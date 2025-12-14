لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
یکشنبه ۲۳ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۵۳

خبر ها

کشته شدن ۲ تن در تیراندازی در یک پوهنتون ایالت رود آیلند؛ مظنون تیراندازی فرار کرد

یک مرد مسلح پس از ظهر روز شنبه در پوهنتون معتبر براون در شهر پراویدنس ایالت رود آیلند ایالات متحده دو تن را کشت و هشت تن دیگر را به‌شدت زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام‌ها از مردم خواستند که در منطقه در وضعیت قرنطینه بمانند، چون‌که مهاجم هنوز متواری است.

برت اسمایلی، شاروال پراویدنس ایالت رود آیلند در یک نشست خبری گفت: «می‌توانم تایید کنم که امروز دو نفر جان باخته‌اند و هشت نفر دیگر در وضعیت وخیم اما پایدار قرار دارند.»

این تیراندازی در ساختمان باروس و هالی، محل دیپارتمنت‌های انجینیری و فیزیک، در محوطهٔ این پوهنتون رخ داده است.

مقامات پوهنتون گفته‌اند، که در زمان وقوع تیراندازی، قرار بود چند امتحان در این ساختمان برگزار شود.

به گفتۀ نیروهای امنیتی مظنون تیراندازی با لباس سیاه ملبس بود.

پوهنتون براون در شهر پراویدنس، نزدیک بوستون، حدود ۱۱ هزار محصل دارد.

این تیراندازی تازه‌ترین مورد از سلسلهٔ طولانی حملات به مکاتب و پوهنتون‌ها در ایالات متحده است؛ جایی که تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی آسان به سلاح‌های گرم با بن‌بست سیاسی روبه‌رو است.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

بنگلادش تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد

تیم کریکت
تیم کریکت

تیم کریکت زیر ۱۹ سال بنگلادش امروز در رقابت‌های قهرمانی آسیا، تیم زیر ۱۹ سال افغانستان را با تفاوت سه ویکت شکست داد.

این مسابقه در شهر ابوظبی برگزار شد.

افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان با درخشش فیصل شینوزاده که ۱۰۳ دوش به‌دست آورد، در ۵۰ اوور تعیین‌شده با از دست دادن ۷ بازیکن، مجموعاً ۲۸۳ دوش ثبت کرد.

رقابت‌های جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال در امارات متحدهٔ عربی در جریان است.

افغانستان در رقابت‌های جام آسیایی در گروه «ب» با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم‌گروه است و در گروه «الف» تیم‌های پاکستان، هند، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.

ادامه خبر ...

 وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند

وزیر خارجه طالبان و وزیر خارجه ایران
وزیر خارجه طالبان و وزیر خارجه ایران

وزارت خارجه طالبان می گوید که در نشست تهران در باره افغانستان اشتراک نمی کند.

ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه به رسانه های داخلی افغانستان تایید کرده که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده اما آنان قصد ندارد در این نشست اشتراک کنند.

این درحالیست که وزارت خارجۀ ایران از برگزاری نشست نماینده‌های ویژه کشور ها برای افغانستان درهفتۀ اینده خبرداده است.

قرار است نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در این نشست اشتراک کنند و درباره مسایل افغانستان بحث کنند.

ادامه خبر ...

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان هدف ۲۸۴ دوش برای بنگلادش تعیین کرد

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان برای تیم رقیب بنگلادش هدف ۲۸۴ دوش تعیین کرد.

این بازی امروز در شهر ابوظبی و در چارچوب رقابت‌های جام آسیایی کریکت زیر ۱۹ سال جریان دارد

افغانستان بازی را آغاز کرد و تیم افغانستان با درخشش فیصل شینوزاده که ۱۰۳ دوش به‌دست آورد، در ۵۰ اوور تعیین‌شده با از دست دادن ۷ بازیکن، مجموعاً ۲۸۳ دوش ثبت کرد.

افغانستان در رقابت‌های جام آسیایی در گروه «ب» با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم‌گروه است و در گروه «الف» تیم‌های پاکستان، هند، امارات متحدهٔ عربی و مالیزیا قرار دارند.

ادامه خبر ...

ایران یک زن را به جرم قتل دخترخوانده‌اش اعدام کرد

اعدام در ایران
اعدام در ایران

قوهٔ قضائیهٔ ایران اعلام کرد که زنی را در شمال‌غرب ایران پس از محکوم شدن به قتل دخترخواندهٔ چهار‌ساله‌اش اعدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوهٔ قضائیه ایران این کودک که «آوا» نام داشت، در دسامبر ۲۰۲۳ بر اثر جراحات مغزی ناشی از ضرباتی که توسط مادر اندرش وارد شده بود، جان باخت.

حکم اعدام این زن که به نام و سن او اشاره نشده روز شنبه، ۲۲ قوس، اجرا شد.

به گفته مقام های قضایی، مادر این دختر خواستار اجرای قصاص برای قاتل شده بود.

سازمان ملل متحد می‌گوید این پرونده بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است: دست‌کم ۲۴۱ زن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند و ۱۱۴ نفر از آنان با حکم قصاص به‌دلیل قتل همسر یا شریک عاطفی‌شان.

بسیاری از این زنان بازمانده خشونت خانگی یا ازدواج اجباری بوده‌اند و برخی هنگام دفاع از خود و فرزندانشان مرتکب قتل شده‌اند.

ادامه خبر ...

وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌ها در دو روز آینده خبر داده است

سیلاب های در افغانستان، آرشیف
سیلاب های در افغانستان، آرشیف

وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای در ایکس گفته است که در روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه قوس، به‌دلیل بارندگی‌های نسبتاً شدید، احتمال سرازیر شدن سیلاب در ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، سمنگان، بلخ، جوزجان، هلمند، ارزگان، زابل، قندهار، سرپل و فاریاب وجود دارد.

بر اساس این اعلامیه سیلاب‌ها ممکن است در حوزه‌های دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه‌های شمالی رخ دهد.

در این اعلامیه از باشندگان مناطق نزدیک به این دریاها خواسته شده است که در صورت بالا رفتن سطح آب از نزدیک شدن به رودخانه‌ها خودداری کنند و باشندگان مناطق پایین‌دست را نیز از خطرات احتمالی باخبر سازند.

ادامه خبر ...

استیوف ویتکاف برای مذاکره با رهبران اروپایی درباره صلح اوکراین به برلین می‌رود

استیوف ویتکاف
استیوف ویتکاف

استیوف ویتکاف نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، عازم برلین است تا در آن‌جا با رئیس‌جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی و دیگر رهبران اروپایی درباره طرح صلح اوکراین گفت‌وگو کند.

یک مقام ارشد در واشنگتن به خبرگزاری آلمانی دی پی ای تأیید کرده است که ویتکاف در آغاز هفته جدید به برلین سفر خواهد کرد، اما جزئیاتی درباره زمان دقیق و چگونگی دیدار او با این رهبران ارائه نکرده است.

قرار است صدراعظم آلمان فریدریش مرتس روز دوشنبه آینده با زلنسکی و شماری از رهبران اروپایی از جمله رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و سرمنشی ناتو دیدار کند.

همچنین صدراعظم بریتانیا و رئیس‌جمهور فرانسه نیز قرار است در این نشست شرکت کنند.

ادامه خبر ...

حکومت طالبان از بازگشت یک هزار ۱۰۰ خانواده به افغانستان خبرداده است

مهاجران برگشته افغان (آرشیف)
مهاجران برگشته افغان (آرشیف)

خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان روزجمعه ۲۱ قوس گزارش داده است که یک هزار و ۱۰۹ خانواده شامل ۶۶ خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، ۴۰ خانواده از راه بندر اسلام قلعه هرات برگشته اند.

همچنان ۶۴۳ خانواده از طریق سپین بولدک کندهار، ۳۲۴ خانواده از گذرگاه تورخم و ۳۶ خانواده از طریق مسیر بهرامچه در ولایت هلمند به افغانستان برگشته اند.

این درحالیست که شماری از بازگشت‌ کنندگان افغان از کشور های همسایه ماه گذشته به رادیوآزادی گفته بودند که فقر، نبود کار و سرپناه آنان را در آستانه فصل زمستان با مشکلات جدی و نگرانی روبرو ساخته است.

سازمان‌های بین‌ المللی می‌گویند که این بازگشت‌کنندگان از کشورهای همسایه وارد کشوری می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط خشکسالی رو ‌به ‌وخامت دست ‌و پنجه نرم می‌کند.

ادامه خبر ...

ائتلاف تازه‌ای گروه مسلح «جیش‌العدل» با گروه های دیگر علیه حکومت ایران

گروه سنی جیش العدل (آرشیف)
گروه سنی جیش العدل (آرشیف)

گروه مسلح سنی «جیش‌العدل» در بلوچستان ایران اعلام کرده است که با چند گروه کوچک بلوچ متحد شده و ائتلاف تازه‌ای را برای انجام حملات علیه حکومت مذهبی ایران ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش رادیوفردا بخش ایران رادیواروپای آزاد-رادیو آزادی، در یک بیانیهٔ ویدیویی که در ۱۹ قوس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، یک سخنگوی ناشناس گفت که این ائتلاف جدید «جبههٔ مقاومت مردمی» نام دارد و هدف آن «افزایش توان مبارزه» و جنگ علیه «استبداد جمهوری اسلامی ایران» است.

جیش‌العدل که از سوی ایران و ایالات متحده امریکا به عنوان «گروه تروریستی» شناخته می‌شود، ادعا می‌کند که برای حقوق اقلیت بلوچ در ایران می‌جنگد.

حکومت ایران تاکنون هیچ واکنش رسمی نسبت به تشکیل این ائتلاف جدید نداشته است.

جیش العدل یک گروه مذهبی جدایی‌طلب بلوچ است.

ادامه خبر ...

اسپانیا: مادرید طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت

خوزی مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا
خوزی مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا

خوزی مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، می‌گوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. وی تأکید کرد که رژیم طالبان «نامشروع» است.

وزیر خارجه اسپانیا روز جمعه ۲۱ قوس در نشستی با حضور فعالان افغان در مادرید اظهار داشت که اسپانیا به حمایت از حقوق زنان افغان متعهد است و بدون مشارکت آنان، دستیابی به صلح واقعی و پایدار در افغانستان ناممکن خواهد بود.

او که در سومین نشست ویژه زنان افغان با عنوان «صدای ما را بشنوید» در مادرید سخن می‌گفت، افزود که «هر آینده‌ای که اراده پیشرفت داشته باشد، به حضور زنان نیاز دارد.»

وی همچنین تأکید کرد که مادرید به‌طور قاطع از حقوق زنان افغان حمایت می‌کند. آلبارس وضعیت چهار سال گذشته در افغانستان را برای زنان «ویرانگر» توصیف کرد. وی تأکید کرد که اقدامات طالبان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این گروه باید در برابر اعمال خود پاسخ‌گو باشد.

این درحالیست که اخیراً محکمۀ مردمی برای زنان افغانستان، رهبران ارشد طالبان را به عنوان عاملان ارتکاب جرایم علیه بشریت شناسی کرده و به دلیل «آزار و اذیت جنسیتی» محکوم کرد.

این محکمه فیصله نهایی اش را روز پنج‌شنبه۲۰ قوس اعلام کرد و حکم کرد که براساس تحقیق و شواهد ارائه‌شده، اقدامات رهبران طالبان بخشی از یک کمپاین سیستماتیک برای حذف زنان از حیات عمومی در افغانستان است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG