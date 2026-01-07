در گزارش سه‌ماههٔ این اداره که روز سه‌شنبه، ۶ جنوری، در صفحهٔ ایکس منتشر شده، میزان رطوبت خاک از دسمبر سال گذشته تا پایان فبروری امسال پایین برآورد شده است؛ زیرا بارندگی‌های کافی صورت نگرفته و پیش‌بینی نمی‌شود که انجام شود.

در ادامه گزارش آمده است که افغانستان امسال زمستان گرمتر از معمول و خشک را تجربه خواهد کرد.

بر بنیاد این گزارش، مقدار برف در مناطق کوهستانی در ۲۵ سال گذشته به کمترین سطح خود رسیده است؛ وضعیتی که نگرانی در پی دارد، زیرا به گفته‌گزارش، آب حاصل از ذوب برف در فصل بهار بخش بزرگی از آب مورد نیاز رودخانه‌ها و آبیاری زمین‌ها، به‌ویژه مزارع گندم را فراهم می‌کند.

(FAO) هشدار داده که تداوم خشکسالی می‌تواند کِشت گندم للمی را با تأخیر روبه‌رو سازد، سطح حاصلات را کاهش دهد، چراگاه‌ها را تضعیف کند و به مواشی آسیب برساند

بر بنیاد این گزارش، در بسیاری از مناطق افغانستان میزان بارندگی و برف‌اری تاکنون کمتر از حد اوسط بوده و انتظار نمی‌رود که این کمبودها تا پایان زمستان به‌گونهٔ کامل جبران شود.



در همین حال، شماری از افغان ها به‌ویژه دهقانان می‌گویند که این وضعیت آنان را نگران ساخته است.

امسال هیچ باران نیست، از همین حالا معلوم می‌شود که این زمستان بی‌باران است

محمدآغا دهقان ولسوالی رودات ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت: "امسال هیچ باران نیست، از همین حالا معلوم می‌شود که این زمستان بی‌باران است، مثل سال گذشته در کوه‌ها برف‌ هم نباریده، هوا بسیار آلوده است، در هر خانه کودکان و بزرگسالان بیمار افتاده‌اند، ما از همین حالا نگران فصل آینده هستیم، چون اگر در کوه‌ها برف نبارد، اگر در کوه‌ های هسکه‌مینه برف نشود، آب از کجا به پایین خواهد آمد؟ فقط خداوند رحم کند."

همچنان وزیرگل باشندهٔ ولسوالی ده‌سبز ولایت کابل به رادیو آزادی گفت که به دلیل زمستان خشک و نباریدن باران، بیماری‌های گوناگون در منطقهٔ آنان شیوع یافته است.

"باران‌ها نیست، یک نوع سرمای خشک است که انسان را کاملاً از پا می‌اندازد. کودکان بیمار هستند، بیکاری و فقر افزایش یافته، ما حتی آن‌قدر توان نداریم که برای گرم کردن خانه‌ها چوب بخریم. وضعیت بسیار خراب است."

این در حالیست که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با خشکسالی شدید روبه‌رو است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد (اوچا) در ماه اکتوبر سال گذشته در گزارشی گفته بود که خشکسالی‌های پیهم در پنج سال گذشته زندگی افغان‌ها را به‌گونهٔ جدی تهدید کرده است و سال ۲۰۲۵ به‌عنوان یکی از خشکترین سال‌ها در ۵۰ سال اخیر ثبت شده است.

این دفتر همچنان در گزارش جداگانه‌ای در اواخر ماه دسمبر سال۲۰۲۵ گفت که افغانستان در سال ۲۰۲۶ با یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان روبه‌رو خواهد بود.

در این گزارش آمده است که سال‌ها جنگ، اقتصاد ضعیف، کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدودیت‌های پیهم بر حقوق شهروندان، توان مقابلهٔ بسیاری از مردم در افغانستان را به‌شدت کاهش داده است.

در ادامه آمده که این فشارها اکنون با افزایش ناامنی غذایی، بازگشت گستردهٔ مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و وقوع پی‌هم رویدادهای طبیعی یکجا شده و وضعیت را بیش از پیش پیچیده ساخته است.