لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۱ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۵۱

خبر ها

گذرگاه سالنگ دوباره روی وسایط مسافربری باز شد

آرشیف
آرشیف

وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که گذرگاه سالنگ شام دیروز به روی موترهای مسافربری بازگشایی شد.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، در صفحۀ ایکس، توییتر سابق خود نوشته است که تلاش‌ها برای پاک‌سازی گذرگاه‌های سالنگ از برف همچنان ادامه دارد تا وسایط ترانسپورتی نیز بتوانند از این مسیر استفاده کنند.
گذرگاه سالنگ صبح روز یکشنبه به دلیل برف‌باری شدید و طوفان به روی تمام ترافیک مسدود شده بود.
سالنگ یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی کشور است که کابل را به پانزده ولایت شمال و شمال‌شرق افغانستان وصل می‌کند.
این جادۀ کوهستانی و پرپیچ‌وخم در فصل زمستان هر از گاهی به دلیل برف‌باری و شرایط نامساعد جوی به روی ترافیک بسته می‌شود.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مذاکرات فلوریدا: ایالات متحده و اوکراین گفتگوها را «ثمربخش و سازنده» خواندند

آرشیف
آرشیف

نمایندگان ایالات متحده و اوکراین، مذاکرات فلوریدا را در راستای تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین «ثمربخش و سازنده» توصیف کرده‌اند.

هر دو طرف روز گذشته، ۳۰ قوس، در یک بیانیۀ مشترک از این گفت‌وگوها استقبال کردند، اما هیچ نشانهٔ روشنی از دستیابی به پایان منازعه ارائه نشد.

این مذاکرات به مدت سه روز در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد و استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای شرق میانه، میزبانی آن را بر عهده داشت.
در جریان این گفت‌وگوها، مذاکره‌کنندگان روسی و اوکراینی به‌گونهٔ جداگانه با ویتکاف دیدار کردند.

این دیدارها بخشی از تازه‌ترین تلاش‌های اداره دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به‌شمار می‌رود.

ادامه خبر ...

حادثه ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان؛ دست‌کم ۱۰ افغان جان باختند

آرشیف:
آرشیف:

دست‌کم ده شهروند افغانستان در یک رویداد ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باخته‌اند.

مقام‌های محلی به رادیو آزادی و رادیو مشال گفته‌اند که این حادثه روز یکشنبه، ۳۰ قوس، در پی برخورد یک موتر مسافربری با یک تانکر در ولسوالی چاغی ایالت بلوچستان رخ داده است.

یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفته است که این افراد افغان‌های ازبک‌تبار بودند که با کمک قاچاقبران محلی به ایران می‌رفتند.

تا کنون جزئیات بیشتری در مورد این رویداد منتشر نشده و مقام‌های حکومت طالبان نیز در این باره اظهار نظری نکرده‌ اند.

ادامه خبر ...

کرملین: مذاکرات صلح اوکراین در ایام کریسمس پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت

آرشیف
آرشیف

کرملین می‌گوید که احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین در ایام تعطیلات کریسمس اندک است.

همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ایالت فلوریدای امریکا، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه، روز گذشته ۳۰ قوس گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی از این گفت‌وگوها داشت.

پیش از این، استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه، با اشاره به تعطیلات کریسمس در امریکا گفت که این تعطیلات می‌تواند روند دستیابی به پیشرفت سریع را کُند سازد.

ایالات متحده ماه گذشته یک طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرد.
اوکراین در واکنش گفت که این طرح بیشتر به نفع روسیه است و پس از رایزنی‌ها، اکنون این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته است.

ادامه خبر ...

حد اقل ٦ کشته و ٤٢ زخمی در حادثۀ ترافیکی در سالنگ

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

در نتیجۀ یک حادثۀ ترافیکی در سالنگ شمالی شب گذشته حد اقل شش نفر کشته شده اند.

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان گزارش داده است که برعلاوه ٤٢ تن ديگر در این رویداد زخمی شده اند که وضعیت صحی پنج تن وخیم است.

از سوی هم گزارش شده است که شاهراه سالنگ به دلیل برف و توفان شدید بسته شده است.

سالنگ یکی از مهمترین راه های افغانستان است که ولایات شمال افغانستان را به مرکز، شرق و جنوب وصل میکند.


ادامه خبر ...

امباپه به ریکارد رونالدو رسید

کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید
کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید

کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید با زدن ۵۹ گول در یک سال برای رئال مادرید، به ریکارد کریستیانو رونالدو رسید.

امباپه که در روز تولدش بازی می‌کرد، تا پنج دقیقه پایانی منتظر فرصت ماند و از نقطه پنالتی گولزنی کرد تا به ریکارد سال ۲۰۱۳ رونالدو برسد برسد.

این مهاجم ۲۷ ساله این لحظه را با انجام حرکت معروفی که معمولاً رونالدو انجام می‌دهد جشن گرفت.

در این بازی رئال مادرید حریفش سیویا را ٢ مقابل ٠ شسکت داد و موقفش را در رديف دوم جدول مستحکم کرد.

رئال مادرید اکنون با تفاوت يک امتياز و یک بازی بیشتر، پس از بارسالونا، در ردیف دوم جدول لا لیگا قرار دارد.

ادامه خبر ...

روسیه می‌گوید گفت‌وگوهای فلوریدا "سازنده" بوده و ادامه خواهد یافت

تصویر از آرشیف: کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین و ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا
تصویر از آرشیف: کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین و ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا

کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین، مذاکرات دیشب در ایالات متحدۀ امریکا را "سازنده" خوانده است.

دیمیتریف که مشاور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه نیز است، گفته است که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا نیز ادامه یابد.

این گفتگو ها در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا برگزار شده است.

ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ نیز از اشتراک کننده های این مذاکرات اند.

این گفت‌وگوها تازه‌ترین گام در تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمام‌عیار روسیه علیه اوکراین است؛ جنگی که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود.

ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کی‌یف را آغاز کرد تا یک طرح ۲۸ ماده‌ای را بپذیرد؛ طرحی که منتقدان می‌گویند به‌گونه چشم‌گیری به نفع روسیه تنظیم شده است.

در همین حال، مارکو روبیو وزیر خارجۀ امریکا روز جمعه گفت، تنها در صورتی توافق صلح به دست خواهد آمد، که اوکراین و روسیه، هردو آن را بپذیرند.

ادامه خبر ...

آتش سوزی در مندوی کابل: "حدود ٧٠٠ هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده"

منبع تصویر: وزارت داخلۀ طالبان
منبع تصویر: وزارت داخلۀ طالبان

صبح امروز در منطقۀ مندوی کابل آتش‌سوزی رخ داده است.

وزارت داخلۀ حکومت طالبان تائید کرده که به اساس برآورد های اولیه، در این آتش‌سوزی به ارزش هفتصد هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده است.

علت آتش‌سوزی در مارکیت بوت فروشی مندوی کابل، شارتی برق عنوان شده.

در اعلامیۀ وزارت داخلۀ طالبان از خسارات جانی احتمالی در این رویداد، چیزی گفته نشده است.

ادامه خبر ...

در پی درگیری‌های مرزی میان تایلند و کمبودیا نزدیک به یک میلیون نفر آواره شدند

این عکس که توسط خبرگزاری کامپوچیا پرس (AKP) در ۸ دسمبر ۲۰۲۵ گرفته و منتشر شده است، ساکنان محلی را نشان می‌دهد که پس از درگیری‌ها در امتداد مرز کامبوج و تایلند در ولایت اودار مینچی، در حال تخلیۀ منطقه هستند.
این عکس که توسط خبرگزاری کامپوچیا پرس (AKP) در ۸ دسمبر ۲۰۲۵ گرفته و منتشر شده است، ساکنان محلی را نشان می‌دهد که پس از درگیری‌ها در امتداد مرز کامبوج و تایلند در ولایت اودار مینچی، در حال تخلیۀ منطقه هستند.

وزارت داخلۀ کمبودیا روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از نیم میلیون نفر در این کشور در پی دو هفته درگیری‌های مرزی مرگبار با همسایه‌اش تایلند، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

به گفتۀ مقام‌ها، درگیری‌های مجدد بین این دو همسایۀ جنوب‌شرقی آسیا در این ماه، از جمله با تانک، طیارۀ بی‌سرنشین و توپخانه، حداقل ۲۲ نفر را در تایلند و ۱۹ نفر را در کمبودیا کشته است.

این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها در دوران استعمار است.

وزارت داخلۀ کمبودیا در بیانیه‌ای گفته است که در حال حاضر بیش از نیم میلیون مردم کمبودیا از جمله زنان و کودکان، به دلیل حملات تایلند مجبور به آوارگی شدند.

تایلند هم اعلام کرده است که به دلیل درگیری مرزی دوباره شعله‌ور شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شده‌اند.

پس از پنج روز درگیری در ماه جون که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، هر طرف دیگری را به تحریک درگیری‌های تازه متهم کرده و اتهاماتی مبنی بر حمله به غیرنظامیان را مطرح کرده است.

ادامه خبر ...

دادخواهی برای خبرنگاران افغان گیرمانده در پاکستان و ایران

تجمع اعتراضی شماری از خبرنگاران افغان در پاریس
تجمع اعتراضی شماری از خبرنگاران افغان در پاریس

برخی خبرنگاران افغان روز شنبه، ۲۰ دسمبر در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برای دادخواهی برای دیگر خبرنگارانی که در پاکستان و ایران گیرمانده اند، تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، از جمله سازمان‌دهندگان این تجمع اعتراضی با نشر خبرنامه‌ای است که در حال حاضر ده‌ها خبرنگار و خانواده‌های آنان در پاکستان و ایران پرونده‌های پناهندگی‌شان رد شده و یا پس از انجام مصاحبه بدون پاسخ مانده است.

به گفتۀ این سازمان، این انتظار طولانی و مبهم زندگی این خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، فشارهای مالی، بازداشت از سوی پولیس، فشارها روانی و تهدید به اخراج اجباری روبه‌رو هستند.

این درحالیست که محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، خبرنگاران را در شرایط دشواری قرار داده و برخی از آنان برای نجات از این وضعیت برای پناهندگی در کشورهای غربی، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه برده اند.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG