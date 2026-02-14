قونسلگری افغانستان در کنترل طالبان در کراچی از رهایی ۲۰۹ زندانی افغان خبر داده

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود گفته که بر اساس فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، ملا محمد فاضل مظلوم به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی این گروه تعیین شده است.

ملا فاضل پیش از این در حکومت طالبان به عنوان معاون اول وزارت دفاع فعالیت می‌کرد.

او در دوره نخست حاکمیت طالبان در دهه نود میلادی یکی از فرماندهان عمومی این گروه در شمال افغانستان بود.

مظلوم از افراد نزدیک به بنیان‌گذار طالبان، ملا محمد عمر، دانسته می‌شود.

او در اواخر سال ۲۰۰۱ توسط عبدالرشید دوستم، از فرماندهان ارشد ائتلاف شمال مخالف طالبان، بازداشت شد و در سال ۲۰۰۲ از سوی نیروهای امریکایی به زندان گوانتانامو منتقل گردید و تا سال ۲۰۱۴ در آنجا زندانی بود.

مظلوم سپس همراه با پنج زندانی ارشد دیگر طالبان، در بدل آزادی سرباز امریکایی باو برگدال، از گوانتانامو به قطر انتقال یافت.

فاضل مظلوم در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد.

سخنگوی طالبان در اعلامیه خود افزوده است که ملا حمیدالله آخندزاده وزیر پیشین ترانسپورت این گروه به عنوان معاون اول وزارت دفاع تعیین شده است.

طالبان از زمانی که دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، برخی از وزیران کابینه و والیان را در بیشتر از چهار سال گذشته تغییر و تبدیل کرده‌اند. اما اکثر وزرای آن‌ها از اولین کابینه موقت در سمت‌ های شان باقی مانده‌اند و افرادی از گروه خودشان هستند.

پیش از این شماری زیادی از سازمان‌های بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد، تعداد زیادی از کشورها و خود افغان‌ها از حکومت طالبان خواسته اند که در حکومت خود زنان، اقلیت‌ها و به شمول تمام اقوام افراد تحصیل کرده و با استعداد را جا بدهند، اما طالبان به این خواست هیچ توجه نکرده و بار ها گفته اند که حکومت شان همه شمول است.