حد اقل ٦ کشته و ٤٢ زخمی در حادثۀ ترافیکی در سالنگ

تصویر از آرشیف
تصویر از آرشیف

در نتیجۀ یک حادثۀ ترافیکی در سالنگ شمالی شب گذشته حد اقل شش نفر کشته شده اند.

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان گزارش داده است که برعلاوه ٤٢ تن ديگر در این رویداد زخمی شده اند که وضعیت صحی پنج تن وخیم است.

از سوی هم گزارش شده است که شاهراه سالنگ به دلیل برف و توفان شدید بسته شده است.

سالنگ یکی از مهمترین راه های افغانستان است که ولایات شمال افغانستان را به مرکز، شرق و جنوب وصل میکند.


امباپه به ریکارد رونالدو رسید

کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید
کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید

کیلیان امباپه، ستارۀ تیم فوتبال رئال مادرید با زدن ۵۹ گول در یک سال برای رئال مادرید، به ریکارد کریستیانو رونالدو رسید.

امباپه که در روز تولدش بازی می‌کرد، تا پنج دقیقه پایانی منتظر فرصت ماند و از نقطه پنالتی گولزنی کرد تا به ریکارد سال ۲۰۱۳ رونالدو برسد برسد.

این مهاجم ۲۷ ساله این لحظه را با انجام حرکت معروفی که معمولاً رونالدو انجام می‌دهد جشن گرفت.

در این بازی رئال مادرید حریفش سیویا را ٢ مقابل ٠ شسکت داد و موقفش را در رديف دوم جدول مستحکم کرد.

رئال مادرید اکنون با تفاوت يک امتياز و یک بازی بیشتر، پس از بارسالونا، در ردیف دوم جدول لا لیگا قرار دارد.

روسیه می‌گوید گفت‌وگوهای فلوریدا "سازنده" بوده و ادامه خواهد یافت

تصویر از آرشیف: کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین و ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا
تصویر از آرشیف: کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین و ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا

کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین، مذاکرات دیشب در ایالات متحدۀ امریکا را "سازنده" خوانده است.

دیمیتریف که مشاور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه نیز است، گفته است که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا نیز ادامه یابد.

این گفتگو ها در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا برگزار شده است.

ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ نیز از اشتراک کننده های این مذاکرات اند.

این گفت‌وگوها تازه‌ترین گام در تلاش‌های دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمام‌عیار روسیه علیه اوکراین است؛ جنگی که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود.

ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کی‌یف را آغاز کرد تا یک طرح ۲۸ ماده‌ای را بپذیرد؛ طرحی که منتقدان می‌گویند به‌گونه چشم‌گیری به نفع روسیه تنظیم شده است.

در همین حال، مارکو روبیو وزیر خارجۀ امریکا روز جمعه گفت، تنها در صورتی توافق صلح به دست خواهد آمد، که اوکراین و روسیه، هردو آن را بپذیرند.

آتش سوزی در مندوی کابل: "حدود ٧٠٠ هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده"

منبع تصویر: وزارت داخلۀ طالبان
منبع تصویر: وزارت داخلۀ طالبان

صبح امروز در منطقۀ مندوی کابل آتش‌سوزی رخ داده است.

وزارت داخلۀ حکومت طالبان تائید کرده که به اساس برآورد های اولیه، در این آتش‌سوزی به ارزش هفتصد هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده است.

علت آتش‌سوزی در مارکیت بوت فروشی مندوی کابل، شارتی برق عنوان شده.

در اعلامیۀ وزارت داخلۀ طالبان از خسارات جانی احتمالی در این رویداد، چیزی گفته نشده است.

در پی درگیری‌های مرزی میان تایلند و کمبودیا نزدیک به یک میلیون نفر آواره شدند

این عکس که توسط خبرگزاری کامپوچیا پرس (AKP) در ۸ دسمبر ۲۰۲۵ گرفته و منتشر شده است، ساکنان محلی را نشان می‌دهد که پس از درگیری‌ها در امتداد مرز کامبوج و تایلند در ولایت اودار مینچی، در حال تخلیۀ منطقه هستند.
این عکس که توسط خبرگزاری کامپوچیا پرس (AKP) در ۸ دسمبر ۲۰۲۵ گرفته و منتشر شده است، ساکنان محلی را نشان می‌دهد که پس از درگیری‌ها در امتداد مرز کامبوج و تایلند در ولایت اودار مینچی، در حال تخلیۀ منطقه هستند.

وزارت داخلۀ کمبودیا روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از نیم میلیون نفر در این کشور در پی دو هفته درگیری‌های مرزی مرگبار با همسایه‌اش تایلند، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

به گفتۀ مقام‌ها، درگیری‌های مجدد بین این دو همسایۀ جنوب‌شرقی آسیا در این ماه، از جمله با تانک، طیارۀ بی‌سرنشین و توپخانه، حداقل ۲۲ نفر را در تایلند و ۱۹ نفر را در کمبودیا کشته است.

این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها در دوران استعمار است.

وزارت داخلۀ کمبودیا در بیانیه‌ای گفته است که در حال حاضر بیش از نیم میلیون مردم کمبودیا از جمله زنان و کودکان، به دلیل حملات تایلند مجبور به آوارگی شدند.

تایلند هم اعلام کرده است که به دلیل درگیری مرزی دوباره شعله‌ور شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شده‌اند.

پس از پنج روز درگیری در ماه جون که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، هر طرف دیگری را به تحریک درگیری‌های تازه متهم کرده و اتهاماتی مبنی بر حمله به غیرنظامیان را مطرح کرده است.

دادخواهی برای خبرنگاران افغان گیرمانده در پاکستان و ایران

تجمع اعتراضی شماری از خبرنگاران افغان در پاریس
تجمع اعتراضی شماری از خبرنگاران افغان در پاریس

برخی خبرنگاران افغان روز شنبه، ۲۰ دسمبر در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برای دادخواهی برای دیگر خبرنگارانی که در پاکستان و ایران گیرمانده اند، تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، از جمله سازمان‌دهندگان این تجمع اعتراضی با نشر خبرنامه‌ای است که در حال حاضر ده‌ها خبرنگار و خانواده‌های آنان در پاکستان و ایران پرونده‌های پناهندگی‌شان رد شده و یا پس از انجام مصاحبه بدون پاسخ مانده است.

به گفتۀ این سازمان، این انتظار طولانی و مبهم زندگی این خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، فشارهای مالی، بازداشت از سوی پولیس، فشارها روانی و تهدید به اخراج اجباری روبه‌رو هستند.

این درحالیست که محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، خبرنگاران را در شرایط دشواری قرار داده و برخی از آنان برای نجات از این وضعیت برای پناهندگی در کشورهای غربی، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه برده اند.

زلنسکی می‌گوید که امریکا پیشنهاد مذاکرات مستقیم با روسیه و اوکراین را مطرح کرده است

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید ایالات متحده پیشنهاد داده است مذاکرات مستقیمی با حضور نمایندگان امریکا، روسیه و اوکراین برگزار شود. همزمان، مذاکره‌کنندهٔ ارشد کرملین برای گفت‌وگو با مقام‌های امریکایی وارد میامی شد.

ولودیمیر زلنسکی روز شنبه در یک نشست خبری در کی‌یف گفت که واشنگتن پیشنهاد مذاکرات مستقیم را با مقام‌های اوکراینی در میان گذاشته است.

تا کنون، مقام‌های امریکایی عمدتاً به‌طور جداگانه با همتایان روس و اوکراینی خود دیدار کرده‌اند، نه این‌که هر سه طرف هم‌زمان در یک اتاق حضور داشته باشند.

تا لحظهٔ انتشار این گزارش، امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی به‌طور رسمی تغییر در شکل مذاکرات را تأیید نکرده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ اوکراین به پایان چهارمین سال خود نزدیک می‌شود و در هفته‌های اخیر، هم فعالیت‌های دیپلوماتیک و هم برخوردهای نظامی شدت گرفته است.

رئیس جمهور ازبیکستان بر تأمین صلح، ثبات و تمرکز بر توسعۀ معنادار در افغانستان تأکید کرد

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان
شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان این اظهارات را در اجلاس مرکز آسیا و جاپان در توکیو مطرح کرد.

او گفت: " فغانستان همچنان یکی از حوزه‌های کلیدی تعامل ماست. ما در آرزوی خود برای دیدن این کشور در صلح، ثبات و تمرکز بر توسعه معنادار، متحد هستیم."

رئیس جمهور ازبیکستان افزود که مطمئن است که اقدامات و مشارکت مشترک آنان به بهبود کیفیت زندگی، توسعۀ اجتماعی-اقتصادی و زیرساختی و همچنین مشارکت فعال افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

اجلاس دو روزۀ آسیای مرکزی و جاپان که دیروز به پایان رسید، با حضور صدر اعظم جاپان که میزبان این اجلاس بود و روسای جمهور ازبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد.

ایالات متحده می‌گوید که بر ۷۰ هدف داعش در سوریه حمله کرده است

آماده‌سازی یک جنگندۀ امریکایی برای حمله (تصویر آرشیف)
آماده‌سازی یک جنگندۀ امریکایی برای حمله (تصویر آرشیف)

دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا این حملات را "تلافی بسیار جدی" برای حملۀ ۱۳ دسامبر که منجر به کشته شدن دو سرباز امریکایی و یک غیرنظامی امریکایی شد، عنوان کرده است.

ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی "تروث" خود گفت که ایالات متحده "همانطور که قول داده بودم، انتقام بسیار جدی از تروریست‌های قاتل مسئول" حمله پالمیرا می‌گیرد.

واشنگتن گفته بود که یک فرد مسلح به تنهایی از گروه دولت اسلامی (داعش) این حمله را در پالمیرا، یکی از شهرهای مرکزی سوریه انجام داده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده با جت‌های جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی و توپخانه به بیش از ۷۰ هدف در چندین مکان در مرکز سوریه حمله کرد.

این اولین حادثه از این دست از زمان سرنگونی بشار اسد، حاکم دیرینه سوریه، در دسامبر سال گذشته بود و مقامات سوری گفتند که عامل این حمله یک عضو نیروهای امنیتی بود که قرار بود به دلیل "ایده‌های افراطی اسلام‌گرایانه" خود اخراج شود.

رامی عبدالرحمان، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که دست کم پنج عضو گروه داعش در استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شدند.

داعش در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد، اما همچنان به ویژه در بیابان وسیع این کشور حضور دارد.

نیروهای امریکایی در حال حاضر در شمال شرقی سوریه که تحت کنترل کردها است و همچنین در التنف در نزدیکی مرز با اردن مستقر هستند.

جاشوا حریف‌اش پال را در روند ششم ناک‌اوت کرد

جریان مبارزۀ انتونی جاشوا و جیک پال - تصویر از خبرگزاری فرانسه
جریان مبارزۀ انتونی جاشوا و جیک پال - تصویر از خبرگزاری فرانسه

انتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگین‌وزن جهان، در یک مبارزه‌ای جنجالی جیک پال، یوتیوبرِ تبدیل‌شده به بوکسر، را با ضربۀ فنی شکست داد.

این مبارزه شب گذشته در مرکز «کاسیا» در میامی امریکا برگزار شد و گزارش شده است که هر دو مبارز مجموعاً مبلغ هنگفت ۱۸۴ میلیون دالر از درامد این مسابقه را میان خود تقسیم کرده‌اند.

پیش از برگزاری، این دیدار به دلیل تفاوت چشمگیر در قدرت فیزیکی و سطح فنی میان جاشوا، قهرمان دو دوره‌ای پیشین جهان از بریتانیا، و پال ــ که بیشتر به‌عنوان یک چهره اینترنتی شناخته می‌شود و از طریق چند مسابقه نمایشی بوکس به شهرت و درآمد رسیده ــ نگرانی‌های زیادی را در دنیای بوکس برانگیخته بود.

با این حال، در جریان مسابقه، جاشوا برای شکست دادن حریف بسیار کم‌تجربه‌تر از خود کار آسانی نداشت، اما در نهایت برتری او از نظر قدرت و جثه در مراحل پایانی مبارزه هشت‌راوندی آشکار شد.

در نهایت جاشوا در روند ششم حریفش را ناک‌اوت کرد.

