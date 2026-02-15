افغانستان
احتمال برفباری سنگین و باران شدید در شانزده ولایت افغانستان پیشبینی شده است
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برفباری سنگین و باران شدید در ۱۶ ولایت افغانستان هشدار داده است.
این ریاست در اطلاعیه ای گفت که ولایتهای هرات، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، پکتیا، غزنی، ارزگان، دایکندی، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان و میدان وردک امروز یکشنبه (۲۶ دلو) و فردا دوشنبه شاهد برفباری سنگین و باران شدید خواهند بود.
میزان بارش باران در نقاط مختلف بین ۱۰ تا ۴۵ ملیمتر و میزان بارش برف بین ۱۰ تا ۴۵ سانتیمتر پیشبینی شده است.
پیش از این ، وزارت انرژی و آب طالبان گفته بود که از امروز یکشنبه تا سه شنبه احتمال باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب های آنی و بلند رفتن سطح آب دریا ها در ولایتهای هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، ارزگان، زابل، پکتیا و خوست وجود دارد.
ولایت های مختلف افغانستان در این اواخر شاهد برفباری و باران بودند که در برخی مناطق تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشت.
در دو رویداد ترافیکی در ولایت غزنی دستکم ۶ تن جان باختند و ۱۳ تن زخمی شدند
قوماندانی امنیۀ طالبان در ولایت غزنی گفته است که رویداد ترافیکی در ولسوالی مُقر در شاهراه کابل- کندهار شب گذشته (۲۵ دلو) جان یک تن را گرفت و ۱۲ تن دیگر را زخمی کرد.
پیش از این ، خبرگزاری باختر در کنترل طالبان در ایکس نوشته بود که در اثر تصادم یک موتر باربری با یک موتر مسافربری در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی در شاهراه کابل – کندهار ، پنج نفر به شمول دو زن روز شنبه جان باختند و یک کودک زخمی شد.
شاهراه کابل – کندهار از شاهراه هایی است که هر از گاهی در آن حوادث ترافیکی رخ می دهد.
خرابی جاده ها ، سرعت بیش از حد و عدم رعایت مقررات ترافیکی از علتهای اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان خوانده میشود.
۲۶ دلو ، سیوهفتمین سالروز خروج قوای شوروی از افغانستان
امروز یکشنبه (۲۶ دلو) با سی و هفتمین سالروز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان برابر است و طالبان امروز را در این کشور رخصتی عمومی اعلام کرده اند.
قوای شوروی سابق پس از حدود نُه سال حضور در افغانستان ، در ۲۶ دلو ۱۳۶۷ خورشیدی این کشور را ترک کردند.
تهاجم شوروی به افغانستان صدها هزار کشته، میلیونها آواره و خسارات هنگفت مالی بر جای گذاشت.
ملا محمد فاضل مظلوم به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی طالبان تعیین شده است
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیهای در صفحه ایکس خود گفته که بر اساس فرمان ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان، ملا محمد فاضل مظلوم به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی این گروه تعیین شده است.
ملا فاضل پیش از این در حکومت طالبان به عنوان معاون اول وزارت دفاع فعالیت میکرد.
او در دوره نخست حاکمیت طالبان در دهه نود میلادی یکی از فرماندهان عمومی این گروه در شمال افغانستان بود.
مظلوم از افراد نزدیک به بنیانگذار طالبان، ملا محمد عمر، دانسته میشود.
او در اواخر سال ۲۰۰۱ توسط عبدالرشید دوستم، از فرماندهان ارشد ائتلاف شمال مخالف طالبان، بازداشت شد و در سال ۲۰۰۲ از سوی نیروهای امریکایی به زندان گوانتانامو منتقل گردید و تا سال ۲۰۱۴ در آنجا زندانی بود.
مظلوم سپس همراه با پنج زندانی ارشد دیگر طالبان، در بدل آزادی سرباز امریکایی باو برگدال، از گوانتانامو به قطر انتقال یافت.
فاضل مظلوم در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.
سخنگوی طالبان در اعلامیه خود افزوده است که ملا حمیدالله آخندزاده وزیر پیشین ترانسپورت این گروه به عنوان معاون اول وزارت دفاع تعیین شده است.
طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، برخی از وزیران کابینه و والیان را در بیشتر از چهار سال گذشته تغییر و تبدیل کردهاند. اما اکثر وزرای آنها از اولین کابینه موقت در سمت های شان باقی ماندهاند و افرادی از گروه خودشان هستند.
پیش از این شماری زیادی از سازمانهای بینالمللی به شمول سازمان ملل متحد، تعداد زیادی از کشورها و خود افغانها از حکومت طالبان خواسته اند که در حکومت خود زنان، اقلیتها و به شمول تمام اقوام افراد تحصیل کرده و با استعداد را جا بدهند، اما طالبان به این خواست هیچ توجه نکرده و بار ها گفته اند که حکومت شان همه شمول است.
احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان پیش بینی شده
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیل در شماری از مناطق افغانستان خبرداده است. این وزارت روز شنبه ۲۵ دلو در پیامی در صفحه اکس تویتر سابق گفته است که احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریا ها در بعضی از ساحات حوزه های دریایی کشور از تاریخ ۲۶ الی ۲۸ دلو وجود دارد.
این وزارت به نقل از پیشگویی اداره هواشناسی افغانستان و اداره های معتبر هواشناسی بین المللی افزوده است که احتمال بارش باران نسبتاً شدید همراه با سیلابهای آنی در حوزه های هریرود، مرغاب، هلمندو بعضی سیلبرهای مربوطه پیش بینی می شود.
در اعلامیه همچنان گفته شده که در تاریخ های متذکره احتمال سرازیر شدن سیلاب و یا بلند شدن سطح آب در مسیر دریا های هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند،کندهار، ارزگان، زابل، پکتیکا، خوست و پکتیا متصور است.
این وزارت از ساکنان این مناطق خواسته است که از نزدیک شدن در کنار دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری نمایند.
در اعلامیه از مردم خواسته شده که برای جلو گیری از تلفات انسانی در هنگام سرازیر شدن سیلابها، اهالی بالا دست به مناطق پائین دست خبر بدهند.
این در حالی است که بارش برف و باران در برخی از ولایت ها در هفته های اخیر تلفات و خساراتی به دنبال داشته است.
قونسلگری افغانستان در کنترل طالبان در کراچی از رهایی ۲۰۹ زندانی افغان خبر داده
عبدالجبار تخاری سرپرست این قونسلگری، روز شنبه ۲۵ دلو در ویدیوی که در صفحه اکس، تویتر سابق این قونسلگری نشر شده گفته است که این زندانیان افغان که زنان و کودکان را نیز شامل می شد از زندان ایالت سند پاکستان آزاد و از راه چمن به افغانستان باگشته اند.
تخاری افزوده است که این زندانیان به مدت یک ماه در این زندان بسر می برند. وی توضیح نداده است که اینها به چی جرمی زندانی شده بودند.
در ماه های اخیر پاکستان بیشتر افغانهای را که سند قانونی مهاجرت ندارند بازداشت، زندانی و به افغانستان بازگشت داده است.
تخاری در ادامه گفته است که ۱۰۵ زندانی دیگر هنوز هم در زندان به سر می برند و قرار است در دو روز آینده به افغانستان برگردانده شوند.
پیش از این نیز وزارت خارجه طالبان از رهایی ۱۴ زندانی افغان از زندان های آذربایجان و بیش از ۱۰۰ زندانی افغان از زندانهای امارات متحدۀ عربی نیز خبرداده بود.
فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر: افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چندین بحران مواجه بود
طبق گزارش فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر (IFRC) که روز شنبه منتشر شد، افغانستان در سال ۲۰۲۵ با چندین بحران مواجه بود، از جمله بازگشت مهاجران، آفات طبیعی و خشکسالی شدید، که سیستمهای صحی و بشردوستانه محلی را تحت فشار قرار داد.
در گزارش آمده که بیش از ۱۲۸ مرکز صحی که توسط فدراسیون حمایت میشد، خدمات خود را در سراسر کشور گسترش دادند و به خصوص به زنان و دختران رسیدگی کردند که ۶۰ درصد دریافتکنندگان تمام خدمات را تشکیل میدادند.
در همین حال، ۱۳,۰۰۰ نفر طی سال گذشته حمایت روانی-اجتماعی دریافت کردند که زنان ۸۳ درصد شرکتکنندگان آن بودند.
در لغزش زمین در کاپیسا چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند
در نتیجه لغرش زمین در ولایت مرکزی کاپیسا چهار نفر کشته و شش تن دیگر زخمی شده اند. در این مورد پولیس محلی صبح شنبه خبر داد.
به گزارش رسانه های داخلی این حادثه شب گذشته در منطقه شُخی در نزدیکی مرکز ولایت کاپیسا، رخ داده است. قوماندی پولیس ولایتی حکومت طالبان در اعلامیهای این حادثه را تائید کرده است.
در نتیجه این رویداد، یک خانه فرو ریخته است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که در برابر حوادث طبیعی، از جمله لغزش زمین، زلزله و سیلابهای ناگهانی، بسیار آسیبپذیر است، به خصوص در مناطق کوهستانی که خانهها اغلب در دامنههای ناپایدار ساخته میشوند.
مقامات حکومت طالبان و ایران در مورد بهبود راه های مواصلاتی صحبت کردند
مقامات طالبان و ایران درباره تقویت روابط ترانسپورتی و ارتباطی میان دو طرف و حل مشکلات موجود در این بخشها گفتوگو کردهاند.
معاون وزارت نفت ایران، سید علی محمد موسوی، و معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، عبدالسلام حیدری، این دیدار را در کابل انجام دادهاند.
سفارت ایران در کابل امروز شنبه (۲۵ دلو) این خبر را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است.
مقامهای طالبان، ایران را شریک اصلی تجاری خود خوانده و از این کشور خواستهاند مشکلات تاجران افغان را حل کند، برای موترهای باربری مواد سوخت فراهم سازد و زمان انتظار در مرز را کاهش دهد.
افغانستان پس از آن به گسترش تجارت با ایران روی آورده است که حدود چهار ماه میشود تمامی راههای تجارتی و ترانزیتیاش با پاکستان بسته شده است.
۱۴ فبروری روز جهانی عاشقان؛ طالبان تجلیل از این روز را منع کردند
روز شنبه ۱۴ فبروری روز جهانی عشاق است.
این روز که به نام ولنتاین مشهور است، در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل میشود؛ اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، برگزاری و تجلیل از آن ممنوع است.
حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از برخی مناسبتها دیگر را یک رسم غربی است و با فرهنگ جامعه افغانستان سازگاری ندارد.
با این حال، برخی شهروندان افغانستان به گونه پنهانی در این روز با هدیهدادن گل و یادبودهای کوچک، احساسات و محبت خود را به شریک زندگی یا دوستان نزدیکشان ابراز میکنند.