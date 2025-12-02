دیدار میان هیئت‌ های طالبان و پاکستان به میزبانی عربستان سعودی نیز بدون نتیجه پایان یافت

برای حل اختلافات میان طالبان و حکومت پاکستان، نشست دیگری در عربستان سعودی برگزار شد، اما این گفتگو نیز بی‌نتیجه پایان یافت.

دو منبع در حکومت طالبان که نخواستند نامشان فاش شود روز سه‌شنبه، ۱۳ عقرب به رادیو آزادی گفتند که هیئت سه نفره‌ای از سوی حکومت طالبان به ریاض فرستاده شده بود، اما پس از دو روز گفتگو، این نشست «ناکام» ماند و هیئت به کابل بازگشت.

این منابع افزودند که هیئت طالبان شامل انس حقانی، عضو ارشد حکومت آنان رحمت‌الله نجیب، معاون وزارت داخله طالبان و عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان بوده است.

یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجهٔ طالبان نیز به رادیو آزادی گفته است که این دیدار دو روزه میان هیئت‌های پاکستان و طالبان در ریاض، به تاریخ ۳۰ نوامبر آغاز شده بود.

در همین حال برخی منابع استخبارات پاکستان نیز بدون ذکر نام خود، به به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته اند که مذاکرات میان دو طرف ناکام بوده و در ترکیب هیئت پاکستان تنها چند نظامی حضور داشتند.

با این حال، جزئیات موضوعات مطرح‌شده در این مذاکرات ارائه نشده است.

این در حالی است که برخی رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامهٔ «دان» گزارش داده که گفتگوها پشت درهای بسته برگزار شد و هیچ تغییری در مواضع طرفین ایجاد نشد و تمایل چندانی به مصالحه دیده نشد.

به گفتهٔ این رسانه، مقامات عربستان سعودی پیشنهاد کرده بودند که گفتگوها دربارهٔ فعالیت‌های تروریستی فراتر از مرز ادامه یابد، اما پاکستان اجازهٔ معاملهٔ دو جانبه را نداد.

در گزارش آمده است که ممکن است دور بعدی مذاکرات نیز با میزبانی عربستان سعودی برگزار شود.

عربستان سعودی پس از ترکیه، قدرت اقتصادی بزرگی در شرق میانه است و روابطش با امریکا، چین و دیگر کشورها باعث می شود که بتواند بر پاکستان و افغانستان تأثیرگذار باشد.

برخی کارشناسان امور بین‌الملل نقش عربستان سعودی در مذاکرات میان پاکستان و طالبان را مهم می‌دانند.

انتظار خادم یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: «عربستان سعودی پس از ترکیه، قدرت اقتصادی بزرگی در شرق میانه است و روابطش با امریکا، چین و دیگر کشورها باعث می شود که بتواند بر پاکستان و افغانستان تأثیرگذار باشد. اخیراً سعودی و پاکستان یک توافق دفاعی نیز امضا کرده‌اند که در پایان دادن به بحران‌ها و جنگ‌ها مربوط به یکدیگر نقش ایفا کنند، بنابر این سعودی می‌تواند نقش مثبتی داشته باشد. هرچند مذاکرات تاکنون سه بار ناکام مانده، به این معنا نیست که باید گفتگوها متوقف شود.»

هیئت طالبان یک هفته پس از آن به عربستان سعودی فرستاده شد که امیرخان متقی وزیر خارجهٔ آنان، ، پیش‌تر در این وزارت نشست‌های با دیپلوماتان فعلی و سابق افغانستان و برخی مقامات حکومت پیشین برگزار کرده بود تا دربارهٔ استراتژی‌های پاکستان مشورت کند.

برخی منابع حاضر در آن نشست که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، به رادیو آزادی گفتند که اکثر شرکت‌کنندگان با مطرح کردن دیدگاه‌های مختلف، بر حل اختلافات از طریق مذاکره با پاکستان تأکید کردند.

به گفته آنان این نشست پشت درهای بسته برگزار شد و حدود سه ساعت به طول انجامید.

این دیدار در ریاض پس از آن برگزار شد که پیش‌تر در قطر و استانبول نیز سه مرحله گفتگو میان طالبان و مقامات پاکستانی انجام شده بود که آن‌ها نیز بدون نتیجه پایان یافتند.

هدف این مذاکرات ایجاد میکانیزم همکاری ضدتروریستی فراتر از مرز میان پاکستان و طالبان عنوان شده بود.

اسلام‌آباد طالبان را به حمایت از «تی تی پی» و نیروهای مسلح استقلال طلب بلوچستان متهم می‌کند، در حالی که حکومت طالبان پاکستان را به حمایت از داعش و انجام حملات هوایی بر افغانستان متهم می‌کند.

این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در ۹ اکتوبر بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و سپس در ۱۱ اکتوبر در امتداد خط دیورند درگیری شدیدی میان نیروهای دو طرف رخ داد که هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات بر همدیگر را کردند.

حکومت طالبان در ۲۵ اکتوبر اعلام کرد که پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا حملات هوایی را انجام داده که در نتیجه آن ۱۰ غیرنظامی کشته و ۸ نفر زخمی شده‌اند.

حکومت پاکستان مسئولیت این حملات را نپذیرفته است.

حکومت طالبان در آن زمان تهدید کرد که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد.