به دستور رهبران، آتش‌بس اعلام شده و به همین دلیل پاسخ نداده‌ایم.

نجیب‌الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این ولایت صبح روز پنج‌شنبه «۱۸ دسمبر» به رادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی «بار دیگر تخطی کرده‌اند» و ناوقت روز چهارشنبه شماری از مناطق ولسوالی دانگام را هدف حمله‌های توپخانه‌ای خود قرار داده‌اند.

او گفت: «آن‌ها (پاکستان) گلوله توپ شلیک کرده‌اند، به اموال مردم خسارت وارد شده‌است. این رویدادها در مناطق کوهستانی قریه صیام ولسوالی دانگام رخ داده‌است. آن‌ها همواره چنین تخطی‌هایی را می‌کنند. نیروهای ما همیشه پاسخ داده‌اند، اما اکنون به دستور رهبران، آتش‌بس اعلام شده و به همین دلیل پاسخ نداده‌ایم، اگر نه بی‌پاسخ نمی‌ماندند.»

با این حال، یکی از مسئولان استخبارات این ولایت که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که این درگیری‌ها در ولسوالی مروره این ولایت نیز رخ داده‌است: «بعد از ظهر روز گذشته جنگ صورت گرفت، نیروهای پاکستان در منطقه شاهی کندو ولسوالی دانگام می‌خواستند به پوسته خود سرک بکشند، اما مجاهدین امارت اسلامی مانع شدند. تبادل آتش صورت گرفت که به دو نفر از جانب پاکستان صدمه رسیده است و در این‌سو تلفاتی نداشتیم. پس از آن در ولسوالی مروره نیز گلوله‌های توپ اصابت کرد و حدود ده راس بز یک فرد ملکی از بین رفت.»

حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده‌است.

خسارات مالی وارد شده‌است.

برخی باشنده‌گان محل می‌گویند که هرچند رویدادهای دیروز باعث نگرانی آنان شده، اما هنوز در مناطق خود حضور دارند و خواستار پایان فوری این وضعیت از سوی حکومت‌های دو طرف هستند.

یکی از باشنده‌گان ولسوالی مروره ولایت کنر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت: «دیروز تیراندازی شد و بعضی مردم از خانه‌هایشان بیرون نشدند. در قریه‌های ترخو اوبه، براولو و قریه شاهی از آن سوی خط، گلوله‌های توپ شلیک شد. تلفات جانی نداشت، اما خسارات مالی وارد شده‌است.»

همچنین یکی از باشنده‌گان نزدیک به منطقه شاهی کندو ولسوالی دانگام که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت: «این درگیری‌ها گاه‌گاهی نگرانی‌های زیادی برای مردم ما ایجاد می‌کند و همواره باعث آواره شدن مردم می‌شود. خواست ما این است که حکومت امارت اسلامی (طالبان) و کشور همسایه هرچه زودتر این مشکلات را از راه گفت‌وگو و دیپلماسی حل کنند.»

پاکستان و حکومت طالبان برای پایان دادن به این درگیری‌ها و جلوگیری از تلفات، چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفت‌وگو کرده‌اند، اما این مذاکرات جز اعلام آتش‌بس میان دو طرف، نتیجه‌ی دیگری در پی نداشته است.

پاکستان همواره ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) در افغانستان حضور دارد و در همین راستا، علاوه بر حملات هوایی، در امتداد خط دیورند عملیات زمینی نیز انجام داده که در بیشتر موارد باعث تلفات شده‌است.

اما حکومت طالبان بارها این اتهام‌ها را رد کرده و موضوع تحریک طالبان پاکستان را «مسئله داخلی» پاکستان دانسته است.