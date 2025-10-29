کتابی زیر نام «د هنر اتل، ممنون مقصودی» چاپ شد

اجمل شاه داودزی نویسنده این کتاب ۱۶۸ صفحه‌ای است.

داودزي دربارهٔ این کتاب به رادیو آزادی گفت: «نام کتاب « د هنر اتل ، ممنون مقصودی» در این کتاب دربارهٔ زندگی شخصی استاد ممنون مقصودی صحبت شده، هنر او مورد بررسی قرار گرفته و نقشی که باعث شهرت او شد نیز ذکر شده است؛ نقش شادگل که در سریال «د کونډې زوی» بازی کرد. در کتاب به آغاز مسیر هنری مقصودی و سفر هنری او تا به امروز اشاره شده است.»

این نخستین کتاب چاپ شده اجمل شاه داودزی است که به هزینهٔ شخصی او و توسط بنیاد نشراتی توحید منتشر شده است.

در کنار نوشته‌های داودزی، مقاله و خاطره های۱۶ نویسنده و هنرمند دیگر از جمله: دکتور مجاور احمد زیار، محمد آصف صمیم، دکتور عبدالغفور لیوال، پیرمحمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق برمک و دیگران. دربارهٔ ممنون مقصودي در این کتاب گنجانیده شده است.

از این میان پیرمحمد کاروان به رادیو آزادی گفت:

«ممنون مقصودي هنرمند بزرگ و انسانی محبوب است، با او در پشاور آشنا شدم، در آن زمان من در حال نوشتن نمایشنامهٔ «نوي کور، نوي ژوند» بودم و او از کابل آمده بود. نقش رحیم داد ،تازه به او داده شده بود. وقتی آن نقش را در چند صحنه بازی کرد، به اصطلاح غوغای برپا کرد و بعداً پرودیوسر آن نمایشنامه نیز شد، او در هنر موفق و در میان مردم محبوب است.»

صدیق برمک، فیلم ساز افغان، در این کتاب دربارهٔ مقصودي نوشته است:

«ممنون مقصودی توانایی دارد نقش‌ها را به خود جذب کند، با آن‌ها زندگی کند و تمام وجودش را وقف آن‌ها کند.»

ممنون مقصودی علاوه بر بازی کردن نقش چندین سال قبل در سریال «د کونډې زوی»، در بسیاری از فیلم‌ها و نمایش‌های تلویزیونی و رادیویی به زبان‌های پشتو و دری نیز فعالیت داشته است.

«بخشی از سریال تلویزیون خط سوم»

او در پوهنزی هنرهای زیبای پوهنتون کابل تحصیل کرده و در همین پوهنزی استاد نیز بوده است.

مقصودی از ولایت لغمان است، اکنون در فرانسه زندگی می‌کند و ۵۹ ساله است.

ممنون مقصودي دربارهٔ این کتاب به رادیو آزادی گفت:

«خیلی خوشحالم که یک کتاب دیگر هم در قفسه‌های کتاب های ما اضافه شد، اما ناراحتم که این کتاب دربارهٔ من است؛ ای کاش بیشتر خدمت کرده بودم و نویسندگان و پژوهشگران دربارهٔ جوهر کار من تحقیق کرده بودند. با این حال، امید من این است که در باقی زندگی‌ام برای مردمم در زمینهٔ هنر، ادبیات و زیبایی خدمت کنم.»

ممنون مقصودي، علاوه بر نقش داشتن در تئاتر، تلویزیون، رادیو و سینما، دیکلماتور نیز است و اشعار بسیاری از شاعران را دیکلمه کرده است.