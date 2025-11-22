او به رادیوآزادی گفت:
"میخواهم برای ما زمینۀ آموزش فراهم شود تا پس از این هم درس بخوانیم، تا صنف دوازدهم، پوهنتون برویم، درسهای خود را بخوانیم و از طریق همین درسها به کشور خود خدمت کنیم، برای مردم خود کاری انجام بدهیم. اما فعلاً وقتی از صنف ششم فارغ شویم، مجبوریم در خانه بنشینیم."
گلثوم یکی دیگر از دانش آموزان صنف ششم باشندهٔ منطقۀ احمد شاه بابا مینه "ارزانقیمت" کابل نیز به رادیو آزادی گفت ازینکه نمیتواند به دروس خود ادامه دهد سخت ناراحت است:
من در صنف ششم هستم و طالبان اجازه نمیدهند که بالاتر از صنف ششم درس بخوانیم
من هم ناراحتم و صنفیهایم هم ناراحتاند. درخواست ما از حکومت طالبان این است که مکتب های ما را دوباره باز کنند."
امتحانات سالانۀ مکاتب از صنف چهارم تا دوازدهم روز شنبه اول ماه قوس در مناطق سردسیر افغانستان، آغاز شد.
وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که این امتحانات تا تاریخ ۱۵ همین ماه ادامه خواهد داشت.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده که در نتیجه میلیونها دختر از ادامۀ آموزش محروم شدهاند.
وزارت معارف طالبان گفته بود که این تصمیم به دستور ملا هبتالله آخندزاده، رهبرشان، گرفته شده و تا امر ثانی معطل خواهد ماند.
طالبان سپس تحصیل دختران در پوهنتونها را نیز ممنوع کردند و حتی از ادامۀ آموزش در موسسات طبی هم آنان را بازداشتند.
شماری از فعالان عرصۀ آموزش، از جمله شکیبا داوود، در صحبت با رادیو آزادی از جامعۀ جهانی، سازمان های حقوق بشری و مردم افغانستان می خواهد که از دختران افغان حمایت کنند، زیرا به گفتۀ او آیندهٔ افغانستان از راه دروازه های بسته نه ؛بلکه از مسیر آموزش میگذرد.
او به رادیو آزادی گفت:
این تصمیم تنها یک تصمیم آموزشی نیست، یک فاجعۀ انسانی است، خشونت در برابر کودکان و حملهٔ مستقیم بر آیندهٔ افغانستان است
وقتی دختران نتوانند به مکتب بروند، ازدواجهای اجباری افزایش مییابد، فقر بیشتر میشود، سلامت دختران آسیب میبیند و جامعه عقب میماند. هیچ کشور جهان بدون آموزش دختران پیشرفت نکرده است. آموزش یک حق است، نه امتیاز. هیچ حکومتی، هیچ ایدیولوژی حق ندارد کودکان را از آیندهشان محروم کند."
محدودیت طالبان بر آموزش دختران با واکنش های گسترده داخلی و جهانی روبهرو شده و بارها از آنان خواسته شده تا این محدودیت را بردارند، اما طالبان که ادعا میکنند حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تأمین کردهاند، تاکنون موقف خود را تغییر ندادهاند.
حامد کرزی رئیسجمهور پیشین افغانستان در ۲۰ نوامبر، به مناسبت روز جهانی کودک، در صفحۀ ایکس خود از حکومت طالبان خواست هرچه زودتر دروازه های مکاتب و پوهنتونها را به روی دختران باز کند.
پیش از این، سازمانهای مختلف ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف"، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد "یونسکو" سازمان حفاظت از کودکان "Save the Children" و شمار زیادی از نهادهای بینالمللی نیز همین خواست را از حکومت طالبان مطرح کردهاند.