تریشیا مک‌لافلین، معاون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه در پستی در صفحۀ ایکس هویت این فرد را محمد داوود الکوزی معرفی کرده و گفته که او در ویدیویی در تیک تاک تهدید کرده بود که با ساختن بمبی یک ساختمان را در منطقۀ فورت ورث تکزاس منفجر می‌سازد.

مک لافلین افزوده که این تبعۀ افغان سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته و یک روز پیش از حملۀ یک تبعۀ افغان دیگر به دو عضو گارد ملی امریکا توسط نیروهای امنیت عمومی تکزاس و "اف بی آی" بازداشت شده بود.

او جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما افزوده که محمد داوود الکوزی در جریان عملیات "خوش‌آمدگویی به متحدان" به امریکا منتقل شده بود و حالا متهم به "تهدید تروریستی" است.

این درحالیست که چهارشنبۀ هفتۀ گذشته یک مهاجر افغان دیگر به نام رحمان‌الله لکنوال به اتهام شلیک به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن بازداشت شد.

رویدادی که سبب شد تا روند درخواست مهاجرتی افغان‌ها به امریکا و صدور ویزه به دارندگان پاسپورت افغانستان متوقف شود.