ازهمه گوشه گیرشده بود زیاد رنج می برد تا این که فوت کرد.

او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محل زندگی اش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که در نتیجه بیماری ایدز پسر کاکایش به شدت ضعیف و ناتوان شده بود.

«پسرکاکایم وقتی به این بیماری مبتلا شده بود روز به روز ضعیف می‌شد، حتی گاه گاهی اسهال می‌شد، وقتی پیش داکتر مراجعه کرد، معلوم شد که بیماری ایدز دارد، پس از شنیدن این خبر روز به روز وضعیت اش بدتر می‌شد، ازهمه گوشه گیرشده بود زیاد رنج می برد تا این که فوت کرد.»

بانوی دیگری که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و محل بود و باشش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که خواهر یکی از همکارانش پس از انجام یک عمل جراحی در ناحیهٔ شکم به ویروس اچ‌آی‌وی مبتلا شد و در نتیجه دچار بیماری ایدز شد.

«این دخترخانم بسیارجوان بود ۲۷سال سن داشت یک عملیات جزیی ازطریق شکم شده بود،پس ازعملیات وضعیت اش خراب شده رفت وبعدا وقتی اینها معاینات خون انجام دادن برایشان گفته شده بود که از طریق عملیات به بیماری ایدز مبتلا شده است.»

این اظهارات همزمان با فرارسیدن دوشنبه اول دسمبر مصادف با روز جهانی ایدز صورت می گیرد.

انتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در صفحه ایکس«توییترسابق » خود در پیام ویدیویی گفته که پیشرفت ها تا کنون در این بخش انکار ناپذیر اند و در ۱۵ سال گذشته موارد جدید ابتلا به ایدز ۴۰ درصد و مرگ و میر های مرتبط با آن به بیش از نصف کاهش یافته و دسترسی به درمان بهتر از هر زمان دیگر است.

او اما افزوده که هنوز میلیون ها نفر در جهان از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان «اچ آی وی» محروم اند:

او در بخشی از سخنانش چنین گفته است: «این بحران برای بسیاری از مردم در سراسر جهان همچنان ادامه دارد. میلیون‌ها نفر هنوز به دلیل این که چه کسی هستند، کجا زندگی می‌کنند، یا چه میزان ننگ اجتماعی را تحمل می‌کنند، از دسترسی به خدمات پیشگیری و درمان HIV محروم‌اند.»

سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی ایدز در ویب سایت خود ،اما یادآوری کرده که بحران بی‌سابقه در تأمین مالی، در سال جاری میلادی، دهه‌ها پیشرفت در مبارزه با ایدز را با خطر فروپاشی مواجه کرده است.

این سازمان افزوده که «خدمات پیشگیری از HIV به شدت مختل شده‌اند، خدمات جامعه‌محور که برای دسترسی به جمعیت ‌های به‌حاشیه‌رانده‌ شده حیاتی هستند، در حال کنار گذاشته شدن ‌اند.»

در ادامه آمده که ایدز هنوز پایان نیافته است و با توجه به شرایط کنونی، رویکردی نوین برای کاهش خطرات و رسیدن به اهداف ضروری است.

افغانستان از جمله کشورهایی است که شماری از شهروندان آن به دلایل و شیوه‌های مختلف به این بیماری مبتلا شده‌اند.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامهٔ حکومت طالبان، در پاسخ به پرسش ‌های رادیو آزادی دربارهٔ تعداد کنونی مبتلایان به بیماری ایدز در افغانستان و وضعیت امکانات درمانی، به پرسش های رادیوآزادی پاسخ نداد.

بیماری ویروسی خطرناک

داکتران می‌گویند ایدز یک بیماری خطرناک، ویروسی و ساری است که هر فرد از بزرگسالان گرفته تا کودکان،در صورت قرارگرفتن در معرض ویروس «اچ آی وی» ممکن است به آن مبتلا شود،و یک فرد زمانی به ایدز مبتلا می‌شود که ویروس اچ‌آی‌وی، که از فرد بیمار به فرد سالم منتقل می‌شود، سیستم دفاعی بدن او را به‌شدت آسیب برساند.

به گفتهٔ آنان، در بسیاری از موارد، تشخیص به‌موقع و درمان مؤثر می‌تواند از پیشرفت ویروس و تبدیل آن به بیماری ایدز جلوگیری کند و افراد مبتلا قادر خواهند بود زندگی طولانی داشته باشند.

ویروس چگونه انتقال می‌کند؟

داکتر فریدالله عمری، متخصص امراض ساری در شفاخانه ملی تخصصی انتانی در کابل می‌گوید،ویروس «اچ آی وی» از راه های مختلف به انسان سرایت می کند.

«این بیماری از طریق کسانی که به بیماری ایدز مبتلا باشد و به دیگران خون می دهند،دربین معتادین وقتی که ازسرنج های مشترک استفاده می کنند،از مادر مصاب به طفل،ارتباطات غیرمصئون جنسی، دربعضی موارد ،داکتران که وسایل خود را ضد عفونی نمی کنند و سوراخ کردن گوش ازطریق سوزن های مشترک انتقال می کند.»

او می افزاید که برای پشگیری از مبتلا شدن به بیماری ایدز، نباید ازسرنج های مشترک استفاده شود، درهرشش ماه خون دریک مرکز صحی چک شود،کودکان پسر باید ختنه شوند، در زمان اهدای خون ،خون گرفتن ،خون قبلا باید حداقل بخاطر امراض ساری چک شود.

برقراری روابط جنسی غیرمحافظت‌شده یکی از عوامل اصلی انتقال ویروس اچ‌آی‌وی است. به همین دلیل، بسیاری از بیماران در افغانستان تلاش می‌کنند ابتلای خود به این ویروس را پنهان کنند، در حالی که به گفتهٔ داکتران، عوامل دیگری نیز می‌توانند باعث بروز بیماری ایدز شوند.

در جامعه افغانستان این بیماری یک چالش جدی و تابو تلقی می‌شود و مردم از صحبت درباره آن خودداری می‌کنند.

پیش از این برخی از افرادی که اعضای خانواده‌‌های شان در افغانستان به این بیماری مبتلا شده‌اند یه رادیو آزادی گفته اند که افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی از ترس این‌که دیگران متوجه بیماری آن‌ها شوند، از درمان خودداری می‌کنند.

عبدالرازق عدیل کارشناس اموراجتماعی اما می گوید که افراد مبتلا به بیماری « ایدز» باید اجازه ندهند که منزوی شوند.

افراد مبتلا به اچ آی وی یا «ایدز» درجامعه می توانند کاملا عادی ،محترمانه وفعال زندگی کنند،به شرط این که درمان منظم بگیرند

«افراد مبتلا به اچ آی وی یا «ایدز» درجامعه می توانند کاملا عادی ،محترمانه وفعال زندگی کنند،به شرط این که درمان منظم بگیرند خود را انسان ارزشمند بشمارند، اجازه ندهند که شرم شان آنها را منزوی کند وجامعه نیز مسئولیت دارد که با این افراد با احترام وبدون قضاوت برخورد کند آگاهی علمی داشته و افراد مبتلا را حمایت کنند تا بتواند بدون ترس به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند.»

اول دسمبر به‌ عنوان روز جهانی ایدز در سال ۱۹۸۸ از سوی سازمان جهانی صحت (WHO) به منظور افزایش آگاهی و احترام به افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی نام‌گذاری شد.

سازمان ملل متحد سال گذشته به مناسبت این روز گفت که جهان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به تهدید ایدز به‌عنوان یک خطر برای سلامت عمومی پایان دهد.