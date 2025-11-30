وزارت امنیت داخلی امریکا نام ۶ افغان متهم به دست داشتن در جرایم را منتشر کرد

این وزارت روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر، در بیانیهای که در صفحهٔ ایکس خود منتشر کرده، گفته است که این تبعهٔ افغان در یک ویدیو در شبکهٔ اجتماعی تیک تاک تهدید کرده بود که با ساخت بمب، یک ساختمان را در منطقهٔ فورتوُرت ایالت تگزاس منفجر میکند.
این وزارت افزوده است که محمد داوود الکوزی روز سهشنبهٔ هفتهٔ گذشته یک روز پیش از آنکه رحمانالله لکنوال، تبعهٔ دیگر افغانستان، در واشنگتندیسی بر دو عضو گارد ملی امریکا تیراندازی کند، از سوی پولیس فدرال (افبیآی) بازداشت شده بود.
چهارشنبهٔ هفتهٔ گذشته، رحمانالله لکنوال، تبعهٔ افغان، در نزدیکی قصرسفید در واشنگتن بر سربازان گارد ملی امریکا حمله کرد؛ حملهای که در نتیجهٔ آن دو سرباز زخمی شدند و یکی از این سربازان که زن بود بعداً به دلیل جراحتهای شدید جان باخت.
انتشار نام ۶ افغان متهم به دست داشتن در جرایم
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده همچنان فهرست نام شش تبعهٔ دیگر افغانستان را نیز منتشر کرده است که در جرایم مختلف در آن کشور دست داشتهاند.
در فهرست منتشر شده، نام جمال ولی، تبعهٔ دیگر افغانستان نیز شامل است؛ کسی که بر اساس این اعلامیه، پس از توقف موترش از سوی پولیس ترافیک و وقوع مشاجرهٔ لفظی، بر پولیس محل در «فرفکس» ایالت ویرجینیا تیراندازی کرد که در نتیجه دو پولیس زخمی شدند و خود او نیز در تیراندازی متقابل کشته شد.
همچنان در این فهرست، نام دو افغان دیگر، ناصر احمد توحیدی و عبدالله حاجیزاده نیز درج شده است؛ که به گفته وزارت امنیت داخلی امریکا قصد داشتند در روز انتخابات سال ۲۰۲۴ امریکا در شهر اوکلاهما دست به حملهٔ تروریستی بزنند، اما پیش از اجرای حمله بازداشت شدند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که این افراد با گروه داعش ارتباط داشتهاند.
در این فهرست، نام محمد خاروین یک افغان دیگر نیز شامل است که بهگفتهٔ وزارت امنیت داخلی امریکا، او در فهرست تحت نظر تروریسم قرار داشت و در سال ۲۰۲۴، در زمان حکومت بایدن پس از بازداشت آزاد شده بود، اما در دورهٔ حکومت ترمپ دوباره بازداشت شد.
همچنان افغان دیگر به نام جاوید احمدی نیز در این فهرست آمده است؛ فردی که بهگفتهٔ این وزارت، مهاجر غیرقانونی بوده و در سال ۲۰۲۵ به جرم حملهٔ درجهٔ دوم محکوم شده است.
نامهای بحرالله نوری و ذبیحالله محمد، دو تبعهٔ دیگر افغانستان، نیز در این فهرست قرار دارند؛ گفته شده که به دلیل تجاوز جنسی محکوم و زندانی شدهاند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که آنان تنها شماری از مجرمان افغاناند که از سوی ادارهٔ بایدن بهگونهٔ کامل بررسی شده بودند، اما این وزارت هشدار داده است که آنان را اخراج خواهد کرد.
این وزارت همچنان گفته است که دهها هزار افغان بدون بررسی وارد امریکا شدهاند و بهگفتهٔ این وزارت، ادارهٔ بایدن با این کار «جامعهٔ ما را از مجرمان، تروریستان و سایر تهدیدها پُر کرده» و به مردم امریکا آسیب رسانده و آنان را ترسانده اند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که اینها تنها شماری از مجرماناند که «به بخشش و سخاوت امریکا با خشونت پاسخ دادهاند.»
این در حالی است که پس از حملهٔ چهارشنبهٔ گذشته از سوی رحمانالله لکنوال، پناهجوی افغان بر سربازان گارد ملی امریکا، این کشور نسبت به وضع محدودیت های شدید بر افغانهای مقیم امریکا هشدار داده است و وزارت خارجهٔ امریکا روند صدور ویزه برای دارندگان پاسپورت افغانستان را نیز متوقف کرده است.
این وزارت شنبه ۲۹ نومبر، در اعلامیهای گفت که این تصمیم به هدف حفاظت از امنیت ملی و تأمین مصونیت عامه در امریکا اتخاذ شده است.
همچنان، بخش قونسلی وزارت خارجهٔ امریکا در وبسایت خود اعلام کرده است که از تاریخ ۲۷ نومبر به اینسو، صدور تمام انواع ویزه برای دارندگان پاسپورت افغانستان، از جمله ویزههای ویژهٔ مهاجرت (SIV) متوقف شده است.
پیش از این، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفته بود که روند مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم به امریکا را به طور دایمی متوقف خواهد کرد.
ادارهٔ خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا (USCIS) در ۲۸ نومبر، اعلام کرد که گرینکارتهای صادرشده برای افرادی را دوباره بررسی خواهد کرد که از ۱۹ کشور به امریکا مهاجرت کردهاند.
افغانستان نیز در جمع این ۱۹ کشور شامل است.