هشدار رئیس جمهور امریکا به ایران درباره سرکوب معترضان

پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواسته‌اند که با ایجاد یک حکومت همه‌شمول، سیاست‌های معتدلانه را در پیش بگیرد.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه، ۵ جنوری، از سوی وزارت خارجهٔ پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدراعظم و وزیر امور خارجهٔ پاکستان، در دیدار با وانگ‌یی، وزیر امور خارجهٔ چین در بیجینگ، در مورد وضعیت افغانستان گفت‌وگو کرده است.

براساس این اعلامیه، دو طرف توافق کرده‌اند که با جامعهٔ جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همه‌شمول تشویق نمایند.

در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده است تا «تلاش‌های قابل تأیید» برای از میان برداشتن جنگ‌جویان در خاک افغانستان انجام دهد.

حکومت طالبان تاکنون به تازه‌ترین اظهارات چین و پاکستان واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این بارها تأکید کرده که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده شود و مدعی است که همهٔ اقوام در ساختار حکومت حضور دارند.

در مقابل، اسلام آباد ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناه‌گاه‌های امن دارد و حملات مرگبار پاکستان از آن‌جا طرح‌ریزی می‌شوند.