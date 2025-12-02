شماری از پناهجویان افغان در اسلام‌آباد پاکستان می‌گویند که در روزهای اخیر روند بازداشت پناهجویان شدت یافته است.

یک بانوی پناهجوی افغان در اسلام‌آباد پاکستان می‌گوید پولیس روز دوشنبه به خانه‌ای که در آن زندگی می‌کرد یورش برده و دو زن بی‌سرپرستی را که با او در یک خانه بسر می‌بردند و یکی از آنان همراه با کودک خردسالش بود، با خشونت بازداشت کرده و به هدف اخراج به «حاجی‌کمپ» انتقال داده است.

یک خانم بود که طفل سه‌ساله داشت و یک دختر هم تنها بود، بازداشت‌شان کرد، آنها بی‌سرپرست بودند، هیچ‌کسی را نداشتن. با آنها بسیار برخورد زشت کردند، طفل سه‌ساله خانم زیاد ترسیده بود.

این بانو که می‌گوید برای درمان مشکلات صحی‌اش به پاکستان رفته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، روز سه‌شنبه ۲ دسمبر به رادیو آزادی گفت که پس از این رویداد نگران وضعیت خود و دیگر پناهجویان افغان است.

«یک خانم بود که طفل سه‌ساله داشت و یک دختر هم تنها بود، بازداشت‌شان کرد، آنها بی‌سرپرست بودند، هیچ‌کسی را نداشتن. با آنها بسیار برخورد زشت کردند، طفل سه‌ساله خانم زیاد ترسیده بود، مادرش هم گریه می‌کرد، من ویزه و پاسپورت داشتم می‌خواستند مرا هم ببرند، حالا می‌خواهم بروم به ملاقات‌شان که دیپورت می‌شوند.»

یک باشندهٔ شهرک بی–۱۷ اسلام‌آباد، محلی که به ادعای او در روزهای اخیر شاهد موجی از بازداشت افغان‌ها بوده است، به شرط نگرفتن نامش در مورد برخورد پولیس و بازداشت افغان‌ها در این ساحه به رادیو آزادی گفت:

«بسیار وضعیت خراب است. در همین دو روز گذشته پولیس‌های زن و مرد پاکستان به تعدادی زیاد هجوم آوردند و فکر می‌کنی که این‌ها به تعقیب کسی هستند که سابقهٔ جرمی دارد. دروازه‌ها را شکستاندند و وسایل‌های خانه‌ها را چک کردند و هرچه خواستند انجام دادند و دوباره رفتند.»

او همچنان مدعی شد که یک ماه قبل پولیس خود او را نیز با وجود داشتن ویزه و پاسپورت تنها بخاطر اخذ رشوه بازداشت کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.

همزمان شماری دیگر از پناهجویان افغان در شهرک بی–۱۷ نیز به رادیو آزادی گفتند که پولیس همه‌روزه با موترهای خرد و بزرگ وارد شهرک شده و در دو روز گذشته تعدادی زیاد خانواده‌ها را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.

میوند علمی افغان، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام‌آباد پاکستان، هم تایید می‌کند که مهاجران افغان در اسلام‌آباد و راولپندی با دشواری‌ها روبه‌رو اند و بازداشت و اخراج آنان نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است.

او سه‌شنبه ۲ دسمبر به رادیو آزادی گفت که چندین‌بار مشکلات مهاجران افغان با نماینده‌های دفتر شارپ و «یو ان ایچ سی آر» در میان گذاشته شده، اما با وجود تلاش این نماینده‌ها، پاکستان همچنان روند بازداشت‌ها را شدت بخشیده است.

هرچند حکومت پاکستان رسماً دربارهٔ تشدید بازداشت پناهجویان افغان بدون مدرک در اسلام‌آباد اطلاعیه‌ای منتشر نکرده، اما محسن نقوی وزیر داخله پاکستان اخیراً اعلام کرده است که از هفتهٔ آینده تلاش‌ها برای بازگرداندن افغان‌های بدون مدرک در مناطق مختلف پاکستان تشدید خواهد شد.

ما از هفتهٔ آینده به سطح «اس‌اچ‌او»ها، مسئولین ساحوی پولیس، این عملیات را شروع می‌کنیم تا آنها در مناطق‌شان افغان‌هایی را که به شکل غیرقانونی زندگی می‌کنند بازداشت کرده و دوباره اخراج کنند.»

نقوی روز دوشنبه اول دسمبر در یک نشست خبری در این مورد گفت:

«ما از هفتهٔ آینده به سطح «اس‌اچ‌او»ها، مسئولین ساحوی پولیس، این عملیات را شروع می‌کنیم تا آنها در مناطق‌شان افغان‌هایی را که به شکل غیرقانونی زندگی می‌کنند بازداشت کرده و دوباره اخراج کنند.»

نقوی تأکید کرده است که هر شهروند افغان که اگر پس از اخراج دوباره وارد پاکستان شود، «بلافاصله بازداشت خواهند شد.»

حدود یک ماه پیش از این، طلال چودری، وزیر دولت در امور داخلی پاکستان، در یک نشست خبری گفت که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در پاکستان خانه، دکان یا شغل فراهم کند، بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد.

سه‌شنبهٔ هفتهٔ گذشته نیز پولیس پاکستان با راه‌اندازی یک عملیات به پارک «آرجنتینا» در مرکز اسلام‌آباد صدها مهاجر افغان را که در آنجا از حدود چهار ماه به این‌سو در زیر خیمه‌ها بسر می‌بردند، بازداشت و پس از انتقال به حاجی‌کمپ همه را به افغانستان اخراج کرد.

ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در جریان بازداشت این پناهجویان برخورد خشونت‌آمیزی رخ داده است.

پاکستان پس از تیره‌شدن روابطش با حکومت طالبان و در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در یازدهم اکتوبر در امتداد خط دیورند، ظاهراً فشارها بر افغان‌های مقیم آن کشور را به‌طور قابل ملاحظه افزایش داده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان «یو ان ایچ سی آر» نیز اخیراً در گزارشی گفت که در هفته‌های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است.

شماری از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران و مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر از جمله پناهجویان افغان در پاکستان‌اند که بارها گفته‌اند به دلیل تهدیدات امنیتی به این کشور پناه برده‌اند و امکان بازگشت به افغانستان را ندارند.