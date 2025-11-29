پاکستان می گوید که آتش‌بس با افغانستان "پایدار نیست"، زیرا حملات گروه‌های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد.

طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که آتش‌بس میان پاکستان و طالبان افغانستان، به معنای آتش‌بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود.

او افزود:

"پس از این آتش‌بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می‌دهد که آتش‌بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آتش‌بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان "TTP" و آن دسته از اتباع افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می‌کنند، متوقف شود."

این اظهارات اندرابی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در سه ولایت افغانستان؛ خوست، کنر و پکتیکا، بیش از ده نفر به شمول ۹ کودک کشته شدند.

حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در "زمان مناسب پاسخ مناسب" خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، همچنان گفت که اسلام‌آباد با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی، به‌ویژه در پایتخت و برخی مناطق دیگر، "چندان امیدی به این آتش‌بس ندارد."

حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات وزارت خارجه پاکستان واکنشی نشان نداده است.