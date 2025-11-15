هیئت بلندپایه تاجیکستان وارد کابل شد

تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه تاجیکستان وارد کابل شده است.

این تلویزیون روز شنبه ۱۵ نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که در ترکیب این هیئت، نمایندگان امنیتی و اداری وزارت ‌های خارجه و داخله تاجیکستان شامل اند و هدف از سفر این هیئت گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان دو کشور است.

در ادامه آمده که قرار است این هیئت با مقام ‌های طالبان در مورد همکاری‌ های آینده، موضوع سفارت افغانستان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و شماری از موضوعات دیگر گفت‌وگو کند.

در حال حاضر امور سفارت افغانستان در تاجیکستان، توسط ظاهر اغبر، نماینده حکومت پیشین جمهوری که از منتقدان سرسخت حکومت طالبان است، مدیریت می‌شود.

بخش مطبوعات سفارت افغانستان در دوشنبه در اعلامیه‌ای که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که دو کشور از سال‌ ها پیش روابط داشته‌اند و هرچند در مواضع اصولی سفارت هیچگونه تغییری در برابر طالبان ایجاد نشده ؛اما آنان از هر اقدامی که به منافع مشترک بیانجامد، حمایت می‌کنند.

در ادامه آمده که «در مورد هر نوع رایزنی یا گفت‌وگوهای که از سوی مقامات تاجیکستان درباره سفارت افغانستان انجام می‌شود، این حق مسلم دولت تاجیکستان است و آنان بهتر از هر کسی منافع ملی و الزامات سیاست خارجی خود را می‌شناسند و بر همان مبنا تصمیم می‌گیرند.»

حکومت تاجیکستان درباره سفر این هیئت اعلامیه رسمی منتشر نکرده‌ است.

پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این نخستین بار است که یک هیئت بلندپایه از تاجیکستان به افغانستان سفر می‌کند.

یوسف وفا، والی طالبان در بلخ، نیز سه هفته قبل به تاجیکستان سفر و با مقام‌های مختلف آن کشور دیدار کرد.

تاجیکستان نسبت به وضعیت ناامنی در افغانستان، به‌ویژه فعالیت جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش نگران است.

سازمان پیمان امنیت جمعی در چهارم نوامبر اعلام کرد که افغانستان همچنان «یک تهدید جدی» برای امنیت کشورهای عضو این سازمان است.

سرمنشی این سازمان در سیزدهمین نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو گفت که هنوز راه طولانی برای ثبات و صلح سیاسی در افغانستان در پیش است.

روسیه، تاجکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان اعضای این سازمان هستند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که پس از درگیری‌ های شدید ۱۱ اکتوبر به این طرف میان نیروهای طالبان و پاکستانی ، در امتداد خط دیورند، پاکستان تمام گذرگاه‌ها را بسته و هیچ نوع تجارت و ترانزیت دوجانبه را اجازه نمی‌دهد.

چند روز پیش، حکومت طالبان در واکنش به آن تجارت با پاکستان را ممنوع اعلام کرد و به تاجران افغان هشدار داد که تمام قراردادهای خود با پاکستان را طی سه ماه آینده خاتمه دهند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، از تاجران و صنعت‌کاران افغان خواست که به‌جای پاکستان، به مسیرهای بدیل بیاندیشند.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید روی مسیرهای جایگزین کار می‌کند و کشورهای آسیای مرکزی، به‌ویژه تاجیکستان، می‌توانند گزینه‌ های مناسبی باشند.

خان‌جان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق، به رادیو آزادی گفت :

«ما از تاجیکستان مواد مهمی مثل سمنت و سیخ‌گل وارد می‌کنیم. حالا که با پاکستان مشکل به‌وجود آمده، می‌توانیم واردات سمنت را از این مسیر افزایش بدهیم تا قیمت سمنت در افغانستان پایین بیاید. از سوی دیگر، صادرات میوهٔ تازه و خشک ماست، همچنان از طریق قرغزستان و تاجیکستان به چین وصل می‌شویم و این کار در شیرخان‌بندر انجام می‌شود که بسیار مهم است ،تاجیکستان شریک خوب ماست؛ تجارت ما ادامه دارد و آن‌ها هم نیت خوبی دارند.»

الکوزی گفت که با وجود برخی مشکلات در صدور ویزه از سوی تاجیکستان، امیدواری وجود دارد که این مشکل نیز به‌زودی حل شود.

در همین حال، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که افغانستان به‌دلیل مشکلات اخیر با پاکستان، تجارت خود را با ایران و آسیای مرکزی افزایش داده است.

در این گزارش آمده است که حجم تجارت افغانستان با ایران در شش ماه گذشته به ۱اعشاریه ۶ میلیارد دالر رسیده است.

شماری از کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند که حکومت طالبان در تلاش گسترش تجارت با سایر کشورهای همسایه به جای پاکستان است.

به سلسله این تلاش‌ها، خبرگزاری ایرنا ایران به تاریخ ۱۵ نوامبر گزارش داد که هیئتی به رهبری نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به ولایت سیستان-بلوچستان ایران سفر کرده و دو طرف در مورد گسترش تجارت گفت‌وگو می کنند.