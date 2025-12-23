"ریگستان"ولسوالی"دَند"، یکی از محلات تفریحی در فصل زمستان

جوانان برای تفریح به ریگستان میروند، اما متأسفانه زنان اجازه ندارند
ریگستان ولسوالی دَند ولایت کندهار؛ جاییست که هر هفته شمار زیادی از مردان با کودکان از ولایت های مختلف، بهویژه ولایتهای جنوبی، برای میله به آنجا میروند.
برخی باشندگان این ولایت میگویند که ریگستان ولسوالی دَند، که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقهای وسیع با تپههای ریگی زیبا است، در مقایسه با سایر فصلها، با سرد شدن هوا بهویژه در زمستان، مکان مناسب برای تفریح و بازی است؛ زیرا به گفتهٔ آنان، در تابستان ریگها بسیار گرم میشود و مردم نمیتوانند به آنجا بروند.
میرزا ولی، باشندهٔ از منطقهٔ عینو مینه،شهر کندهار که تقریباً هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان میرود، به رادیو آزادی گفت:
«ما هر جمعه در زمستان میرویم، دوستان ما همیشه میروند، بسیار ازدحام است، گروهگروه جوانان با موترهایشان میآیند، همه از نشست و برخاست لذت میبرند. اینکه همه با هم و در یکجا جمع میشوند، باعث امنیت بیشتر میشود. قبلاً هم مردم میرفتند، اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان میآیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.»
یک باشندهٔ ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و داکتر یکی از شفاخانههای دولتی، که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است، محل مناسبی است:
«به این میله ها بیشتر کسانی میروند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته میشوند، بعد برای تفریح به این ریگستان میآیند؛ در روز های رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر. همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتری دارند نیز میآیند. چنین مکان های طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند، تأثیر مثبت دارد.»
یک باشندهٔ ولایت زابل، که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با ۱۲ نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گرانقیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میلهها و نشستهای جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است:
کشتیِ محلی ، نمایش موترها، فوتبال و کریکت هم برگزار میشود
«کشتیِ محلی ، نمایش موترها، فوتبال و کریکت هم برگزار میشود، اما بهترین و عنعنویترین بازی، پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابتهای موترسواری میکنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را میآورند و همانجا غذا میپزند.»
اما این نمایش های موتر در ریگستان چگونه برگزار میشود؟ عبدالغفار، باشندهٔ ولسوالی سپینبولدک، توضیح کوتاهی دارد:
«در یک ساحه بزرگ ریگ موتر میرانند، مردم در اطراف آن ایستادهاند، ازدحام زیاد است و کف میزنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاصی دارد.»
نعمت، که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دَند آمده، میگوید هرچند آنان به این ریگستان میروند، اما اغلب به این دلیل ناراحت اند که به گفتهٔ او، زنان خانوادهشان به دلیل محدودیتهای حکومت طالبان نمیتوانند به چنین مکانهای تفریحی با آنان بروند:
«جوانان به ریگستان میروند، اما متأسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال، بیشتر مردان میروند و نشستهای خودمانی، نمایشها و بازیهای مختلف برگزار میکنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در چهار سال گذشته، محدودیت های گستردهای بر زنان و دختران در بخشهای مختلف، از جمله آموزش، کار و رفتن به پارکها و مکانهای تفریحی وضع شده است.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد اینکه روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دَند میروند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولانی برای آن تعیین شدهاند یا نه، معلومات بدست بیاورد، اما انعامالله سمنگانی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار، با وجود وعده، تا زمان نشر گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
ریگستان ولسوالی دَند ولایت کندهار منطقهای طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریهها و خانهها موقعیت دارد .
شماری از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کرده اند می گویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن، انتخاب و خریداری موتر با مدل های مختلف، نیز به این ریگستان میآیند.