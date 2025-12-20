او این سخن را چند ساعت پس از آن گفت که در حمله روسیه به منطقه اودسا در اوکراین، که به گفتۀ اولیگ کیپر، رئیس اداره نظامی منطقه‌ای، هفت نفر در آن کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.

به تازگی نمایندگان امریکا با مقامات اروپایی و اوکراینی گفتگو کردند، یک اجلاس اتحادیه اروپا قرضی به ارزش ۱۰۶ میلیارد دالر به کی‌یف تصویب کرد، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در یک کنفرانس خبری چهار و نیم ساعته، خواسته‌های پیشین خود را تکرار کرد و ادعاهای بحث‌برانگیزی درباره پیشرفت‌ها در میدان جنگ مطرح کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه امریکا، در ۱۹ دسمبر اعلام کرد که ممکن است در مذاکرات فلوریدا شرکت کند و افزود که واشنگتن هیچ یک از طرفین را به پذیرش توافق مجبور نخواهد کرد.

او گفت: "ما نمی‌توانیم اوکراین را مجبور به توافق کنیم. نمی‌توانیم روسیه را مجبور به توافق کنیم. آن‌ها باید بخواهند توافق کنند."

جزئیات طرح‌های در حال بحث هنوز مبهم است، اما چارچوب کلی شامل این است که اوکراین در ازای تضمین‌های امنیتی، امتیازات ارضی بدهد.

کیرل دیمیتریف، مذاکره‌کننده ارشد کرملین در گفتگوها برای پایان جنگ در اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی به زبان انگلیسی نوشته است: "در راه میامی".

دیمیتریف، که به‌عنوان رئیس صندوق سرمایه‌گذاری دولتی روسیه از فبروری ۲۰۲۲ تحت تحریم‌های امریکا قرار دارد، ادعا کرد که «جنگ‌طلبان» در تلاش‌اند تلاش‌های صلح واشنگتن را تضعیف کنند.



این گفته‌ها پس از حمله راکتی روسیه به اودسا و حومه آن در شب قبل مطرح شد. خدمات اضطراری اوکراین عکس‌هایی از یک موتر را منتشر کردند و آن را "هدف اصلی حمله" خواندند.

نیروهای روسیه از آغاز دسمبر تقریباً هر روز به منطقه اودسا حمله می‌کنند. ده‌ها هزار نفر بدون برق مانده‌اند در حالی که هوا سرد است و شبکۀ آب‌رسانی نیز آسیب دیده است.



روسیه از آغاز حمله تمام‌عیارش در فبروری ۲۰۲۲ هدف قرار دادن غیرنظامیان را انکار کرده، اما بارها به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، شفاخانه‌ها، تأسیسات برق و ساختمان‌های مسکونی حمله کرده است.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در ۱۹ دسمبر دوباره اشاره کرد که اگر اوکراین با خواسته‌های روسیه موافقت نکند، روسیه با اقدامات نظامی به اهداف خود خواهد رسید.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، تأکید کرده است که تضمین‌های امنیتی نقطه اصلی اختلاف در مذاکرات صلح است.

او در ۱۸ دسمبر این سوال را مطرح کرد: "اگر روسیه دوباره با تجاوز بیاید، ایالات متحده چه خواهد کرد؟ این تضمین‌های امنیتی چه کاری خواهند کرد؟ چگونه عمل خواهند کرد؟"

در همین حال، اوکراین در تاریخ ۱۹ دسمبر اعلام کرد که یک تانکر نفت روسیه را در ساحل لیبیا هدف قرار داده است که نخستین حمله از این نوع در مدیترانه محسوب می‌شود. در ۲۰ دسمبر، اوکراین ادعا کرد که یک کشتی نفتی روسیه را در دریای خزر هدف قرار داده است — منطقه‌ای که اوکراین گفته قبلاً هم به آن حمله کرده است.

حملات ۱۹ تا ۲۰ دسمبر به‌طور مستقل قابل تأیید نیستند.

این حملات پس از دو حمله اخیر به تانکرها در بحیرۀ سیاه رخ داده‌اند.

سازمان اطلاعات بحری موسوم به ویندوارد ( Windward ) در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما شاهد آغاز یک جنگ جدید بر علیه تانکرهای نفت هستیم. مانند جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰، کشتی‌های تجاری اکنون به سلاح‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند".