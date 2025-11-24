الزام چادری برای داکتران زن در هرات؛ بیماران بدون درمان ماندند

دو کارمند صحی زن به رادیو آزادی تأیید کردند که روز یک‌شنبه پس از ساعت‌ها انتظار، تنها زمانی اجازهٔ ورود یافتند که توانستند چادری پیدا کنند.

یک داکتر زن در شفاخانهٔ ۴۰۰ بستر هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش درگزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت در حالی که بیماران بستری داخل شفاخانه به آن‌ها نیاز داشتند، دهها داکتر، نرس و قابله در دروازهٔ شفاخانه متوقف شده بودند و نیروهای طالبان اجازهٔ ورود آنان را نمی‌دادند.

او دوشنبه ۳ قوس به رادیو آزادی گفت:

دو روز می‌شود که بدون چادری حتی داکتران را به شفاخانه نمی‌گذارند.

«دو روز می‌شود که بدون چادری حتی داکتران را به شفاخانه نمی‌گذارند. دیروز بسیاری از همکاران ما ساعت‌ها پشت دروازه ایستاد بودند و به ما اجازه ورود ندادند. در نهایت مجبور شدیم به خانه برگردیم.»

یک داکتر زن دیگر نیز در پیامی کتبی به رادیو آزادی نوشته است که با وجودی‌که تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب داشتند، نیروهای طالبان از آنان خواسته‌اند که حتماً چادری بپوشند.

در پیام او چنین آمده است:

«صبح دیروز به شفاخانه آمدیم. با وجودی که چادرنماز و ماسک داشتیم، نیروهای نظامی طالبان تنها به این دلیل اجازهٔ ورود ندادند که ما چادری نداشتیم. ما داکتران زن دو ساعت پشت دروازهٔ بسته ایستاد بودیم، در حالی که بیماران داخل شفاخانه به کمک ما نیاز داشتند.»

این داکتران زن به رادیو آزادی گفتند که نزدیک به یک ماه می‌شود، زنان بیمار و پایوازان ‌شان نیز بدون برقع یا چادری اجازهٔ ورود به شفاخانه‌ها در این ولایت را ندارند.

شماری از زنان باشندهٔ هرات نیز به رادیو آزادی گفته‌اند که در این زمینه با مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

یک زن باشندهٔ هرات بدون گرفتن نام اش گفت چند روز پیش بیمار بود، اما تنها به دلیل نداشتن چادری اجازهٔ ورود به شفاخانه را پیدا نکرد:

«دو روز پیش وقتی خیلی تب شدید داشتم. به شفاخانه رفتم. با اینکه حجاب کامل داشتم، طالبی که پیش دروازه ایستاده بود به‌ جای اینکه بپرسد چه کمکی می‌تواند کند، اجازه نداد و گفت برو خانه چادری بپوش و برگرد، من خیلی حالم بد بودم و تب شدید داشتم. مجبور شدم دوباره به خانه برگردم.»

افزایش محدودیت‌ها و کاهش دسترسی زنان به خدمات صحی در هرات

این در حالی است که سازمان داکتران بدون مرز (MSF) نیز در ۹ نوامبر در اعلامیه‌ای گفته بود که در هرات، داکتران زن، بیماران و پایوازان شان بدون چادری اجازهٔ ورود به شفاخانه‌ها را ندارند.

این سازمان گفته بود «این محدودیت‌ها زندگی زنان را بیشتر با مشکل روبه‌رو می‌کند و دسترسی آنان به خدمات صحی را محدود می‌سازد»

این سازمان ابراز نگرانی کرده بود که این محدودیت، مراجعهٔ بیماران زن را ۲۸ درصد کاهش داده است.

این اقدام تازهٔ طالبان از سوی دیدبان حقوق بشر نیز محکوم شده و این سازمان گفته است که این کار یک حملهٔ آشکار بر آزادی زنان است.

این نهاد در ۲۰ نوامبر در اعلامیه ای گفت که طالبان با این محدودیت‌ها تمامی حقوق زنان به‌ویژه آزادی رفت‌وآمد، حق کار و دسترسی به خدمات صحی را به‌شدت نقض کرده‌اند.

شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداده‌اند.

سیف الاسلام خیبر؛ اما به تاریخ ۹ نوامبر در پیامی صوتی به رسانه‌ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقع را رد اما تاکید کرده که نه تنها در هرات، بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت «حجاب اسلامی» هستند.

پیش‌تر ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در فرمانی به تاریخ ۱۷ ثور ۱۴۰۱ از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکوم خود خواسته بود که حجاب را به‌صورت اجباری بر زنان تطبیق کند.

در این فرمان ملا هبت‌الله گفته بود که زنان باید تا حد امکان در خانه بمانند و اگر بیرون می روند باید صورت خود را در اماکن عمومی بپوشانند، بدون ضرورت از خانه بیرون نشوند و در صورت سرپیچی، سرپرست خانوادهٔ زنان و دختران مجازات شوند.

از آن زمان تاکنون، این فرمان رهبر طالبان و تطبیق آن در داخل و خارج افغانستان با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شده است.