هشدار رئیس جمهور امریکا به ایران درباره سرکوب معترضان
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان، با «واکنش شدید» روبرو خواهد شد.
او این اظهارات را روز یکشنبه، ۴ جنوری، هنگام گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاستجمهوری ایر فورس ون بیان کرده است.
به گفتهٔ ترامپ، «اگر ایران همانند گذشته به کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که اعتراضها در ایران وارد نهمین روز خود شده است.
گزارشها و ویدیوها نشان میدهند که شب گذشته در شهرهای مختلف، از جمله تهران، تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است.
ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکآور علیه معترضان است.
اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.
تأکید پاکستان و چین بر ایجاد حکومت همهشمول و سیاستهای معتدل در افغانستان
پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستهاند که با ایجاد یک حکومت همهشمول، سیاستهای معتدلانه را در پیش بگیرد.
در اعلامیهای که روز دوشنبه، ۵ جنوری، از سوی وزارت خارجهٔ پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در دیدار با وانگیی، وزیر امور خارجهٔ چین در بیجینگ، در مورد وضعیت افغانستان گفتوگو کرده است.
براساس این اعلامیه، دو طرف توافق کردهاند که با جامعهٔ جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همهشمول تشویق نمایند.
در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا «تلاشهای قابل تأیید» برای از میان برداشتن جنگجویان در خاک افغانستان انجام دهد.
حکومت طالبان تاکنون به تازهترین اظهارات چین و پاکستان واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این بارها تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود و مدعی است که همهٔ اقوام در ساختار حکومت حضور دارند.
در مقابل، اسلام آباد ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاههای امن دارد و حملات مرگبار پاکستان از آنجا طرحریزی میشوند.
مجازات علنی؛ طالبان یک زن و یک مرد را در دو ولایت شلاق زدند
طالبان امروز دوشنبه، ۵ جنوری، یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند.
براساس خبرنامهای که از سوی سترهمحکمهٔ طالبان منتشر شده است، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه «روابط نامشروع» خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه «فعل زنا» عنوان شده، هر یک ۳۹ شلاق زده شدند.
طالبان در پنج روز گذشته، دستکم ۱۰ تن را در ولایتهای مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زده اند.
ستره محکمۀ طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی، شش تن در افغانستان اعدام و ۱۱۱۸ نفر دیگر به اتهامهای گوناگون بهگونهٔ علنی شلاق زده شدهاند.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواستهاند که به اعدامها و مجازاتهای علنی پایان دهند و اینگونه مجازاتها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خواندهاند.
در دو نشست جداگانه در کییف و پاریس در بارۀ اوکراین بحث می شود
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید که کییف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید «تسریع پایان» جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک می کند.
اوکراین امروز دوشنبه (۱۵ جدی) میزبان لوی درستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود.
این سه کشور از حامیان کلیدی کییف به حساب می آیند.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه از رهبران اروپایی در نشستی در پاریس میزبانی خواهد کرد.
به گفتۀ مکرون ، حامیان کییف تعهدات «قاطع» در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد.
زلنسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است.
در همین حال ، خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو، شاروال کییف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر این شهر انجام داده است.
در بارۀ تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده.
ادامۀ اعتراضات مردمی در ایران
اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارشها و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از ادامۀ اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند.
از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است.
بر اساس گزارشها، درگیری میان معترضان و نیروهای ضدشورش بهویژه در شهر ایلام شدید بوده تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانۀ امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند.
ویدئوها نشان میدهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگهای ساچمهای و گاز اشکآور شلیک میکنند.
بر اساس آماری که توسط هرانا، مجموعۀ فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است دستکم ۱۵ معترض در جریان هفت روز اول اعتراضات کشته شده اند.
هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات، نوشت که در جریان این اعتراضات دستکم ۵۸۲ تن دستگیر شدند.
مقام های ایرانی تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.
به دلیل محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، تأیید مستقل شمار دقیق کشتهها و زخمیها ممکن نیست.
انتشار گسترده ویدئوها و روایتهای محلی حاکی از ادامه و گسترش اعتراضات در نقاط مختلف ایران است.
اعتراضات یکشنبه هفتۀ گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهر های دیگر گسترش یافت.
گفتوگوی اتاق های تجارت افغانستان و پاکستان در بارۀ بازگشایی گذرگاه ها
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که با فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفتوگو کرده است.
این اتاق در اعلامیه ای روز یکشنبه (۱۴ جدی) گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفتوگو کردند.
در اعلامیه به نقل از سید کریم هاشمی، رییس اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است.
او روی بازگشایی بنادر تأکید کرده است.
در ادامه آمده است که عاطف اکرام، رییس فدراسیون اتاق های تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است.
گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود سه ماه پیش مسدود شدند.
مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلاً گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها، تاجران هر دو کشور زیانهای سنگینی را متحمل شدهاند.
پیونگیانگ دو راکت بالستیک شلیک کرد
کوریای شمالی دستکم دو راکت بالستیک را روز یکشنبه شلیک کرد.
کوریای شمالی ساعاتی پس از حملۀ ایالات متحده به ونزوئلا و همزمان با سفر رهبر کوریای جنوبی به چین دست به پرتاب این راکت ها زده است.
به گزارش رویترز ، این نخستین شلیک راکت توسط کوریای شمالی در نزدیک به دو ماه گذشته است.
اردوی کوریای جنوبی نیز از این اقدام پیونگیانگ خبر داده ؛ اما کوریای شمالی هنوز در این باره چیزی نگفته است.
حملات مشترک بریتانیا و فرانسه علیه داعش در سوریه
بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه (۱۴جدی) اعلام کردند که حملات مشترک را علیه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه اجرا کردند.
وزارت دفاع بریتانیا گفت که با فرانسه در اجرای حمله به یک مکان زیر زمینی شنبه شب در سوریه همکاری کرد ، محلی که به گفتۀ این وزارت ، احتمالاً توسط گروه دولت اسلامی برای نگهداری اسلحه و مواد انفجاری استفاده می شد.
وزارت دفاع بریتانیا افزوده است که هیچ نشانه ای وجود ندارد که بمباری در شمال ساحه باستانی پالمیرا خطری را برای غیرنظامیان ایجاد کرده باشد.
گروه دولت اسلامی از نظر ارضی در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد ؛ اما حضورش را به خصوص در صحرای وسیع این کشور حفظ کرده است.
قوای مسلح فرانسه در بیانیه ای در ایکس گفتند که به عنوان بخشی از عملیات بین المللی به رهبری ایالات متحده علیه داعش ، دو متحد ناتو حملاتی را بر مواضع گروه «تروریستی» دولت اسلامی انجام دادند.
نیکلاس مادورو به یک زندان امریکا منتقل شد
نیکلاس مادورو پس از انتقال به نیویارک به یک زندان امریکا منتقل شد.
مادورو و همسرش در جریان یک عملیات نظامی گسترده و سریع ایالات متحده روز شنبه (۱۳ جدی) در کاراکاس پایتخت ونزوئلا بازداشت شدند.
روسیه ، ایران و برخی کشورهای دیگر متحد ونزوئلا این اقدام ایالات متحده را محکوم کرده اند ؛ اما ونزوئلاییهای در تبعید از آن استقبال کردند.
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که امریکا به گونۀ موقت تا زمانی که یک گذار امن، مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود، این کشور را اداره خواهد کرد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ بر ونزوئلا حکومت می کرد و در سال ۲۰۲۰ به قاچاق مواد مخدر توسط امریکا متهم شد.
بازداشت ۳۲ مهاجر افغان در ترکیه
رسانههای ترکیه گزارش دادند که پولیس این کشور ۳۲ مهاجر افغان را بازداشت کرده است.
رسانههای مختلف ترکیه روز شنبه گزارش دادند که پولیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی، مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش این رسانهها، پولیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال اتباع خارجی فرستاده است.
در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، پنج نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان دستگیر شدهاند.
ادارۀ مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته ۴۲۰۰۰ مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شدهاند که بالاترین تعداد اتباع خارجی دستگیر شده در ترکیه است.