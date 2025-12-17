فان دیر لاین: اتحادیۀ اروپا، باید در این هفته در مورد تأمین مالی اوکراین تصمیم بگیرد

بستگی به اتحادیۀ اروپا دارد که چگونه مبارزه اوکراین را تأمین مالی می کند

براساس گزارش خبرگزاری فرانسپرس، اورزلا فان دیر لاین روز چهارشنبه(۱۶ سپتمبر) به قانونگذاران اتحادیۀ اروپا گفت که "هیچ اقدام دفاعی اروپایی مهم‌تر از حمایت از دفاع اوکراین نیست".

فان دیرلاین افزود: "روزهای آینده برای این امر حیاتی خواهد بود و بستگی به اتحادیۀ اروپا دارد که چگونه مبارزه اوکراین را تأمین مالی می کند."

در حالیکه از پیشرفت در مذاکرات مقامات اروپایی و اوکراین با نمایندگان ایالات متحدۀ امریکا سخن گفته می شود، مقامات روسی با سردی به گزارش‌های مربوط به پیشرفت در این مذاکرات برای پایان دادن به جنگ تمام عیار مسکو علیه اوکراین واکنش نشان دادند.

براساس مرکز خبر رادیو آزادی، یک روز پس از پایان این مذاکرات دو روزه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز چهارشنبه (۱۶ سپتمبر) گفت که مسکو پیشنهادهای مورد بحث در برلین و یا جزئیات پیشنهاد امنیتی ایالات متحدۀ امریکا را ندیده است.

قبل از شروع جنگ، جلوگیری از پیوستن اوکراین به پیمان ناتو موضع اصلی مسکو بوده است. مشخص نیست که آیا ضمانت‌های امنیتی شبیه ناتو با مخالفت کرملین مواجه خواهد شد یا خیر.

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار آتش‌بس در کریسمس شده است، اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته که روسیه آتش‌بس نمی‌خواهد، بلکه در عوض خواهان یک توافق صلح نهایی و کلی برای توقف جنگ است.

این در حالیست که مرکز عملیاتی منطقۀ کراسنودار، در اوایل صبح امروز (چهارشنبه ۱۷ دسمبر) در شبکۀ تلگرام اعلام کرد که سقوط پارچه های یک طیارۀ بی پیلوت سرنگون‌شدۀ اوکراینی، باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه، شده و در سایر مناطق مسکونی دو تن زخمی شده اند، چندین خانه شخصی و شبکه‌های برق آسیب دیده اند.

مسکو پیشنهادهای مورد بحث در برلین و یا جزئیات پیشنهاد امنیتی ایالات متحدۀ امریکا را ندیده است

براساس خبرگزاری رویترز، مقامات منطقۀ کراسنودار گفته اند که از هیچ تلفاتی در پالایشگاه نفت "اسلاویانسک" گزارش نشده، پالایشگاهی که کیف از زمان حمله روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲ بارها آن را هدف قرار داده است.

اوکراین گفته که حملات را بر زیربنا‌های انرژی روسیه به هدف اختلال در تأمین مواد سوخت اردوی روسیه و کاهش عایدات صادرات نفت که به تمویل جنگ مسکو در اوکراین کمک می‌کند، انجام می دهد.

کراسنودار در سواحل بحیرۀ سیاه، یکی از مراکز اصلی انرژی و صادرات روسیه محسوب می شود که از زیربنا‌های کلیدی نفتی از جمله بندر "نوو روسیسک" و تأسیسات نفتی و صادراتی "تواپسه" میزبانی می کند.

تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، به چهارمین سالگرد آن نزدیک می‌شود.