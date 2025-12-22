نمایندگان ایالات متحده و اوکراین، مذاکرات فلوریدا را در راستای تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین «ثمربخش و سازنده» توصیف کرده‌اند.

هر دو طرف روز گذشته، ۳۰ قوس، در یک بیانیۀ مشترک از این گفت‌وگوها استقبال کردند، اما هیچ نشانهٔ روشنی از دستیابی به پایان منازعه ارائه نشد.

این مذاکرات به مدت سه روز در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد و استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای شرق میانه، میزبانی آن را بر عهده داشت.

در جریان این گفت‌وگوها، مذاکره‌کنندگان روسی و اوکراینی به‌گونهٔ جداگانه با ویتکاف دیدار کردند.

این دیدارها بخشی از تازه‌ترین تلاش‌های اداره دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به‌شمار می‌رود.