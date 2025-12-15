تلفات تیراندازی در استرالیا به حداقل ۱۵ نفر رسید؛ پولیس: مظنونان پدر و پسر اند

خبرگزاری رویترز به نقل از پولیس استرالیا روز دوشنبه ۲۴ قوس گزارش داد که دو مظنون این حمله، پدر و پسر بودهاند.
پولیس هویت مهاجمان را هنوز بهگونه رسمی تأیید نکرده است، اما در یک نشست خبری گفت که پدر ۵۰ ساله در محل رویداد کشته شده و وضعیت صحی پسر ۲۴ سالهاش وخیم گزارش شده است.
مقامهای استرالیایی این حمله را یک حمله هدفمند ضد یهودیان خواندهاند.
در این رویداد، ۴۰ تن بهشمول دو افسر پولیس زخمی شدهاند.
این تیراندازی در جریان یک جشن مذهبی یهودیان به نام «حنوکا» رخ داد؛ جشنی که دستکم هزار نفر در آن اشتراک کرده بودند.
همچنین ویدیویی از یک شاهد عینی این رویداد بهگونه گسترده در شبکههای اجتماعی پخش شده است که نشان میدهد وی در حال مقابله با یکی از مهاجمان بوده و اسلحه او را گرفته است.
رویترز به نقل از شبکه چینل ۷ گزارش داده است که این شاهد عینی، که بهخاطر نجات جان دیگران بهعنوان یک قهرمان ستایش شده، احمد الاحمد نام دارد و مالک یک میوهفروشی در آن ساحه است.
آنتونی آلبانیز، صدراعظم استرالیا، صبح امروز در محل رویداد در ساحل بوندای اکلیل گل گذاشت.
ساحل بوندای سیدنی یکی از محبوبترین سواحل تفریحی استرالیا بهشمار میرود و معمولاً در روزهای آخر هفته با ازدحام جمعیت روبهرو است.
صدراعظم استرالیا همچنین گفت که پرچمهای این کشور روز دوشنبه بهمنظور سوگواری بهنیمه افراشته خواهد شد.
واکنش های بین المللی:
دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، در جریان مراسم جشن کریسمس در قصر سفید، این رویداد را «یک حمله یهودستیزانه» خواند.
کییر استارمر، صدراعظم بریتانیا، گفت: «خبرهای بسیار دردناکی از استرالیا رسیده است و بریتانیا همدردی خود را با همه آسیبدیدگان این حمله هولناک ابراز میکند. »
اورسولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز در پیامی گفت: «اروپا در کنار استرالیا و جوامع یهودی در سراسر جهان ایستاده است. ما در برابر خشونت، یهودستیزی و نفرت متحد هستیم. »
از جمهوری اسلامی ایران نیز اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در شبکه ایکس به فارسی نوشت: «ما حمله خشونتآمیز در سیدنی استرالیا را محکوم میکنیم. ترور و کشتار انسانها در هر کجا که صورت گیرد، مردود و محکوم است. »
این نخستین بار نیست که یهودیان در استرالیا هدف حمله قرار میگیرند.
در سال ۲۰۲۴، یک کنیسه و یک قهوهخانه در استرالیا مورد حمله قرار گرفت که پس از تحقیقات، مقامهای استرالیایی ایران را به حمایت از این حملات متهم کردند و یک هفته بعد، در ماه اگست، سفیر ایران را اخراج نمودند.
در آن حمله نیز شماری از یهودیان زخمی شده بودند.