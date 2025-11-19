لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۲۸ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۴۸
دستکم ۱۹ تن در حملات روسیه در اوکراین کشته شدند

ساختمانی در شهر ترنوپیل اوکراین پس از حملۀ راکتی روسیه در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵
ساختمانی در شهر ترنوپیل اوکراین پس از حملۀ راکتی روسیه در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵

رسانه های اوکراینی گزارش داده اند که صدای انفجار ها اوائل امروز چهارشنبه (۲۸ عقرب، ۱۹ نوامبر) در مناطق ترنوپیل ، خمیلنیتسکی ، ایوانو-فرانکیویسک ، ریونه ، لویو و دنیپروپیتروفسک شنیده شدند. در حملات مناطق شرقی و غربی اوکراین هدف قرار داده شده اند.

ادارۀ خدمات اضطراری اوکراین گفته است که در شهر ترنوپیل دو بلندمنزل هدف قرار گرفته اند که در نتیجۀ آن دستکم ۱۹ تن کشته و ۶۶ تن دیگر به شمول ۱۶ کودک زخمی شده اند.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در ایکس نوشته است « هر حملۀ بی شرمانه علیه زندگی عادی ثابت می سازد که فشار بر روسیه هنوز ناکافی است.»

او افزوده است که تحریم های مثمر و کمک به اوکراین می تواند باعث تغییر شود.

اندری سادووی، شاروال لویو در تلگرام از ساکنان این شهر غربی اوکراین خواسته است که به پناهگاه ها بروند.

سادووی هشدارداده که «دشمن» با طیاره های بی سرنشین به مناطق غربی اوکراین حمله می کنند.

وزارت انرژی اوکراین گفته است که حملات باعث قطع برق در چند منطقه شده و کارگران تلاش می کنند که برق را در جایی که امکانش وجود دارد دوباره وصل کنند.

به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ، روسیه در آستانۀ فصل زمستان ، حملات خود را به تاسیسات انرژی اوکراین تشدید کرده است.

مسکو همچنان به طور منظم به ساحات ملکی حمله کرده است ؛ اما روسیه هدف قرار دادن این ساحات را رد می کند.

در منطقۀ خارکیف اوکراین ده ها تن شبهنگام زخمی شده اند. مقام ها امروز گفتند که طیاره های بی سرنشین روسی برای سومین بار در سه روز این منطقه را هدف قرار دادند.

پولیس خارکیف گفته است که در حملۀ شبهنگام اخیر دستکم ۳۶ نفر زخمی شده اند ، بیش از ۱۰ ساختمان مسکونی ، یک مکتب ، یک سوپرمارکیت و یک مرکز آمبولانس آسیب دیده اند.

