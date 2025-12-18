قرار است در جای آن یک مرکز خرید ساخته شود.

سینمای آریانا که در دهه ۱۹۶۰ ساخته شده بود، در جریان جنگهای داخلی افغانستان، بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ میلادی غارت و تخریب شد، و سپس به کمک فرانسه در سال ۲۰۰۴ دوباره افتتاح شد.

اما با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ و ممنوعیت بر فلم، موسیقی و سایر سرگرمی‌ها، این سینما تنها برای پخش فلم‌های تبلیغاتی استفاده می‌شد و در نهایت برای همیشه بسته شد.

اطراف ساختمان این سینما با پارچۀ سبزرنگ پوشانیده شده و روی آن اعلامیۀ نصب شده که در آن نوشته اند "اینجا مارکیت معیاری مدرن و مجهز به سیستم روز اعمار می‌گردد".

پنج‌شنبه، یک بولدوزر دیوارهای سینما را تخریب کرد.

یک شهروند ۶۵ ساله کابل که به دلایل امنیتی نخواست نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانسه گفت "خبر تخریب سینمای آریانا قلبم را شکست. ما خاطرات زیادی از این سینما داشتیم."

او اضافه کرد: "در دهه ۱۹۷۰ فلم‌های هندی و ایرانی نمایش داده می‌شد؛ بعدتر، فلم‌های روسی، انگلیسی، فرانسوی و اروپایی هم به نمایش درمی‌آمد."