سومین دور مذاکرات هیئتهای طالبان و حکومت پاکستان با میانجیگری ترکیه و قطر در استانبول بدون نتیجه پایان یافت.
خواجه آصف بار دیگر مدعی شد که هیئت طالبان در این مذاکرات بهطور شفاهی بر برخی مسائل توافق کرده بود، اما حاضر به ارائه تضمین کتبی نبود.
او ادعا کرد که حکومت طالبان «متحد نیست» و اختلافات داخلی آنها مانع از رسیدن دو طرف به توافق میشود.
حکومت طالبان اسلامآباد را متهم کرده و گفته که خواستههای پاکستان «غیر واقعی و غیر عملی» و همچنین «برخی حلقهها در اردوی پاکستان نمیخواهند که مناقشهٔ دو طرف از طریق مذاکرات حل شود.»
حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجهٔ حکومت طالبان شب گذشته در توییتر خود نوشت که محمد نعیم معاون وزیر خارجه طالبان در نشستی با مسئولان سفارتخانههای مقیم کابل تأکید کرده است که اگر پاکستان با نیت خوب و بر پایهٔ حقایق به مذاکرات ادامه دهد، طالبان نیز آمادهاند تا مشکلات را از طریق دیپلماسی و تفاهم متقابل حل کنند.
تنشها در روابط طالبان و اسلامآباد پس از آن شدت گرفت که پاکستان در یازدهم اکتوبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و طالبان نیز در امتداد خط دیورند حملات تلافیجویانه بر پوستههای امنیتی پاکستانی انجام دادند که در نتیجهٔ آن دهها نفر در هر دو طرف کشته و زخمی شدند.