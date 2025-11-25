پولیس پاکستان پناهجویان افغان را با خشونت به حاجی کمپ منتقل کرد

این پناهجویان افغان، اما از حکومت پاکستان می خواهند تا از اخراج اجباری آنان خودداری کند.

دیبا فرهمند فعال مدنی و یکی از پناهجویان افغان می گوید پس از یورش پولیس پاکستان بر خانواده های پناهجوی افغان در پارک "ارجنتینا" در اسلام آباد به شدت آسیب دیده است.

او به رادیو آزادی گفت که پولیس زنان، کودکان و همه را لت و کوب کرده است

"ما چهار ماه در پارک ارجنتینا در G6/2 بودیم و اعتراض داشتیم که ما دیپورت نشویم بخاطری که ویزه نداشتیم، خانه نداشتیم و درهمین خیمه ها زندگی کردیم تا بالاخره یک بجه شب سرما حمله کردند و ما را به شدت لت و کوب کردند"

به شمول زنان، کودکان، مردان و بچه ها همه را لت و کوب کردند و ما را به حاجی کمپ آوردند

مریم یکی دیگر از زنان پناهجوی افغان است که می گوید همراه با دو کودک خردسال اش بازداشت و به حاجی کمپ آورده شده است.

او سه شنبه ۲۵نوامبر به رادیو آزادی گفت:

"ما را با لت و کوب با بسیار وضعیت خراب به موتر ها سوار کردند و به این کمپ آورده اند، ما حدودا ۳۰۰ خانواده بودیم که درجمع ما خانم حامله است، طفل که تازه به دنیا آمده وجود دارد چند لحظه پیش یک طفل دو ماهه در بغل مادرش از حال رفت تنفس اش بند شد مادرش چیغ می زد بجای که آرام اش بسازند او را لت وکوب می کردند"

او می‌گوید بیشتر این افراد، از جمله خودش، بایومتریک شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار گرفته‌، اما تاکنون هیچ نهاد مسئول رسیدگی به امور مهاجران به کمک آنان نرسیده است.

شماری از خانواده های مهاجر افغان چهار ماه پیش به رادیو آزادی گفته بودند که پس از اخراج از خانه ‌های‌ شان به ‌دلیل نداشتن ویزه و عدم اجازه مالکان خانه ها برای ادامه اقامت، به پارک "ارجنتینا" در منطقۀ جی۶ اسلام‌آباد پناه برده اند و در زیر خیمه ها در محیط شبیه کمپ در نبود هرگونه امکانات، روز و شب را در شرایط دشوار سپری می‌کنند.

از این میان احمد ضیا فیض یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلام‌آباد در ماه اگست به رادیو آزادی گفته بود که آنان همزمان اعتراضاتی را بخاطر دفاع از حقوق این مهاجران و رسیدگی به مشکلات آنان از تاریخ ۲۸ جولای سال جاری آغاز کرده و با این ۳۰۰ خانواده خواهان رسیدگی به مشکلات‌ شان هستند.

هرچند بازداشت شده ها ادعا می کنند که به "حاجی کمپ" منتقل شده و در معرض اخراج به افغانستان قرار دارند، اما تقی جواد آخونزاده سخنگوی پولیس اسلام آباد به رادیو مشال بخش پاکستان رادیواروپای آزادی -رادیو آزادی گفته است که او در مورد تعداد افراد بازداشت شده و اینکه بازداشت شدگان در کجا نگهداری می شوند، اطلاع ندارد.

برخی منابع به رادیو مشال گفته اند که افراد بازداشت شده به "حاجی کمپ" انتقال داده شده اند و از آنجا به افغانستان فرستاده خواهند شد.

این برخورد پولیس با مهاجران افغان در اسلام‌آباد از سوی فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زن و شماری از کاربران شبکه‌ های اجتماعی که ویدیوهای از محل رویداد را منتشر کرده‌اند به‌شدت محکوم شده و آنان خواهان رفتار مناسب و انسانی با پناهجویان افغان شده‌اند.

برخی از فعالان حقوق بشر نیز در صحبت با رادیو آزادی عملیات اخیر پولیس پاکستان علیه پناهجویان افغان را نقض سریع حقوق مهاجران می خوانند

فهیم فرواک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر در این مورد به رادیوآزادی گفت:

"پاکستان مردم ما را در روزهای اخیر آزار اذیت می کند که هرنوع برخورد خشن، تحقیر آمیز وغیرانسانی با مردم ما غیرقابل پذیرش است نه ازطرف طالبان ونه ازطرف هیچ کشوری همسایه، مردم ما قربانی شدند، مجرم نیستند من ازطرف اتحاد فعالان برخورد های اخیر با مهاجرین را شدیدا محکوم می کنم که درتناقض با ارزش های حقوق بشری قراردارد."

پس از افزایش تنش ‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری ‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در یازدهم اکتوبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا پاکستان فشارها بر افغان‌ های مقیم آن کشور را به ‌طور قابل ملاحظه افزایش داده است.

اخیرا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی گفت که در هفته‌ های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها در پاکستان شدت یافته است.

پناهجویان که به‌تازگی با بازداشت و برخورد پولیس پاکستان روبه‌رو شده‌اند از جمله برخی از خبرنگاران، فعالان مدنی، حقوق بشر و مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل تهدیدات امنیتی و طی مراحل پرونده‌های مهاجرت‌شان به کشورهای دیگر، افغانستان را ترک کرده و به پاکستان پناه برده‌اند.