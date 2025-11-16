جهان
اختلاف نظر در شورای امنیت ملل متحد بر سر حل مناقشه غزه
ایالات متحده و روسیه پیشنویس قطعنامههای متناقضی را در مورد مناقشه غزه به شورای امنیت ارائه کردهاند.
این در حالیست که دیپلوماتها میگویند شورای امنیت احتمالاً هفتۀ آینده در مورد این موضوع رأیگیری خواهد کرد.
پیشنویس ارائه شده توسط ایالات متحده، به دنبال تقویت طرح صلح رئیس جمهور ترمپ در شرق میانه است.
دیپلوماتهای امریکایی در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کردند: "ما از شورای امنیت میخواهیم که از این لحظۀ تاریخی برای هموار کردن راه صلح پایدار در شرق میانه با حمایت از این قطعنامه استفاده کند."
مصر، قطر، امارات متحدۀ عربی، پاکستان، عربستان سعودی، اردن و ترکیه از پیشنویس ایالات متحده حمایت کردند.
اما روسیه قطعنامۀ خود را ارائه کرده است که شامل به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور است. چین آمادگی خود را برای حمایت از پیشنویس روسیه اعلام کرده است.
روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت حق وتو دارند - به این معنی که هر قطعنامهای که آنها به آن رأی منفی بدهند، نمیتواند تصویب شود.
رسوایی فساد در شرکتهای انرژی دولتی اوکران؛ زلنسکی قول بازنگری را داد
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز شنبه پس از رسوایی فساد در شرکتهای انرژی دولتی از بازنگری در این شرکتها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مبارزه با فساد اعلام کردند که حدود ۱۰۰ میلیون دالر از بخش انرژی اختلاس شده است و این امر باعث خشم در کشوری شده است که حملات روسیه منجر به قطعی برق شده است.
زلنسکی به دو وزیر دستور داد تا به دلیل این طرح فساد استعفا دهند و یک شریک تجاری سابق را که به عنوان مغز متفکر آن معرفی شده بود، تحریم کرد.
زلنسکی در صفحۀ ایکس نوشت: "ما در حال آغاز بازنگری در شرکتهای کلیدی دولتی در بخش انرژی هستیم."
او افزود: "در کنار حسابرسی کامل فعالیتهای مالی آنها، مدیریت این شرکتها نیز باید تجدید شود."
رئیس جمهور اوکراین خواستار تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت انرژی دولتی "ظرف یک هفته" شد که امکان "بازنگری کامل در مدیریت شرکت" را فراهم میکند.
زلنسکی پیش از این گفته بود که متعهد به همکاری کامل با تحقیقات ضد فساد است.
این رسوایی برخی از متحدان اروپایی اوکراین را بر آن داشت تا از دولت زلنسکی بخواهند که برای مبارزه با فساد اقدامات بیشتری انجام دهد.
ترمپ تا پنج میلیارد دالر از بیبیسی خسارت می خواهد
دونالد ترمپ اعلام کرده است که برای اعادهٔ حیثیت خود و طلب خسارت تا پنج میلیارد دالر از بیبیسی اقدام قانونی میکند.
رئیس جمهور امریکا جمعه شب به خبرنگاران گفت: «ما از آنها بین یک تا پنج میلیارد دالر خسارت خواهیم خواست. احتمالاً هفتهٔ آینده. ما مجبوریم این کار را انجام دهیم.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که بیبیسی از رئیسجمهور ترمپ عذرخواهی کرد، اما درخواست او برای پرداخت غرامت یک میلیارد دالری را نپذیرفت.
بیبیسی متهم است که سخنرانی ۶ جنوری ۲۰۲۱ ترمپ را بهگونهای ویرایش کرده که نشان دهد او مردم را مستقیماً به خشونت تشویق کرده است.
بیبیسی در این مورد اشتباه خود را پذیرفته و به همین دلیل، مدیر عمومی این رسانهٔ دولتی بریتانیا و مدیر بخش خبر آن استعفا دادهاند.
پیش از این، وکلای ترمپ تا روز جمعه به بیبیسی فرصت داده بودند که رسماً عذرخواهی کند و بابت خسارت واردشده به حیثیت ا غرامت مناسب بپردازد.
با این حال، بیبیسی تنها عذرخواهی رسمی کرده و درخواست ترمپ برای پرداخت غرامت یک میلیارد دالری را قبول نکرده است.
حکومت طالبان می گوید، تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده است
مقامات حکومت طالبان می گویند که آنها تمرکز خود را بر بندر چابهار ایران افزایش داده اند، تا موانع تجارتی با پاکستان را از بین ببرند.
عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان روز جمعه(۱۴ نوامبر) گفت که تجارت با ایران در شش ماه گذشته به ۱.۶ میلیارد دالر رسیده، در حالی که حجم تجارت با پاکستان در این مدت ۱.۱ میلیارد دالر بوده است.
آقای آخندزاده گفته که گمرک ایران با تج هیزات مدرن مجهز شده و ۳۰ درصد تخفیف در تعرفه بنادر و ۷۵ درصد تخفیف در حفاظت محموله برای کالاهای تجار افغان در نظر گرفته است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رییس الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در سخنرانی در یک گردهمایی در کابل از تجار افغان خواست که به جای پاکستان، راه های بدیل ترانزیت را جستجو کنند.
امریکا و چندین کشور عربی از شورای امنیت خواستند تا مسودۀ ارائه شده در مورد غزه را تصویب کند
ایالات متحدۀ امریکا و چندین کشور عربی بشمول مصر، عربستان سعودی و ترکیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته اند تا به سرعت یک مسودۀ ارائه شده از سوی امریکا را که پلان صلح دونالد ترمپ برای غزه را تایید میکند، تصویب کند.
این کشورها روز جمعه(۱۴ نوامبر) در یک اعلامیه مشترک گفته اند که"ایالات متحدۀ امریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونیزیا، پاکستان، اردن و ترکیه حمایت مشترک خود را از قطعنامۀ شورای امنیت که در حال حاضر تحت بررسی است، ابراز می کنند" و افزوده اند که به دنبال "تصویب سریع" این اقدام هستند.
یک مسودۀ قطعنامه که روز پنجشنبه خبرگزاری فرانسپرس آن را دیده، از "ایجاد یک هیئت صلح و ادارۀ انتقالی برای غزه که ترمپ از نظر تیوریک رئیس آن خواهد بود، استقبال می کند و برخلاف مسوده های قبلی، در آن به یک دولت احتمالی آیندۀ فلسطین، اشاره شده است.
ایالات متحدۀ امریکا آتش بس را در نوار غزه را "شکننده" خوانده و روز جمعه، در مورد خطرات عدم تصویب مسوده ارائه شده، هشدار داده است.
شرکت تکنولوژی"گوگل" از سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد دالری در ایالت تگزاس در امریکا خبر داد
شرکت تکنولوژی گوگل روز جمعه(۱۴ نوامبر) از سرمایهگذاری بزرگ ۴۰ میلیارد دالری در ایالت تگزاس امریکا تا سال ۲۰۲۷ میلادی، برای اعمار زیربناهای جدید کلاود(cloud) و هوش مصنوعی خبر داد.
این اعلام گوگل، ادامۀ روند سرمایهگذاریهای قابل توجه شرکتهای بزرگ تکنولوژی در تگزاس را نشان میدهد.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، شرکت اوپن ای آی(OpenAI) که هوش مصنوعی چت گپت(ChatGPT) را ساخته از یک پروژه ۵۰۰ میلیارد دالری موسوم به «استارگیت» در تگزاس، خبر داده؛ شرکت تکنولوژی متا، مادر فیسبوک گفته که میلیاردها دالر در این ایالت سرمایهگذاری کرده و شرکت موتر سازی تسلا هم دفتر مرکزی خود را در سال ۲۰۲۱ به آستین در تکزاس منتقل کرد و یک مرکز بزرگ تولید در آنجا ساخت.
شرکت تکنولوژی اوراکل نیز دفتر مرکزی خود را به آستین منتقل کرده و شرکت سامسونگ هم از اعمار یک فابریکۀ ۱۷ میلیارد دالری در تگزاس خبر داده است.
دونالد ترمپ، تعرفههای وضع شده بر شماری از محصولات غذایی را لغو کرد
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز جمعه(۱۴ نوامبر) در واکنش با افزایش نگرانی هایی مصرفکنندگان امریکایی از قیمت بلند مواد غذایی، تعرفههای وضع شده بر دهها محصول غذایی، از جمله گوشت گاو، بادنجان رومی و کیله را لغو کرد.
این معافیتها از نیمهشب پنجشنبه آینده تطبیق میشوند.
براساس خبرگزاری رویترز، آخرین اطلاعات موجود در ماه سپتمبر نشان می دهد که قیمت گوشت قیمه شدۀ گاو ۱۳ درصد، قیمت استیک حدود ۱۷ درصد، قیمت کیله حدود ۷ درصد و بادنجان رومی ۱ درصد افزایش یافته و مصارف کلی مواد غذایی مصرفی در خانه ها در ماه سپتمبر ۲ اعشاریه ۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
به گفتۀ رویترز، رئیس جمهور ترمپ با تعرفۀ ۱۰ درصدی بر واردات از هر کشور، علاوه بر تعرفه های خاص اضافی که از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، سیستم تجارت جهانی را در هم ریخته است.
اقدامات پولیس پاکستان برضد مهاجرین افغان تشدید یافته است
پس از حملات اخیر در برخی مناطق پاکستان و اتهامات مقامات این کشور که افغانها را مقصر دانسته اند، اقدامات برضد مهاجرین افغان در پاکستان تشدید یافته است.
پولیس در ایالت پنجاب پاکستان، برای دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه تعیین کرده و بر اساس گزارش تلویزیون پاکستان"نیوز 24"، هر کسی که در مورد مهاجرین فاقد اسناد اطلاع بدهد، 10 هزار روپیه پاکستانی پاداش دریافت خواهد کرد.
حکومت ایالتی پنجاب پاکستان، تا هنوز در مورد این گزارش، رسماً چیزی نگفته است.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که پولیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانههایشان بیرون کنند.
این اقدامات بعد از آن صورت می گیرد که در حملۀ روز سهشنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
امروز ۱۴ نوامبر با روز جهانی دیابت(بیماری شکر) برابر است.
سازمان ملل متحد میگوید که حدود 422 میلیون بزرگسال در سال 2014 در سطح جهان، به بیماری شکر مبتلا بودند، در حالیکه این رقم در سال 1980 میلادی، 108 میلیون تن بوده است.
به گفتۀ این سازمان، شیوع دیابت(بیماری شکر) در جهان، در مقایسه با 1980 تقریباً دو برابر شده و این افزایش، عوامل خطر مرتبط با اضافه وزن یا چاقی را نیز منعکس میسازد.
به گفتۀ سازمان ها و نهادهای بین المللی افغانستان در زمرۀ کشورهایی است که رقم بلند مبتلایان به دیابت را دارد که بسیاری از بیماران آن به دلیل عدم مراقبتهای منظم صحی و تغذیه مناسب، در شرایط وخیم قرار دارند.
سازمان ملل متحد می گوید که دیابت(بیماری شکر) یکی از عوامل عمدۀ نابینایی، نارسایی گرده ها، حملۀ قلبی، سکته مغزی و قطع انگشتان پا محسوب می شود.
زلنسکی: نیروهای اوکراین از راکتهای"لانگ نپتون" بر اهدافی در روسیه، استفاده کردند
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای این کشور در یک شبانهروز گذشته از راکتهای نوع کروز "لانگ نپتون" بر اهدافی در روسیه، استفاده کردند.
براساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی امروز(جمعه 14 نوامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که نیروهای اوکراین با موفقیت از راکت های نوع کروز "لانگ نپتون" بر اهداف تعیین شده در قلمرو روسیه استفاده کرده اند و این اقدام به گفتۀ او"یک پاسخ کاملاً عادلانه به وحشت مداوم روسیه" است.
زلنسکی در مورد اینکه کدام مناطق در داخل روسیه هدف قرار داده شده و تلفات ناشی از این حملات چیزی نگفته و مقامات روسی هم تا هنوز در این مورد تبصره نکرده اند.
تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.