یکی از مقامهای حکومت طالبان در این ولایت که نخواست ناماش در گزارش ذکر شود، صبح روز جمعه ۱۲ جدی به رادیو آزادی گفت:
تعداد زیادی از موترهای «دبلیو اف پی» (سازمان جهانی غذا) آمده بودند که در آنها گندم، برخی داروها و مواد دیگر وجود داشت. ما آنها را متوقف کردیم
زیرا از کابل به ما اجازه داده نشدهاست. گفته شده که چه موترهای «دبلیو اف پی» باشند و چه موترهای تجارتی دیگر، اجازه عبور ندارند. هنوز هم موترها در آنطرف متوقف هستند و از مرکز اجازه عبور داده نمیشود."
برخی منابع دیگر طالبان در تورخم به رادیو آزادی میگویند که با وجود چندین دور گفتوگو میان دو طرف از روز گذشته تا کنون، به آنها از سوی مقامهای حکومتی در کابل گفته شده "تا زمانیکه به گفته آنان، تضمین قوی از سوی پاکستان به دست نیاید، تحت هیچ بهانهی" اجازه باز شدن راهها از پاکستان به افغانستان داده نخواهد شد و این کاروان موترها همچنان متوقف است.
ذبیحالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معاون او، حمدالله فطرت تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.
این درحالیست که طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه ۱۱ جدی در یک نشست هفتهگی به خبرنگاران گفت که پاکستان به درخواست سازمان ملل متحد، دروازه تورخم را به روی موترهای حامل کمکهای بشردوستانه باز کرده، اما طالبان اجازه عبور این موترها را ندادهاند.
اندرابی افزود که کمکهای بشردوستانه بار شده بر ۹ موتر به تاریخ ۳۱ دسمبر از ترمینل جمرود به سوی تورخم حرکت داده شدهاند.
حکومت طالبان در حالی مانع عبور این کاروان از پاکستان به افغانستان شده که پس از درگیریها میان نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی در ماه اکتوبر در امتداد خط دیورند، حکومت پاکستان تمامی راههای خود با افغانستان را مسدود کردهاست.
حکومت طالبان نیز در واکنش به این اقدام اعلام کرده تا زمانیکه از پاکستان تضمین گرفته نشود که پس از این از مسیرها بهعنوان فشار سیاسی علیه افغانستان استفاده نخواهد شد، این راهها همچنان بسته خواهند ماند.
در حال حاضر، تنها افغانهای مهاجر مقیم پاکستان از این مسیرها به افغانستان اخراج میشوند.
در همین حال، یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان (یو ان اچ سی آر) در تورخم که نخواست ناماش در گزارش گرفته شود، نیز این موضوع را تأیید کرد، اما تأکید دارد که در شرایط کنونی، آنها به کمک نهادهای همکار خود برای توزیع این کمکها به بازگشت کنندهگان نیاز جدی دارند:
بله، این موترها به تورخم رسیدهاند، اما اجازه عبور داده نشد
طالبان دلیل آن را این عنوان کردند که ما یک تضمین قوی میخواهیم. اکنون هم گفتوگوهای پنهان و آشکار جریان دارد، اما تا هنوز موترها متوقف هستند. در شرایط کنونی، مهاجران و بازگشت کنندهگان به این کمکها بسیار نیازمندند، زیرا نه خانه دارند و نه خیمه توزیع میشود، بنابر این مردم با مشکلات جدی روبهرو هستند."
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در ۳۰ دسمبر هشدار داده بود که در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۱،۹ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
در گزارش اوچا آمده بود که افغانستان در سال ۲۰۲۶ نیز یکی از بزرگترین بحران های بشری جهان را تجربه خواهد کرد.
در این گزارش همچنین تأکید شده بود که اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایهگذاری در خدمات اساسی و محدودیتهای پیدرپی بر حقوق شهروندان، توان مقابله بسیاری از مردم افغانستان را به شدت کاهش داده و افزایش ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی پیهم، این وضعیت را پیچیدهتر کردهاست.