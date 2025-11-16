خبر ها
بازداشت سه مظنون دیگر در پیوند به مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در ترکیه
پولیس ترکیه پس از مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در اثر مسمومیت مشکوک غذایی در ترکیه، سه مظنون دیگر را بازداشت کرده است.
این زن با شوهر ، پسر شش ساله و دختر سه سالۀ خود روز یکشنبه گذشته وارد استانبول شده بود.
شوهر این زن در بخش مراقبت های ویژه تحت تداوی قرار دارد.
تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد.
آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه (۲۴ عقرب ، ۱۵ نوامبر) گزارش داد که سه مظنون دستگیر شده در هتلی که این خانواده در آن اقامت داشتند کار میکردند.
خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از آنادولو گزارش داده که تعداد مجموعی افراد بازداشت شده در این قضیه به هفت نفر رسیده است.
بر اساس گزارش ، مسمومیت غذایی به عنوان یک عامل مشکوک این رویداد دانسته می شود. نتایج آزمایشات لابراتواری هنوز ارائه نشده است.
به دنبال مرگ این سه عضو خانواده، دو گردشگر دیگر با علایم مسمومیت در شفاخانه بستری شدند.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
تیم الف کریکت افغانستان روز دوشنبه به مصاف تیم بنگلادش می رود
قرار است ، تیم الف کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره در جام آسیایی جوانان ، به مصاف تیم بنگلادش برود.
این بازی ساعت هفت شام دوشنبه (۲۶عقرب) به وقت کابل در شهر دوحۀ پایتخت قطر آغاز می شود.
کرکتران افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کریکت سریلانکا را با تفاوت سه ویکت شکست دادند.
تیم الف کریکت افغانستان با از دادن هفت بازیکن اش توانست که در آخرین اوور، ۱۷۱ دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند.
آغاز امتحان سالانۀ دانشآموزان صنوف اول تا سوم مکاتب در افغانستان
براساس اعلام وزارت معارف حکومت طالبان ، آزمون سالانۀ دانشآموزان صنفهای اول تا سوم مکتبهای دولتی و خصوصی در مناطق سردسیر افغانستان از امروز یکشنبه (۲۵ عقرب) تا آخر این ماه اخذ می شود.
منصوراحمد حمزه، سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی روز شنبه گفت که امتحان سالانۀ دانشآموزان صنوف چهارم تا دوازدهم در اول قوس آغاز می شود و تا پانزدۀ قوس ادامه می یابد.
این در حالی است که بیش از چهارسال می شود که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان بنابر دستور طالبان اجازه ندارند به مکتب بروند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در تابستان سال ۱۴۰۰ ، مکتب ها را به روی آنها مسدود کردند.
طالبان همچنان زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون منع کرده اند.
رویداد ترافیکی در لغمان شش کشته و سه زخمی برجای گذاشت
یک مقام امنیتی طالبان در لغمان می گوید که شش تن در رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختند.
خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از یونس یوسفزی، سخنگوی قوماندانی امنیۀ این گروه در لغمان در شبکۀ ایکس نوشته است که یک موتر صبح امروز یکشنبه (۲۵ عقرب) در ولسوالی قرغه ای در شاهراه کابل – جلالآباد از سرک منحرف و واژگون شد.
به گفتۀ او در این حادثه شش تن به شمول یک زن و یک کودک جان باختند و سه تن دیگر زخمی شدند.
علت رویداد بی احتیاطی راننده خوانده شده است.
پوتین و نتانیاهو در بارۀ شرقمیانه و برنامۀ هستهای ایران گفتوگو کردند
خبرگزاری رویترز به نقل از کرملین خبر داد که رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل در بارۀ وضعیت کلی منطقۀ شرق میانه و برنامه هستهای ایران گفتوگو کرده است.
کرملین روز شنبه، ۱۵ نوامبر خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفتوگوی تلفنی داشته است.
در بیانیه کرملین بدون اشاره به جزئیات آمده است که این دو مقام در بارۀ وضعیت شرقمیانه، از جمله تحولات در نوار غزه، برنامۀ هستهای ایران و سوریه گفتوگو کردهاند.
به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز تنها به اشاره به گفتوگوی دو طرف در بارۀ "مسائل منطقهای" بسنده کرده، اما اضافه کرده است که این چندمین گفتوگوی آنهاست که اخیراً انجام شده است.
گفتوگوی رهبران روسیه و اسرائیل تنها سه روز پس از آن رخ میدهد که ادارۀ بینالمللی انرژی اتمی خبر داد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات هستهایش، که اسرائیل و امریکا آنها را بمباران کردهاند، دسترسی پیدا کند.
اختلاف نظر در شورای امنیت ملل متحد بر سر حل مناقشه غزه
ایالات متحده و روسیه پیشنویس قطعنامههای متناقضی را در مورد مناقشه غزه به شورای امنیت ارائه کردهاند.
این در حالیست که دیپلوماتها میگویند شورای امنیت احتمالاً هفتۀ آینده در مورد این موضوع رأیگیری خواهد کرد.
پیشنویس ارائه شده توسط ایالات متحده، به دنبال تقویت طرح صلح رئیس جمهور ترمپ در شرق میانه است.
دیپلوماتهای امریکایی در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کردند: "ما از شورای امنیت میخواهیم که از این لحظۀ تاریخی برای هموار کردن راه صلح پایدار در شرق میانه با حمایت از این قطعنامه استفاده کند."
مصر، قطر، امارات متحدۀ عربی، پاکستان، عربستان سعودی، اردن و ترکیه از پیشنویس ایالات متحده حمایت کردند.
اما روسیه قطعنامۀ خود را ارائه کرده است که شامل به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور است. چین آمادگی خود را برای حمایت از پیشنویس روسیه اعلام کرده است.
روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت حق وتو دارند - به این معنی که هر قطعنامهای که آنها به آن رأی منفی بدهند، نمیتواند تصویب شود.
رسوایی فساد در شرکتهای انرژی دولتی اوکران؛ زلنسکی قول بازنگری را داد
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه پس از رسوایی فساد در شرکتهای انرژی دولتی از بازنگری در این شرکتها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مبارزه با فساد اعلام کردند که حدود ۱۰۰ میلیون دالر از بخش انرژی اختلاس شده است و این امر باعث خشم در کشوری شده است که حملات روسیه منجر به قطعی برق شده است.
زلنسکی به دو وزیر دستور داد تا به دلیل این طرح فساد استعفا دهند و یک شریک تجاری سابق را که به عنوان مغز متفکر آن معرفی شده بود، تحریم کرد.
زلنسکی در صفحۀ ایکس نوشت: "ما در حال آغاز بازنگری در شرکتهای کلیدی دولتی در بخش انرژی هستیم."
او افزود: "در کنار حسابرسی کامل فعالیتهای مالی آنها، مدیریت این شرکتها نیز باید تجدید شود."
رئیس جمهور اوکراین خواستار تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت انرژی دولتی "ظرف یک هفته" شد که امکان "بازنگری کامل در مدیریت شرکت" را فراهم میکند.
زلنسکی پیش از این گفته بود که متعهد به همکاری کامل با تحقیقات ضد فساد است.
این رسوایی برخی از متحدان اروپایی اوکراین را بر آن داشت تا از دولت زلنسکی بخواهند که برای مبارزه با فساد اقدامات بیشتری انجام دهد.
ترمپ تا پنج میلیارد دالر از بیبیسی خسارت می خواهد
دونالد ترمپ اعلام کرده است که برای اعادهٔ حیثیت خود و طلب خسارت تا پنج میلیارد دالر از بیبیسی اقدام قانونی میکند.
رئیس جمهور امریکا جمعه شب به خبرنگاران گفت: «ما از آنها بین یک تا پنج میلیارد دالر خسارت خواهیم خواست. احتمالاً هفتهٔ آینده. ما مجبوریم این کار را انجام دهیم.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که بیبیسی از رئیسجمهور ترمپ عذرخواهی کرد، اما درخواست او برای پرداخت غرامت یک میلیارد دالری را نپذیرفت.
بیبیسی متهم است که سخنرانی ۶ جنوری ۲۰۲۱ ترمپ را بهگونهای ویرایش کرده که نشان دهد او مردم را مستقیماً به خشونت تشویق کرده است.
بیبیسی در این مورد اشتباه خود را پذیرفته و به همین دلیل، مدیر عمومی این رسانهٔ دولتی بریتانیا و مدیر بخش خبر آن استعفا دادهاند.
پیش از این، وکلای ترمپ تا روز جمعه به بیبیسی فرصت داده بودند که رسماً عذرخواهی کند و بابت خسارت واردشده به حیثیت ا غرامت مناسب بپردازد.
با این حال، بیبیسی تنها عذرخواهی رسمی کرده و درخواست ترمپ برای پرداخت غرامت یک میلیارد دالری را قبول نکرده است.
سفر هیأت بلندپایه تاجیکستان به کابل
یک هیأت بلندپایه از تاجیکستان وارد کابل شده است.
به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان فعالیت میکند، این هیأت شامل مقامهایی از وزارت خارجه نهادهای امنیتی و چند ادارهٔ مهم دیگر تاجیکستان است.
باختر نوشته هدف سفر این هیأت گفتوگو دربارهٔ گسترش همکاریهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان دو طرف است.
قرار است اعضای هیأت در دیدار با مقامهای طالبان، روی پروژههای مشترک، تعاملات منطقهای و مسیرهای تازه همکاری بحث کنند.
تاجیکستان تاکنون روابط نزدیکی با طالبان نداشته؛ با این حال پیش از این والی بلخ حکومت طالبان نیز سفری به تاجکستان داشته است.
یوسف جهانگیر برنده مدال طلا رقابتهای همبستگی اسلامی شد
محمد یوسف جهانگیر ورزشکار افغان در رقابتهای «همبستگی اسلامی» در بخش مویتای مدال طلای این مسابقات را به دست آورد.
جهانگیر در وزن بیش از هفتاد کیلوگرم، رقیب ترک خود «محمت علی مرج» را شکست داد.
رقابت آنها دیشب در ریاض و در چارچوب مسابقات همبستگی اسلامی برگزار شد.
جهانگیر نخستین ورزشکار افغانستان است که مدال طلای این مسابقات را کسب میکند.
مسابقات همبستگی اسلامی سال ۲۰۲۵ میان حدود ۵۷ کشور از چهارم نومبر آغاز شده و تا بیستویکم این ماه ادامه دارد.
افغانستان تنها همین یک مدال طلا را به دست آورده و در ردهٔ بیستم قرار دارد.
ترکیه ۱۰۵ مدال کسب کرده که تنها ۵۸ تای آن طلا است و در جایگاه نخست قرار دارد.
افغانستان برای این مسابقات در رشتههای بوکس، تکواندو، والیبال، جودو و چند بخش دیگر نیز حدود ۶۹ ورزشکار اعزام کرده که تاکنون نتیجهٔ قابل توجهی نگرفتهاند.