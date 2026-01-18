لینک‌های قابل دسترسی

افغانستان

افزایش فعالیت رسانه‌های دولتی چین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت رسانه‌های دولتی چین افزایش یافته است.

بر اساس یک گزارش تحقیقی/تحلیلی بخش مرکزی خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی که روز شنبه منتشر شده، رسانه‌های چینی سرگرم بازتاب نقش مثبت پیکنگ در افغانستان هستند و از گزارش‌دهی دربارهٔ فقر، مشکلات، و موارد نقض حقوق بشر خودداری می‌کنند.

برخی خبرنگارانی که با خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مورد حمایت چین کار می‌کنند، از صحبت با دیگر رسانه‌ها دربارهٔ کارهای‌شان منع شده‌اند و به آنان هشدار داده شده که در صورت انجام این کار، از وظایف‌شان برکنار خواهند شد.

بر اساس گزارش‌ها، چین از سال‌ها پیش برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌های خصوصی و دولتی را تمویل کرده است.

در حال حاضر نیز تلویزیون بین‌المللی چین (CGTN) و تلویزیون مرکزی چین (CCTV) در کابل دفتر دارند و با برخی رسانه‌های دولتی و خصوصی همکاری و روابط برقرار کرده‌اند.

شفیق مرید می‌گوید که طالبان پرورشگاه او به نام "رایان" را بستند

شفیق مرید آوز خوان شناخته‌شدۀ افغانستان شکایت کرده است که حکومت طالبان یک پرورشگاه کودکان به نام "رایان" را که مربوط او می‌شد، در شهر کابل بسته است.

آقای مرید روز شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحۀ فسبوکش نشر کرده، گفته که مقام‌های طالبان بدون هیچ‌گونه اطلاع قبلی دست به این اقدام زده و کودکان را به پرورشگاه‌های دولتی منتقل کرده‌اند.

شفیق مرید می‌گوید که در پرورشگاه رایان، ۲۱ تن از کارمندان و آموزگاران سرگرم آموزش و نگهداری شمار زیادی از کودکانی بودند که با فقر، گرسنگی و بی‌سرپرستی روبه‌رو بودند.

او افزوده است که آنان از طریق پرورشگاه رایان، برای این کودکان محل مناسب زندگی و محیط آموزشی سالم و خوبی فراهم کرده بودند.

ادامۀ بازی‌های جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال؛ امروز تیم‌های افغانستان و ویست‌اندیز به مصاف هم می‌روند

این بازی در شهر ویندهوک نامیبیا برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود ساعت دوازده ظهر به وقت افغانستان آغاز شود.

این دیدار در چارچوب گروه «دی» جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال برگزار می‌شود.

در این گروه، علاوه بر افغانستان و ویست‌اندیز، تیم‌های ملی افریقای جنوبی و تانزانیا نیز شامل هستند.

تیم های افغانستان و ویست‌اندیز هر دو در بازی های نخست خود برنده شده اند.

افغانستان روز جمعه در جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، نخستین بازی خود را در برابر افریقای جنوبی با پیروزی به پایان رساند.

جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا و با اشتراک شانزده تیم آغاز شده است.

ملل متحد می‌گوید که بازداشت افغان‌ها در پاکستان در ماه جنوری افزایش یافته است

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان  روز گذشته گزارش داده که در ۱۰ روز نخست ماه جنوری بیش از ۱۷۰۰ افغان  در پاکستان بازداشت شدند که نسبت به زمان مشابه در ماه قبل ۱۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این ادارۀ ملل متحد در یک گزارش مشترک با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کردند که بیش از ۱۳۱ هزار افغان در سال ۲۰۲۵ در پاکستان بازداشت شده‌اند.

تیم کریکت زیر ۱۹ سال افغانستان فردا در مقابل ویست اندیز بازی خواهد کرد

در ادامۀ مسابقات جام جهانی کریکت زیر ۱۹ سال، تیم افغانستان فردا در دومین دیدارش با تیم ویست اندیز دیدار خواهد کرد.

در سلسله بازی‌های این مسابقات امروز هند به مصاف بنگله‌دیش و جاپان به مصاف سریلانکا خواهد رفت.

جام جهانی ۵۰ آورۀ زیر ۱۹ سال به تاریخ ۱۵ جنوری با میزبانی زیمبابوه و نامیبیا آغاز شد و بازی نهایی آن در ۶ فبروری برگزار خواهد شد.

در جریان این مسابقات، تیم افغانستان دیروز تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ امتیاز شکست داد.

تیم کریکت زیر سن ۱۹ سال افغانستان، تیم افریقای جنوبی را با تفاوت ۲۸ دوش شکست داد

در رقابت‌های جام جهانی یک‌روزهٔ کریکت که زیمبابوی و نامیبیا آنرا میزبانی می کنند، روز پنج‌شنبهٔ سه مسابقه به‌شمول بازی تیم افغانستان، برگزار شد.

تیم افریقای جنوبی برای افغانستان ۲۶۷ دوش را هدف تعیین کرد و جوانان افغان، این هدف را در ۴۷ اور تکمیل کردند.

تیم انگلستان با تفاوت ۳۷ دوش تیم پاکستان را شکست داد و استرالیا نیز با تفاوت هشت ویکت بر تیم ایرلند پیروز شد.

بازی بعدی تیم افغانستان روز یک‌شنبه ۲۸ جدی در برابر تیم ویست‌اندیز برگزار می شود.

دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیرسن ۱۹ سال، به تاریخ ششم فبروری صورت خواهد گرفت.

کودکان اخراج شده افغان به خانواده های شان سپرده شدند

دو دختر خردسال به نام‌های سحر و مهسا که روز‌پنجشنبه ۲۵ جدی از سوی پولیس ایران اخراج شده بودند، به خانواده‌های‌شان سپرده شدند.

در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت نیمروز روز‌‌ جمعه ۲۶ جدی منتشر شد، گفته شده که پس از هماهنگی با جانب ایرانی، خانواده‌های این کودکان در شهر زرنج مرکز این ولایت شناسایی و پیدا شده‌اند.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) طی دو سال اخیر بیش از دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که بیشتر آنها اخراج شده اند.

براساس گزارش ها در کنار این افراد کودکانی هم شامل‌اند که از خانواده هایشان جدا ساخته شده و اخراج شده اند.

شرکت برشنا: تفاهم نامه هایی را بخاطر افزایش تولیدات برق امضا کرده ایم

شرکت برشنا تحت کنترول طالبان در افغانستان می‌گوید که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی، به ظرفیت مجموعی ۹۴۰۷ میگاوات برق، در سال جاری، قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده‌است.

خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، از قول محمدناصر احمدی، رییس پلان این شرکت گفته که این پروژه‌ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف، از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال‌سنگ، می‌شود.

احمدی افزوده که مطالعات تخنیکی این پروژه‌ها آغاز شده، از جملهٔ کارهای مطالعات فنی تولید ۳۲۳ میگاوات برق از منابع زغال‌سنگ تکمیل شده و به‌زودی در سه منطقۀ افغانستان، آغاز می‌شود.

اما او در مورد این مناطق، معلومات بیشتر ارائه نکرده است.

شرکت برشنا در حالی از عقد قرارداد پروژه‌های تولید برق سخن می گوید که با ادامۀ فصل سرما، باشندگان شهرهای مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل، با پرچاوی های متداوم و مشکلات شدید در زمینۀ تسخین منازل شان مواجه اند.

محکمۀ یک پناهندۀ افغان که متهم به حمله به مردم با موتر است، امروز آغاز شد

او متهم به راندن موتر به سمت جمعیت در مونیخ است که سبب کشته شدن یک دختر دو ساله و مادرش و زخمی کردن چندین نفر دیگر است.

این مرد افغان که تنها با نام فرهاد ن. معرفی شده و متولد کابل است، به اتهام قتل دو نفر و تلاش برای قتل ۴۴ نفر دیگر محاکمه می‌شود.

سارنوالان می‌گویند که او با انگیزه‌های مذهبی عمل کرده، در طول حمله فریاد "الله اکبر" سر داده و می‌خواسته خودش در این حمله بمیرد.

فرهاد که در زمان حمله در فبروی سال پیش ۲۴ ساله بود، متهم به راندن عمدی موتر خود به سمت جمعیت است.

این حمله در جریان یک کمپاین انتخاباتی در جرمنی رخ داد و بحث‌های داغی را در مورد مهاجرت برانگیخته است.

دبلیو اف پی: بحران سوءتغذیه زنان و دختران را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده است

برنامۀ جهانی غذا در افغانستان می‌گوید که بحران سوءتغذیه زنان و دختران افغان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و جامعۀ بین‌المللی آنها را فراموش کرده است.

جان علی‌اف، رئیس برنامۀ جهانی غذا (دبلیو اف پی) در افغانستان، در پاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه در مورد سال جدید، گفت که در ۱۲ ماه آینده، نزدیک به پنج میلیون زن و کودک افغان با سوءتغذیه شدید مواجه خواهند شد.

او افزود که امسال نزدیک به پنج میلیون کودک افغان به درمان سوءتغذیه نیاز خواهند داشت.

آقای علی‌اف با اشاره به کاهش کمک‌های بین‌المللی گفت که اگر کمک‌ها دریافت نشود، منجر به مرگ کودکان مبتلا به سوءتغذیه خواهد شد.

این ادارۀ ملل متحد به افغان‌ها کمک غذایی ارائه می‌کند، اما در سال‌های اخیر با وجود افزایش نیازمندی‌ها در افغانستان، سطح کمک‌های بین‌المللی به این کشور به دلیل نداشتن یک حکومت مشروع کاهش یافته است.

