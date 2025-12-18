ولودومیر زلنسکی: هیئت مذاکره کنندۀ صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع اداره می شود، از ایران و پاکستان خواست که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند.

محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو روز چهارشنبه ۲۶ قوس در پنجمین نشست موسوم به "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" گفت که ایران و پاکستان باید به قوانین بین المللی مهاجرت پایبند باشند.

سفارت افغانستان در شهر ژنو سویس، توسط دیپلومات‌های جمهوری مخلوع رهبری می‌شود.

نشست "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" از ۱۵ تا ١٧ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود.

به اساس آمار ارائه شده از سوی این سفارت، تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به دو ملیون افغان برخلاف میل خود شان از ایران و پاکستان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده اند.

پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) گفته بود که هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده، باوجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان، از ایران و پاکستان اخراج میشوند.