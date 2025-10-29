لینک‌های قابل دسترسی

چهارشنبه ۷ عقرب ۱۴۰۴
گزارش‌ها

کتابی زیر نام «د هنر اتل، ممنون مقصودی» چاپ شد

ممنون مقصودی، ممثل افغان
ممنون مقصودی، ممثل افغان

کتابی دربارهٔ شخصیت هنری ممنون مقصودی ممثل افغان مشهور به «شاد گل» با عنوان «د هنر اتل، ممنون مقصودی» نوشته شده است.

اجمل شاه داودزی نویسنده این کتاب ۱۶۸ صفحه‌ای است.

داودزي دربارهٔ این کتاب به رادیو آزادی گفت: «نام کتاب « د هنر اتل ، ممنون مقصودی» در این کتاب دربارهٔ زندگی شخصی استاد ممنون مقصودی صحبت شده، هنر او مورد بررسی قرار گرفته و نقشی که باعث شهرت او شد نیز ذکر شده است؛ نقش شادگل که در سریال «د کونډې زوی» بازی کرد. در کتاب به آغاز مسیر هنری مقصودی و سفر هنری او تا به امروز اشاره شده است.»

این نخستین کتاب چاپ شده اجمل شاه داودزی است که به هزینهٔ شخصی او و توسط بنیاد نشراتی توحید منتشر شده است.

در کنار نوشته‌های داودزی، مقاله و خاطره های۱۶ نویسنده و هنرمند دیگر از جمله: دکتور مجاور احمد زیار، محمد آصف صمیم، دکتور عبدالغفور لیوال، پیرمحمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق برمک و دیگران. دربارهٔ ممنون مقصودي در این کتاب گنجانیده شده است.

از این میان پیرمحمد کاروان به رادیو آزادی گفت:

«ممنون مقصودي هنرمند بزرگ و انسانی محبوب است، با او در پشاور آشنا شدم، در آن زمان من در حال نوشتن نمایشنامهٔ «نوي کور، نوي ژوند» بودم و او از کابل آمده بود. نقش رحیم داد ،تازه به او داده شده بود. وقتی آن نقش را در چند صحنه بازی کرد، به اصطلاح غوغای برپا کرد و بعداً پرودیوسر آن نمایشنامه نیز شد، او در هنر موفق و در میان مردم محبوب است.»

صدیق برمک، فیلم ساز افغان، در این کتاب دربارهٔ مقصودي نوشته است:

«ممنون مقصودی توانایی دارد نقش‌ها را به خود جذب کند، با آن‌ها زندگی کند و تمام وجودش را وقف آن‌ها کند.»

ممنون مقصودی علاوه بر بازی کردن نقش چندین سال قبل در سریال «د کونډې زوی»، در بسیاری از فیلم‌ها و نمایش‌های تلویزیونی و رادیویی به زبان‌های پشتو و دری نیز فعالیت داشته است.

«بخشی از سریال تلویزیون خط سوم»

او در پوهنزی هنرهای زیبای پوهنتون کابل تحصیل کرده و در همین پوهنزی استاد نیز بوده است.

مقصودی از ولایت لغمان است، اکنون در فرانسه زندگی می‌کند و ۵۹ ساله است.

ممنون مقصودي دربارهٔ این کتاب به رادیو آزادی گفت:

«خیلی خوشحالم که یک کتاب دیگر هم در قفسه‌های کتاب های ما اضافه شد، اما ناراحتم که این کتاب دربارهٔ من است؛ ای کاش بیشتر خدمت کرده بودم و نویسندگان و پژوهشگران دربارهٔ جوهر کار من تحقیق کرده بودند. با این حال، امید من این است که در باقی زندگی‌ام برای مردمم در زمینهٔ هنر، ادبیات و زیبایی خدمت کنم.»

ممنون مقصودي، علاوه بر نقش داشتن در تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما، دیکلماتور نیز است و اشعار بسیاری از شاعران را دیکلمه کرده است.

