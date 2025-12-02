حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در محضر عام اعدام کرد

حکومت طالبان امروز یک نفر را در ولایت خوست در ملأعام اعدام کرد.

حکم اعدام این فرد پیش از چاشت امروز سه‌شنبه ۱۳ قوس در استدیوم ورزشی ولایت خوست اجرا شد.

مستغفر گربز سخنگوی والی طالبان در خوست در صفحهٔ ایکس خود نوشته که این حکم در ارتباط به کشته شدن سیزده نفر از اعضای یک خانواده را در ولسوالی‌های علی‌شیرو و تریزی این ولایت اجرا شده است.

او همچنان ادعا کرده که نزدیک به «هشتاد هزار نفر» برای تماشای اعدام جمع شدند.

این درحالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بار چنین مجازات‌های علنی را مورد انتقاد قرار دادند.

ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان اجرای اعدام‌های علنی توسط طالبان را محکوم کرده است.

او امروز در واکنش به اعدام علنی در ولایت خوست در صفحه ایکس خود نوشته که اعدام‌های علنی غیرانسانی، ظالمانه و نوعی مجازات غیرمعمول هستند و برخلاف قوانین بین‌المللی‌اند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روند اجرای اعدام‌ها و دیگر مجازات‌های بدنی در ملأعام دوباره آغاز شده و تاکنون ۱۲ نفر به‌صورت علنی اعدام شده‌اند.