ریاست‌ هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری سنگین و باران شدید در ۱۶ ولایت افغانستان هشدار داده است.

این ریاست در اطلاعیه ای گفت که ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیا، غزنی، ارزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان و میدان وردک امروز یکشنبه (۲۶ دلو) و فردا دوشنبه شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود.

میزان بارش باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۵ ملی‌متر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۴۵ سانتی‌متر پیش‌بینی شده است.

پیش از این ، وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که از امروز یکشنبه تا سه شنبه احتمال باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب های آنی و بلند رفتن سطح آب دریا ها در ولایت‌های هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، ارزگان، زابل، پکتیا و خوست وجود دارد.

ولایت های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد برفباری و باران بودند که در برخی مناطق تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشت.