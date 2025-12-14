شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ایمیل‌های تازه‌ای که از نهادهای مربوط به مهاجرت جرمنی دریافت کرده‌اند، بدون ارائهٔ هیچ دلیلی نشان می‌دهد که پرونده‌های‌شان رد شده یا روند انتقال‌شان به حالت تعلیق درآمده است.

یکی از دارندگان پروندهٔ مهاجرتی جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به گفته‌اش حدود یک‌ونیم سال پیش پس از دریافت تصدیق از سوی این کشور، توسط ادارهٔ انکشافی جرمنی (GIZ) از ایران به پاکستان منتقل شده بود، در این مورد به رادیو آزادی گفت: «دیشب ایمیلی دریافت کردیم که این پروسه کاملا متوقف شده و این روند برای شما تمام شده، پانزده روز وقت دارین که پاکستان را ترک کنید، و دیپورت شدن ما از پاکستان به قیمت جان ما تمام خواهد شد.»

همچنان یکی دیگر از مهاجران افغان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود می‌گوید که این تصمیم بدون ارائه توضیح روشن اتخاذ شده و سرنوشت آنان را در پاکستان بیش از پیش نامشخص ساخته است: «دیشب ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمی شود و پروسه انتقال متوقف شده، اساسی ترین مشکل این است که بعد از دریافت ایمیل پولیس به چندین گیست هاوس و محل زندگی افغان ها در اسلام‌آباد و پیشاور رفته و آنان را تحت فشار قرار داده که باید به زودترین فرصت اطاق ها یا محل اقامت تان را ترک کنید.»

این مهاجران می‌گویند که ایمیل رد پرونده‌های مهاجرتی به حدود ۳۵۰ دارندهٔ پروندهٔ MRL فرستاده شده است.

پرونده‌های مهاجرتی و حقوقی MRL به آن‌دسته از پرونده‌ها گفته می‌شود که زیر چارچوب قوانین مهاجرت و پناهندگی جرمنی بررسی می‌شوند.

در مورد افغان‌ها، این کیس‌ها عمدتاً شامل افرادی است که از سوی دولت جرمنی وعدهٔ پذیرش یا انتقال بشردوستانه دریافت کرده‌اند، اما روند نهایی ورود آنان با تأخیر یا بازبینی مواجه شده است.

این مهاجران در حالی از دریافت ایمیل رد پرونده‌های مهاجرتی‌شان سخن می‌زنند که حکومت فدرال جرمنی پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند، رسماً رد کند.

براساس گزارش دویچه‌وله، وزارت داخلهٔ فدرال جرمنی روز چهارشنبه، ۱۰ دسمبر، تصمیمی بنیادی اتخاذ کرد که بر مبنای آن، برای پذیرش زنان و مردان افغان که در دورهٔ انتظار قرار دارند یا نام‌شان در فهرست حقوق بشر شامل است، دیگر هیچ ارادهٔ سیاسی وجود ندارد.

این تصمیم با واکنش‌های تند در داخل این کشور نیز روبه‌رو شد و شماری از سیاست‌مداران جرمنی آن را «غیرشایسته» و «ریاکارانه» خوانده و خواستار تجدیدنظر فوری در این تصمیم شدند.

حکومت جرمنی پس از بازگشت دوبارهٔ طالبان به قدرت در افغانستان، تحت برنامه‌های ویژه به افغان‌های در معرض خطر، به‌شمول کارمندان پیشین دولت، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آسیب‌پذیر، وعدهٔ پذیرش داده بود.

براساس معلومات روزنامهٔ جرمنی «ولت ام زونتاگ»، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شده‌اند.

با این حال، پس از روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در ماه می، روند پذیرش و انتقال مهاجران افغان با تأخیر روبه‌رو شده است.

در حالی که نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از این کشور خواسته‌اند تا مهاجران افغان منتظر در پاکستان را به جرمنی منتقل کند، اما ظاهراً تغییر چشم‌گیری در سیاست این کشور در قبال مهاجران دیده نمی‌شود.