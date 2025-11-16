اختلاف نظر در شورای امنیت ملل متحد بر سر حل مناقشه غزه

ایالات متحده و روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌های متناقضی را در مورد مناقشه غزه به شورای امنیت ارائه کرده‌اند.

این در حالیست که دیپلومات‌ها می‌گویند شورای امنیت احتمالاً هفتۀ آینده در مورد این موضوع رأی‌گیری خواهد کرد.

پیش‌نویس ارائه شده توسط ایالات متحده، به دنبال تقویت طرح صلح رئیس جمهور ترمپ در شرق میانه است.

دیپلومات‌های امریکایی در سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند: "ما از شورای امنیت می‌خواهیم که از این لحظۀ تاریخی برای هموار کردن راه صلح پایدار در شرق میانه با حمایت از این قطعنامه استفاده کند."

مصر، قطر، امارات متحدۀ عربی، پاکستان، عربستان سعودی، اردن و ترکیه از پیش‌نویس ایالات متحده حمایت کردند.

اما روسیه قطعنامۀ خود را ارائه کرده است که شامل به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور است. چین آمادگی خود را برای حمایت از پیش‌نویس روسیه اعلام کرده است.

روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت حق وتو دارند - به این معنی که هر قطعنامه‌ای که آنها به آن رأی منفی بدهند، نمی‌تواند تصویب شود.