گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده است که گزارش جدید خود درباره حق سلامت زنان و دختران را در جلسه آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

ریچارد بنت پس از آخرین سفرش به پاکستان در شبکه ایکس نوشت که برای جلسه شصت‌ویکم شورا آماده می‌شود و گزارش خود را روز ۲۶ فبروری در ژنو ارائه خواهد کرد.

او افزود که قصد دارد سخنرانی نیز داشته باشد و در آن به پیشرفت‌های نگران‌کننده در زمینه حقوق بشر اشاره کند که به گفته او جدی و قابل توجه‌اند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن، بسیاری از حقوق زنان، از جمله حق آموزش بالاتر از سطح ابتدایی،از آنان گرفته است.

این جلسه شورای حقوق بشر در حالی برگزار می‌شود که جامعه بین‌المللی هنوز درباره نحوه برخورد با بحران حقوق بشر در افغانستان بحث می‌کند.