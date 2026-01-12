این در حالی است که اعتراضات ضد دولتی در ایران روز یکشنبه برای پانزدهمین روز پیاپی ادامه یافت.
نیویارک تایمز و اکسیوس به نقل از مقامهایی که نامشان فاش نشده گزارش دادهاند که رئیسجمهور امریکا، که هفته گذشته فشار خود را بر رهبران تندرو در تهران افزایش داده بود، اکنون در حال بررسی راههایی برای حمایت از معترضان است.
در حالی که گزارشها میگویند ترمپ هنوز درباره میزان و چگونگی هرگونه اقدام تصمیم نهایی نگرفته است، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داده که قرار است روز سهشنبه (۱۳ جنوری) گزینههای مشخصی به رئیسجمهور ارائه شود.
این روزنامه در گزارش خود نوشته است که اقدامات احتمالی آینده میتواند شامل حملات نظامی، استقرار ابزارهای پنهان سایبری علیه اردوی ایران و اعمال تحریمهای بیشتر بر حکومت ایران باشد
از سوی دیگر، سازمانهای حقوق بشری و رسانههای دولتی ایران روز یکشنبه از برگزاری تظاهرات، بازداشت معترضان و وقوع رویدادهای خشونتآمیز در دهها شهر ایران خبر دادند.
احتمال درگیری و خشونت پس از آن افزایش یافت که حکومت نیز از هواداران خود خواست تا روز دوشنبه در سراسر کشور به خیابانها بیایند و آنچه را «اقدامات تروریستی امریکا و اسرائیل» مینامد، محکوم کنند.
در همین حال، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، روز شنبه در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشیال» نوشت:«ایران شاید بیش از هر زمان دیگری به آزادی نزدیک شده باشد و ایالات متحده آماده کمک است.»
ترامپ هفته گذشته به مقامهای ایرانی هشدار داد که ایالات متحده «وضعیت را با دقت زیر نظر دارد» و تأکید کرد که مقامها باید از کشتن معترضان خودداری کنند.
او همچنین در نهم جنوری در نشستی در قصر سفید گفت: «ایران در یک مشکل بزرگ قرار دارد. به نظر من، مردم برخی شهرها را در دست گرفتهاند؛ چیزی که هیچکس فکر نمیکرد چند هفته پیش امکانپذیر باشد.»