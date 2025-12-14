۱۲ کشته در تیراندازی سیدنی؛ پولیس ۲ نفر را بازداشت کرد

مل لنیون، کمیشنر پولیس نیو ساوت ولز، به خبرنگاران گفت که تحقیقات دربارهٔ این حمله آغاز شده است. وی افزود:

"متأسفانه، دست‌کم ۱۲ نفر تا حالا کشته شده‌اند و ۲۹ نفر دیگر به شفاخانه‌های مختلف در سیدنی منتقل شده‌اند، از جمله دو افسر پولیس. وضعیت زخمی‌ها، از جمله افسران پولیس، وخیم است اما تحت کنترل است."

این حادثه روز یکشنبه، ۱۴ دسمبر در جریان رخصتی مذهبی یهودیان به نام حنوکا رخ داده است. در این رخصتی هشت روزه، که پیش از کریسمس برگزار می‌شود، یهودیان خانه‌ها و خیابان‌ها را با شمع‌ها و فانوس‌ها روشن می‌کنند.

مسئولیت این تیراندازی را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است، اما پولیس دو نفر را در ارتباط با این حادثه بازداشت کرده است.

واکنش‌ها:

اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، گفت: "تروریست‌ها کسانی را که اولین شمع‌های حنوکا را روشن کردند، کشتند."

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در شبکه ایکس نوشت: "یهودستیزی در این جهان جایی ندارد. دعاهای ما با قربانیان این حمله وحشتناک، جامعه یهودی و مردم استرالیا است."

اورزلا فن درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نیز گفت: "این اتحادیه در برابر خشونت، یهودستیزی و نفرت متحد است."

انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، این حمله را "وحشتناک" خوانده و شدیداً محکوم کرد.

همزمان در ایالات متحده، مقامات گفتند که یک مظنون در رابطه با تیراندازی در پوهنتون براون در شهر پراودنس، ایالت رود آیلند، بازداشت شده است. پولیس افزود که مظنون صبح یکشنبه بازداشت شد.

در تیراندازی قبلی در پوهنتون براون، یک مهاجم دو نفر را کشته و ۹ نفر دیگر زخمی کرده بود. مقامات پوهنتون گفته‌اند که در زمان تیراندازی، چند امتحان در حال برگزاری بوده و این پوهنتون حدود ۱۱ هزار محصل دارد. هویت مظنون و انگیزهٔ او هنوز مشخص نشده است.